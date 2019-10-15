Не будешь реагировать — отреагируют по тебе.

С понедельника министерство строительства и территориального развития Мурманской области возглавляет Оксана Астахова. О новом назначении губернатор Андрей Чибис сообщил вчера на оперативном совещании. Новый министр приехала к нам из Калининграда, где возглавляла Фонд капитального ремонта.

Настройка стройки

— То, чем гордится Калининград в части модернизации жилищного фонда, в том числе — визуального облика Калининграда, как раз заслуга Оксаны Александровны и ее команды, — подчеркнул Андрей Чибис.

До этого у Астаховой был опыт работы в муниципальной службе и министерстве жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области. В частности, она занималась вопросами жилищной политики.

— Уверен, что наше министерство в лице Оксаны Александровны получит новый этап развития, — сказал Андрей Чибис.

Это первое назначение в рамках нового состава правительства. И, как пообещал глава региона, кадровые решения будут выдаваться порциями.

Максим Рудь, который до этого возглавлял минстрой региона, как сообщил губернатор, в качестве его советника сосредоточится исключительно на решении вопросов тех строящихся объектов, о которых шла речь на предыдущем оперативном совещании.

— Для нас принципиально важно не упустить время, и все проблемные задачи должны быть решены, — сказал губернатор.

Тема участия нашего региона в международной арктической повестке, подчеркнул Андрей Чибис, переходя к следующему вопросу, весьма актуальна. На днях врио заместителя губернатора Мария Дерунова представляла Мурманскую область на ассамблее «Арктический круг» в Рейкьявике (Исландия). Об итогах поездки она доложила правительству.

«Арктический круг», сообщила она, — это представительная организация, инициатором создания которой стала Исландия. Ежегодно на ассамблею приглашают представителей различных стран, не только приарктических.

Россию в этом году представляли делегации нескольких регионов. Как отметила Мария Дерунова, наш край выступил достаточно ярко. В частности, участников ассамблеи заинтересовало предложение о внедрении специальных стандартов по строительству в условиях Арктики. Таких нормативов пока нигде в мире нет. И все страны-участницы поддержали эту инициативу. Огромный интерес коллег вызвал и наш опыт привлечения людей к решению важных вопросов. В частности, через интернет-портал «Наш Север».

— Мурманская область заявила о себе как об одном из лидеров арктической повестки с точки зрения развития городов. Сотрудничество должно трансформироваться в экономическую плоскость, — отметил губернатор Андрей Чибис.

Мосту — да, распивочным — нет!

Глава региона потребовал разобраться с распивочными, которые обосновались во многих дворах. Требования к местам размещения таких заведений, считает он, необходимо ужесточить. А их деятельность — взять под особый контроль.

— С этим злом нужно бороться, — подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор также обратил внимание на необходимость строгого соблюдения запрета на продажу несовершеннолетним алкоголя и табачных изделий. Их также не должны допускать на сеансы в кинотеатры, обозначенные как 18+. В этой сфере нарушений тоже, к сожалению, пока немало. А в таких вопросах снисходительность не должна иметь места.

Мост в Шонгуе должны сдать до 10 ноября. Такое поручение дал губернатор Андрей Чибис. Старый мост в поселке, напомним, снесло по весне ледоходом. А на другом берегу находится воинская часть, где работают многие жители поселка. Да плюс садовые участки и огороды. В общем, поводов пересечь реку быстрее у местных жителей хватает.

Хронологию событий напомнил заместитель губернатора Роман Дурягин. В начале октября было принято решение ввести в поселке режим ЧС. Под это дело из средств поселка на новый мост были выделены 89 тысяч рублей. Понятно, что это капля в море. Еще 10 миллионов поступили из резервного фонда Кольского района.

Но и этой суммы не хватило. Стоимость требующегося поселку малого армейского разборного моста (МАРМ) превышала 21 миллион рублей. Недостающую сумму добавили из резервного фонда правительства области — 11 миллионов 300 тысяч рублей.

На этой неделе средства должны поступить. Поставщику моста отправлены необходимые документы. После 30 процентного аванса должна начаться отгрузка. И в течение трех недель мост должен быть доставлен в поселок.

— Процедуры изложили подробно. Вопрос в том, когда же будет мост? — прокомментировал доклад Андрей Чибис.

Как сообщил глава администрации Кольского района Александр Лихолат, до 1 ноября мост придет на площадку в Шонгуе. Затем сборка.

— 10 ноября он должен функционировать, — резюмировал Андрей Чибис.

Здравоохранение модернизируют

Модернизация регионального здравоохранения идет без сбоев.

О выполнении в регионе национальных проектов, связанных со здравоохранением, доложил глава областного минздрава Дмитрий Панычев.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщил он, у нас реализуется 8 региональных проектов. По плану совершенствования первичной медико-санитарной помощи должны быть сданы три фельдшерско-акушерских пункта. Два из них уже близки к завершению. В третьем работы пока выполнены на 30 процентов. Но рисков по срокам сдачи тоже нет.

Андрей Чибис подчеркнул, что необходимо проследить, чтобы в этих пунктах был персонал. Ведь, если не найдут человека на должность фельдшера, вся работа будет проделана впустую.

В этом году, продолжил Дмитрий Панычев, санитарная авиация совершила уже 117 вылетов, что в 2,7 раза больше чем годом ранее. Достигнуты или близки к достижению и другие показатели по проекту.

Еще один региональный проект касается борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Разработана и утверждена соответствующая программа. В медучреждения региона идет поставка оборудования ИВЛ, УЗИ. Летальность при остром инфаркте миокарда ниже, чем годом ранее.

Борьба с онкологическими заболеваниями: ведется переоснащение областной больницы и онкологического диспансера. Детское здравоохранение: приобретается оборудование для 14 поликлинических заведений. До середины декабря будет поставлено 57 единиц оборудования.

А вот с кадрами ситуация, как признался Дмитрий Панычев, все еще зыбкая. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что принципиально важно увеличить приток врачей в регион. Задача это непростая, но необходимо еще раз проработать механизмы, как ее решить.

Второй национальный проект, где задействованы медики, касается демографии. В его рамках в регионе реализуется три проекта. Речь идет о повышении рождаемости, снижении детской смертности, программы поддержки старшего поколения.

Власти также рассмотрели реализацию проекта «Умный город». Через интернет-портал «Наш Север» от населения поступило уже полторы тысячи сообщений. Сейчас здесь доступно 16 категорий вопросов. Вскоре к ним добавят еще 37, по установке пандусов, например, и так далее.

Здесь же можно проводить голосования по различным аспектам городской жизни. В дальнейших планах — размещение оповещений. О том, например, где и когда будет проводиться уборка снега. Чтобы владельцы убрали с улиц и дворов свои машины. В перспективе — размещение информации для туристов.

— Принципиально важно, чтобы на портале не просто можно было на что-то пожаловаться, а чтобы проблемы решались, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис. — Система должна жестко контролироваться. Чтобы все понимали, что это инструмент не для того, чтобы отписаться, а чтобы отреагировать.

А в отношении чиновников, которые не будут реагировать на обращения граждан, губернатор пообещал отреагировать лично.