На Придорожной высоте…

Это случилось 11 октября 1944 года. 155-й стрелковый полк вышел на автодорогу Титовка-Петсамо начал штурм высоты Придорожная. Пулеметный расчет Анатолия Бредова выдвинулся вперед и уничтожил 80 фашистов. Вскоре пулеметная точка была обнаружена и окружена немецкими войсками…

Спустя 75 лет события последнего боя героев воссоздали в Мурманске на сопке у мемориала Защитникам Советского Заполярья.

Ожившая история

Есть такое расхожее выражение — страницы истории. Тот, кто его придумал, наверное, никогда не видел реконструкции. Ведь здесь вотчина музы истории Клио представлена не страницами, а, скорее, ожившими картинами. И ты, словно путешественник во времени, можешь незаметно наблюдать за трагичными и славными событиями давно ушедших лет.

В нынешней реконструкции участвовало 26 человек. И каждому из них нужно сказать огромное спасибо за их неравнодушие к истории и памяти тех, кто ее творил на сопках, укрытых тяжелым и серым северным небом.

— Мы планировали это мероприятие давно. Это первая за очень долгое время реконструкция в Мурманске. Для меня это исторический день, я пять лет его добивался. Мы старались, — подвел итог неординарному событию кандидат исторических наук, доцент Мурманского арктического государственного университета, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Чапенко.

И вновь 1944-й… Немцы начала массированный обстрел пулеметной точки советских бойцов. Когда заклинило пулемет, в живых остались лишь ее командир Анатолий Бредов и наводчик Никита Ашурков.

Бредову тогда едва исполнился 21 год. Родился он 14 июля в семье новгородского рабочего. Семилетнюю школу окончил в Мурманске. С 1938 года работал электриком на местной судостроительной верфи. В апреле 1942 года его призвали в ряды Красной Армии. В действующей армии — с июля того же года. Служил командиром пулеметного отделения 155-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта.

Бои, бои, бои… высота Придорожная, заклинивший пулемет. Бредов и Ашурков стали кидать в окруживших их немцев ручные гранаты. Когда осталось две последние, Ашурков встал во весь рост и со словами: «Русские в плен не сдаются! Получайте, гады!» метнул гранату в гитлеровцев. После чего Бредов и Ашурков обнялись и подорвали последней гранатой себя, пулемет и подошедших к ним вплотную вражеских солдат. Воодушевившись их подвигом, воины 155-го стрелкового полка бросились в атаку и заняли высоту Придорожную.

Чтоб знали и помнили

— А почему именно Бредов? — поинтересовался я у Александра Чепенко. — Героических страниц в истории Великой отечественной войны было немало. В том числе и здесь, на Севере.

— Если говорить о Мурманске, — пояснил мой собеседник, — то самый известный, мне кажется, герой Великой отечественной войны, которого назовет среднестатистический горожанин, который, может быть, и не очень-то хорошо знаком с историей, особенно юный, это Бредов. У нас есть памятник Анатолию Бредову, есть улица Бредова. Фамилия и имя на слуху. Но проблема в том, что большинство людей, особенно молодых, весьма смутно представляют, какой подвиг совершил этот человек.

Это, продолжил Чапенко, у него уже третья реконструкция, посвященная подвигу Анатолия Бредова и Никиты Ашуркова. До этого были в Мурмашах и Туманном. В Туманном, после мероприятия к Чапенко подошла женщина и сказала: «А я и не знала, что Бредов именно так погиб». Наверняка именно для этого, чтобы знали и помнили, такие реконструкции и организуются.

— Эта реконструкция, — уточнил Александр Чапенко, — один из элементов комплекса военно-исторических мероприятий «Десятый сталинский удар (к 75-летию Петсамо-Киркенесской операции)» в рамках полученного нами гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

— Доподлинно неизвестно, что там произошло с пулеметом, — вступил в разговор руководитель военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» Олег Переверзев, представлявший во время реконструкции Анатолия Бредова. — Возможно, пулемет заклинило, потому что перегрелся. А может быть, немцы в него попали, пробили кожух, и его заклинило, перекосило ствол. Бредов и Ашурков пытались исправить пулемет под огнем противника, отстреливались из личного оружия — пистолетов, которые у них были. Кидали в немцев ручные гранаты, которых у них был небольшой запас. И, приняв последнее решение, что в плен они не сдадутся, подорвали себя. Наша реконструкция на девяносто девять процентов соответствует реальной истории.

Разница, как представляется мне, только одна. И, к сожалению, весьма существенная. Здесь, в 2019-м после окончания боя «погибшие» бойцы поднялись с холодной октябрьской заполярной земли и пошли домой. Там, в 1944-м с земли не встал никто. Все были мертвы. Кроме разве что одного-единственного бойца. Да, Никите Ашуркову повезло. Как в «Балладе о красках» Роберта Рождественского: повезло на три села вокруг…

Смерти вопреки

Никита Ашурков родился 15 сентября 1919 года в деревне Фокино Дмитровского уезда Курской губернии. Получив начальное образование, с 1936 года он начал работать на фосфоритном заводе. В 1940 году его призвали в ряды Красной Армии, и он был направлен на Крайний Север.

В боях на Северном фронте (впоследствии — Карельском фронте) Великой Отечественной войны Никита Ашурков участвовал с июня 1941 года. 11 октября 1944 года на высоте Придорожная он принял свой последний бой…

Но Никита Ашурков не погиб. Тяжело раненого, его через несколько дней подобрали бойцы санитарного батальона. Благо, что фронт тогда не отступал, а наступал.

— Никита Ашурков, — продолжил Александр Чапенко, — один из самых таинственных персонажей во всей этой истории. Остается непонятным, сколько дней он пролежал — три или пять. Почему его не подобрали сразу? Скорее всего, в горячке боя приняли за убитого. Но он выжил, получил звание Героя Советского Союза и умер в 1995 году. Может быть, наша реконструкция побудит интерес к изучению этого подвига, других подвигов советских бойцов. В этом наша главная задача.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года по представлению командования сержантам Анатолию Федоровичу Бредову (посмертно) и Никите Егоровичу Ашуркову присвоено звание Героя Советского Союза.

Пройдя длительное лечение в госпиталях Мурманска, Петрозаводска и Череповца, инвалид I-й группы Никита Егорович Ашурков был демобилизован и возвратился в родную деревню Фокино, где и скончался 6 января 1995 года.

Анатолий Бредов навсегда остался юношей, почти мальчишкой. Он похоронен на воинском кладбище в Мурманске. На могиле героя установлена стела.

Осталась только память. В центре Мурманска Анатолию Бредову установлен памятник. Мурманская средняя школа № 1 носит его имя. В Мурманске, Великом Новгороде, других городах есть улицы его имени.

Наверняка кто-то спросит: а где же здесь собственно рассказ о реконструкции? Да, я не старался разузнать, насколько точно воспроизвели ее участники детали амуниции и вооружения тех далеких лет, какие из этих предметов являются подлинными, а какие воссозданы ими самими по имеющимся фото и документам. Сказал же Олег Переверзев: на девяносто девять процентов соответствует реальной истории. Мне этого достаточно. Для меня история — это прежде всего память. Это рассказ о бое на Придорожной высоте 11 октября 1944 года. И благодаря неравнодушным людям (и в советской, и в немецкой форме) на фото вы можете сами представить, как все происходило. Чтобы помнить. И чтобы повторять пришлось только на реконструкциях…