От такого наследия лучше избавиться.

Вывоз ОЯТ и РАО с бывших технических баз Северного флота, перевод на сухое хранения реакторных отсеков выведенных из эксплуатации атомных субмарин, утилизация судов атомного технологического обеспечения… Мало-помалу Мурманская область избавляется от своего экологически опасного наследия.

Хронологию, текущую ситуацию и перспективы этой важной и сложнейшей работы обсудили участники семинара, прошедшего на днях в областном центре. Его организовали госкорпорация «Росатом», действующий при ней общественный совет и эколого-правовой центр «Беллона». А модераторами выступили руководитель проектов международной технической помощи ГК «Росатом» Анатолий Григорьев и генеральный директор ЭПЦ «Беллона» Александр Никитин. В ходе семинара докладчики рассказали о состоянии дел на большинстве ядерно и радиационно опасных объектах нашего региона.

Не накапливать, а сокращать

К активной работе по ликвидации ядерного наследия, сообщил советник генерального директора ФГУП «Атомфлот» Николай Мантула, его предприятие подключилось еще в девяностые годы. В числе прочего мурманчане занимаются вывозом отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с бывших баз Северного флота в Гремихе и губе Андреева.

Из Гремихи в год делается один рейс с четырьмя транспортными упаковочными комплектами (ТУК). Из губы Андреева уже вывезено 111 ТУК, а всю работу по вывозу оттуда ОЯТ планируется завершить до 2028 года.

Ну а буквально на днях произошло важное событие, подводящее итог 25-летней работы, когда теплоход «Серебрянка» доставил с территории снежногорского судоремонтного завода «Нерпа» в Мурманск первую партию ОЯТ с плавтехбазы «Лепсе». На его борту находилось шесть транспортных контейнеров, в которые были упакованы 111 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС).

Всего «Серебрянке» предстоит совершить шесть рейсов. Полный вывоз ОЯТ с «Лепсе» планируется завершить в 2020 году. Из Мурманска отработавшее ядерное топливо отправится в город Озерск Челябинской области на производственное объединение «Маяк».

Суда Атомфлота также участвуют в вывозе радиоактивных отходов (РАО). На самом предприятии создан так называемый ядерный остров (причалы № 4 и 5), где за мощной системой защиты расположен современный комплекс по обращению с РАО и временному хранению ОЯТ.

С 2016 года Атомфлот начал передачу национальному оператору накопленных твердых радиоактивных отходов (ТРО). Сейчас в Подмосковье отправили уже 269 контейнеров. И теперь их количество на предприятии не только не накапливается, как раньше, а сокращается.

О сотрудничестве Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и Государственного управления Норвегии по радиационной и ядерной безопасности рассказал заведующий лабораторией Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна Анатолий Симаков.

Первые совместные работы с норвежцами, отметил он, начались еще в 2004 году. Основными направлениями сотрудничества стали вопросы обеспечения безопасности населения и персонала, аварийного реагирования и профилактики радиационных аварийных ситуаций.

Внимание специализированных медицинских ведомств России и Норвегии к бывшим базам Северного флота было связано с тревожной ситуацией на них. В частности, не было информации о том, в каком состоянии находится складированное там ОЯТ. Так что в улучшении ситуации в той же губе Андреева есть заслуга ФМБА и его норвежских коллег. Уже реализовано более трех десятков различных совместных проектов.

Очень важный аспект — проведение противоаварийных учений. Так, в 2016 году в губе Андреева были проведены учения международного масштаба с прямым подключением ближайших медицинских подразделений и МАГАТЭ.

Специалисты ФМБА участвовали также в разработке всех документов (ОБИН, ОВОС) при разработке проекта по утилизации плавтехбазы «Лепсе». Работа агентства с наиболее опасными объектами будет продолжена.

Отдельная тема — утилизация выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок (АПЛ), а также судов технологического обеспечения и ледоколов. Что касается АПЛ, то в СССР их было построено более 180. Так что утилизация потребовала немало средств и усилий. Но сейчас фактически все АПЛ, которые были выведены из эксплуатации на северо-западе России, уже утилизированы. А их реакторные отсеки поставлены на берег в пункте длительного хранения в Сайда-губе. Утилизирован и ряд военных судов атомного технологического обеспечения.

Что касается плавсредств мирного атома, то плавтехбаза «Володарский» утилизирована, проект «Лепсе» вышел на финальную стадию. Кроме того, в настоящее время на судоремонтном заводе «Нерпа» в Снежногорске находятся атомные ледоколы «Сибирь» и «Арктика».

Решить судьбу затонувших субмарин

Теперь подробнее о двух объектах СЗЦ «СевРАО» — его отделениях в Сайда-губе и губе Андреева. Историю создания пункта длительного хранения реакторных отсеков АПЛ в Сайда-губе напомнил заместитель начальника управления нераспространения и физической защиты НИЦ «Курчатовский институт» Николай Книвель. Комплекс рассчитан на 150 реакторных отсеков и 15 блок-упаковок судов АТО и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками. Одноотсечных блоков здесь уже установлено 118.

Концепция создания комплекса базировалась на мастер-плане, разработанном Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) Российской академии наук. Реакторные блоки, в частности, требовали усиления и установки дополнительной железобетонной защиты.

Также в Сайда-губе был построен центр кондиционирования и долгосрочного хранения ТРО. Возможно, в перспективе комплекс будет принимать и промышленные отходы 1 и 2 классов, загрязненные радионуклидами, которые сейчас формально не попадают под категорию радиоактивных. В частности, речь идет о различных деревянных конструкциях, которые активно используются в доках, при креплении грузов в контейнерах и так далее.

Что касается губы Андреева, то, как сообщил директор отделения Александр Краснощеков, в декабре 2016 года там были проведены холодные испытания комплекса выгрузки ОЯТ. А затем началась его практическая эксплуатация. Уже выгружено и помещено в 111 ТУК 5439 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС). Динамика вывоза такова: 2017 год — 27 ТУК, 2018 год — 42 ТУК, 2019 год — 42 ТУК (до декабря будет вывезено еще 14). К 2028 году отсюда должны вывезти все кондиционное и некондиционное топливо.

Если с источниками радиоактивной опасности на берегу все более или менее ясно, то, как отметил в своем докладе заместитель директора ИБРАЭ РАН Сергей Антипов, с затопленными объектами дела обстоят сложнее. Наибольшую опасность представляют те из них, где хранится ОЯТ. Объектов таких семь.

Один из них — подлодка К-159, затонувшая в 2003 году в Баренцевом море в районе острова Кильдин при транспортировке из Гремихи в Снежногорск на утилизацию. Собственником этой, как и других затонувших субмарин, является Российская Федерация. Но государство, подчеркнул докладчик, должно назначить какой-то орган, который будет решать судьбу и отвечать за последствия принятия решений по этим объектам: поднимать ли их или оставить на дне. Обсуждение перспектив сейчас продолжается

Но надо сказать, что, по оценке специалистов, даже в случае взрыва на одном из таких объектов превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) радионуклидов прогнозируется лишь на срок до трех суток и только в локальной зоне вокруг самого объекта. Это касается объектов как Баренцевом, так и в Карском морях. Для населения ПДК никак не будет превышен. Так что речь идет в основном об опасности радиофобии со стороны жителей близлежащих территорий. Кроме того, в случае ЧП на конкретных акваториях могут быть введены ограничения на вылов рыбы на определенный срок (до трех месяцев). И это тоже ожидаемо будет крайне негативно воспринято населением.