Отчего подъезды не летают?

— Мы стали одними из лидеров в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». С учетом этого региону обещано дополнительное финансирование. Плюс отдельно мы обговорили тему аэропорта «Мурманск». Чтобы он также получил шанс на дополнительное финансирование для удлинения взлетно-посадочной полосы. Как и дорога от Ковдора до финской границы, — сообщил вчера на оперативном совещании в правительстве области губернатор Андрей Чибис.

Достигнутые договоренности — результат встреч, которые глава региона провел в конце прошлой недели в Москве. В частности, с вице-премьером Татьяной Голиковой удалось обсудить создание научно-образовательного центра и подготовку новой программы по обновлению системы здравоохранения региона.

Пятьдесят стояков — это много!

Повестка дня заседания уже традиционно началась с обсуждения стартовавшего — и, похоже, не с той ноги — отопительного сезона. Как доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гноевский, тепло на объекты социальной сферы и в жилые дома начали подавать с 1 сентября. Последним, 13 сентября в зиму вошло ЗАТО Островной.

При подключении тепла было несколько, как выразился министр, инцидентов на сетях. Самая крупная авария произошла в Мурманске 12 сентября. Без тепла остался 271 дом. В тот же день ситуация была исправлена. В других населенных пунктах также случались небольшие аварии, их коммунальщики устраняли в течение 3-4 часов.

— На сегодня у нас массовых жалоб от граждан нет. Отопительный сезон идет в штатном режиме, — доложил Владимир Гноевский.

Горячая коммунальная линия работает, сообщила руководитель областной Госжилинспекции Алена Кузнецова. И звонки, связанные с проблемами с отоплением, в ней по-прежнему превалируют. Но их действительно стало меньше. Если в общей сложности таких обращений поступило 2174, то в минувшую субботу таковых было 11, а в воскресенье — 5.

— Есть конкретные неподключенные пока стояки, около пятидесяти штук, — добавил Алена Кузнецова.

— Это много, — возмутился Андрей Чибис. — У нас с вами 30 сентября. Мы запускаем тепло почти месяц. До конца дня я хочу понять, какие меры приняты в отношении этих пятидесяти стояков.

Кто засунет кабель в кожух

Как доложил заместитель губернатора Евгений Никора, в этом году в регионе был выполнен ремонт 211 подъездов. Больше всего их в Мурманске (58 штук), Апатитах (42), Кандалакше (18) и так далее.

Были выявлены и проблемы, уточнил докладчик. Первая — разделение работ между капитальным и текущим ремонтами. Скажем, к чему относится замена оконных блоков?

Вторая проблема — согласование работ с владельцами бесчисленных кабелей слаботочных сетей (интернет, телевидение и прочее), изуродовавших наши подъезды. Кто должен помещать их в кожухи — сами владельцы или ремонтники? Третья (уже не проблема, а, скорее, задача) — взаимодействие с жителями при формировании перечня работ. Проще говоря, граждане сами должны пояснить, какие виды ремонта считают необходимыми.

Сделан и задел на будущее, добавил Евгений Никора. Так, при взаимодействии с управляющими компаниями определились, что важно до 1 декабря сформировать и обнародовать план ремонтов подъездов минимум на будущий год. А то и на три года и даже на пять лет вперед.

Андрей Чибис отметил, что проблем с ремонтами подъездов, увы, хватает. Скажем, коммунальщики обновляют один подъезд в доме. А остальные чем хуже? Они в таком же плачевном состоянии. Да и качество ремонтов зачастую оставляет желать лучшего.

— Не взлетел проект, — подытожил глава региона. — В будущем году к нему надо подойти с умом.

Хедхантеров от медицины премируют?

Дорожная карта по объектам здравоохранения региона на этот год предусматривает 114 мероприятий. Уже завершены 75 (66 процентов) из них. Об этом доложил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Панычев.

Главные достижения, продолжил он, таковы: открыты ФАП в Мишукове и Чаваньге, расширен режим работы поликлиники областного онкологического диспансера (теперь она работает в две смены), в мурманской поликлинике на улице Морской открыт пункт проведения пункционной биопсии щитовидной железы под контролем УЗИ.

Имеются и другие позитивные изменения. Так, в Мончегорске заработал Центр мониторинга пациентов с острым коронарным синдромом, а в поселке Причальный открыт пост скорой медицинской помощи.

Уже 123 вылета совершила в этом году санитарная авиация. Для сравнения: за весь прошлый год их было менее пятидесяти. А ведь практически каждый подобный рейс — это чья-то спасенная жизнь.

И все-таки главная проблема заполярной медицины пока не решена. Речь идет о нехватке кадров. Губернатор Андрей Чибис обратил особое внимание на необходимость привлечения в регион врачей. Для этого будет сделано все возможное. Скажем, можно рассмотреть возможность премирования тех медиков, которые пригласят на Север своих знакомых врачей.