Почти по Тургеневу…

Семинар «Отцы и дети — обязательства реальные и мнимые» прошел в минувшую субботу в Мурманском региональном центре Президентской библиотеки. Он был организован в рамках проекта по правовому просвещению населения «PRO право».

В зале собрались специалисты управления судебного департамента, судебные приставы, преподаватели и студенты Мурманского арктического государственного университета. В роли ведущего выступил адвокат Владислав Гурылев.

Темами для обсуждения стали вопросы ответственности родителей за воспитание и развитие своих детей: нужно ли родителям иметь минимальное педагогическое образование, как донести до ребенка основы той нравственности, которые выработаны обществом, являются ли субъектами родительского права бабушки и дедушки, тети и дяди. Также была затронута тема жестокого обращения с ребенком, отсутствия заботы о нем. Что в этом случае делать обществу и государству?

— Отцы и дети. Это просто размножение, как у любого биологического вида? Или это передача от поколения к поколению наших знаний, истории, моральных норм? — несколько провокационно задал тон разговору Владислав Гурылев.

Думается, при такой формулировке вопроса ответ на него очевиден для каждого. Понятно, что общество, а на ранних этапах развития индивидуума — родители, должны помочь ребенку разобраться в том, что такое хорошо, а что такое плохо. В том числе они должны мотивировать его и своим примером. Этот процесс называется воспитанием. И, если честно, было немного жаль, что к дискуссии не пригласили педагогов. Ведь большинство вопросов семейной жизни находится именно в их профессиональной компетенции.

Важно объяснить ребенку, где заканчивается его эгоизм и начинаются права других людей. Поэтому, как было подчеркнуто, родители, прежде всего, должны воспитывать себя. Но это тоже не юридический, а в большей степени просто жизненный вопрос.

Должны ли родители иметь для этого педагогическое образование? Конечно, нет. Любой, кто закончил хотя бы среднюю школу, имеет достаточно четкие представления о том, как нужно вести себя в обществе. И он может привить эти нормы своему ребенку. А если что-то не получается, скорее всего, нужно обращаться не в прокуратуру, а к семейному психологу.

Да, если родители избивают ребенка или жесткими методами подавляют его индивидуальность, либо, если ребенок торгует на улице наркотиками, в дело вступает юстиция. Но в остальных случаях…

Но даже в правовых вопросах, как мне показалось, позиции юристов и педагогов несколько расходятся. Возьмем, к примеру, лишение родительских прав. В отличие от многих западных стран процедура эта у нас, мягко скажем, непростая. Для юристов, как было отмечено выступающими, главное — интересы семьи. Для меня как для педагога интересы ребенка превалируют. И если маленькому человечку плохо дома, если он подвергается моральному, а тем более физическому давлению, из такой семьи его надо немедленно извлекать.

Но вернемся к семинару. Развиваясь, ребенок получает информацию. И он имеет на это право. Но какова здесь должна быть роль родителей? Можно ли в качестве наказания, например, лишить ребенка доступа к Интернету? Считается ли это ограничением на получение информации? И снова слово юристам. Грань эта, объяснили они, достаточно размытая. Определенные ограничения на пользование всевозможными гаджетами внести можно. Это не считается запретом на получение информации.

И опять скажу как педагог. Сами родители закладывают основы взаимоотношения ребенка с внешним миром. Не надо совать своему чаду с трех -четырех лет в руки планшет. Лучше вместо этого почитайте ему хорошую детскую книжку. И тогда лет в десять-двенадцать отсутствие в руках смартфона не станет для него трагедией.

Возвращаясь к теме семинара, можно констатировать: взаимных обязательств у родителей и детей великое множество. И лучше не доводить выяснение их аспектов до вмешательства людей в погонах.