Мы строили, строили и наконец…

Победно закончить знаменитую фразу Чебурашки наши зодчие не смогли. Строительный колледж входит в зиму без крыши. Не лучше положение дел и на большинстве других строящихся или ремонтируемых в регионе объектах.

Вчера губернатор Андрей Чибис рассмотрел этот вопрос на оперативном совещании в правительстве области. Впрочем, в начале разговора речь зашла о выполнении плана «Сто шагов».

Краской по муралам

Жить стало, если и не лучше, то точно веселей. Раскраска стен в регионе прошла с перевыполнением плана. Вместо шестидесяти так называемых муралов уличные художники расписали аж шестьдесят четыре. Причем сделали это без участия бюджетных средств. Об этом доложила губернатору директор Центра городского развития Мурманской области Ольга Вовк.

— Мы подняли эту волну, поддерживая инициативных креативных ребят, — сказал она.

О других мероприятиях, запланированных по плану «Сто шагов». Работы по монтажу оборудования на спортплощадках, уточнила Ольга Вовк, завершены. Что касается художественной подсветки в городах и поселках региона, то подрядчик уже отгружает оборудование. Начали с ЗАТО Островной. До конца месяца работы должны быть произведены. Субподрядные организации на монтаж тоже найдены.

Определен и подрядчик на разработку проекта по возрождению Териберки. Это, как подчеркнул Андрей Чибис, значимый населенный пункт для области. На Интернет-портале «Наш Север» населению предложат внести свои предложения в перечень грядущих работ. Чтобы граждане сами определились с первоочередными объектами.

— Важно помимо документов территориального планирования запустить прозрачную и грамотную инвестиционную модель по тому плану, который будет разработан, — подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также обратил внимание на то, что на вновь отремонтированных дорогах в Мурманске в темное время не видна разметка. (Как по мне, так ее там и вовсе нет.) Даже нет разделения движения по полосам. Дорожникам недвусмысленно предложено глянуть вниз повнимательнее.

Каньон потребовал прибавки

Но вернемся к стройкам. В Североморске, как отметил губернатор, по обоим строящимся объектам сдвижка сроков, как минимум, на месяц. Возникли у главы региона вопросы и по другим стройкам области. Все графики и сроки Андрей Чибис свел в таблицу. По ней и пошли.

Каньон для радиологического отделения областного онкологического диспансера, для которого выбили ресурсы на покупку новых излучателей. До 16 сентября, как сказано, должна быть завершена разработка дорожной карты по реализации проекта.

— Когда будет сам проект? — поинтересовался Андрей Чибис.

Как пояснил и.о. министра строительства и территориального развития Максим Рудь, из-за корректировки номенклатуры оборудования будет произведена и корректировка параметров каньона. Это, кстати, потребует увеличения его стоимости на 10 процентов.

В ответ на требование каньона Андрей Чибис выдвинул свое: отныне повышение стоимости любого объекта на 10 процентов, что в последнее время стало печальной практикой, должно быть согласовано лично с губернатором.

Прошелся глава региона и по другим объектам областного центра.

Капитальный ремонт отделения нейрохирургии № 2 областной больницы. Отставание от графика два месяца.

— Надо ускоряться. Силы у подрядчика есть, — заверил губернатора Максим Рудь.

А вот начальник управления капитального строительства Мурманской области Ирина Вабищевич не была столь оптимистична, заявив, что сдать объект в этом году не получится.

И кому тут верить: могучему, по словам и.о. министра, подрядчику или главе УКСа?

— 27 миллионов рублей заморожены в бюджете. На эти деньги мы могли купить 12 автомобилей скорой помощи! — возмутился Андрей Чибис.

Подстанция скорой медицинской помощи. Срок окончания ремонта — ноябрь, готовность по факту 70 процентов. Тут Ирина Вабищевич сообщила, что сроки выдержат.

Ремонт родильного дома, срок — декабрь, техническая готовность на сегодня 22 процента.

— До 31 декабря сдадим, — отрапортовала Вабищевич. — Это вентилируемый фасад, работы можно вести и в зимний период.

О других объектах. Детский сад в городе Полярный, подрядчик до сих пор не приступил к техническому присоединению его к сетям.

— Это объект национального проекта, контракт на подключение его к сетям заключен 2 июня и должен быть реализован до 30 сентября. Это никого не волнует? Как это вообще возможно? — вновь возмутился Андрей Чибис.

Детский сад в поселке Печенга. Эту стройку обсуждали в деталях на оперативных совещаниях уже несколько раз. 30 августа контролирующими органами было выдано отрицательное заключение по ряду показателей этого проекта. И лишь 1 октября сданы новые документы! А это, между прочим, тоже объект в рамках национального проекта.

Жеребец на крыше

Ну а теперь о ремонте кровли в Мурманском строительном колледже. Смета — 15 миллионов рублей. По контракту должен быть завершен в августе. Готовность к середине октября составляет 70 процентов. Заказчиком выступает УКС.

Подрядчик, по словам госпожи Вабищевич, не справился с работой. Но менять коня на переправе или, если уж точнее, на крыше не стали. Это вызвало бы значительную задержку времени. Поэтому подрядчика оштрафовали, но контракт с ним не расторгли.

Педагогическому колледжу на ремонт было выделено 35 миллионов рублей. Однако проектно-сметная документация до сих пор отсутствует.

— Кто виноват? — задал сакраментальный вопрос Андрей Чибис, так и не получив на него внятного ответа.

Межшкольный стадион в Мурманске. Уже октябрь, а его техническая готовность составляет 90 процентов. Тут Ирина Вабищевич сослалась на плохие погодные условия прошедшего лета.

— Было холодно, но дождем нас не заливало, — не согласился с начальником УКС глава региона.

Отставание идет и на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Полярные Зори. А это также объект, возводимый в рамках национального проекта.

Крытый футбольный корт в Мончегорске. Была выявлена недоделка из-за применения не тех материалов, которые требовались. Почему были взяты «не те» материалы — тоже вопрос. Но к 1 сентября оплошность должны были исправить. Теперь срок сдвинулся на конец октября.

— Плохо, очень плохо, безобразие, — прокомментировал ситуацию Андрей Чибис.

Областной кукольный театр. Тут даже ничего обсуждать не стали.

— На 15 декабря там запланирован первый спектакль, — отрезал глава региона. — Чтобы к этому сроку не просто коробка была готова, но и вся внутренняя отделка.

Очистные сооружения в Туломе. Техническая готовность — 25 процентов. Подрядчик приступил к работам лишь 12 августа… Объекты все шли и шли, отставания и недоделки вскрывались и вскрывались…

— Меня абсолютно не устраивает организация работ и контроль за строящимися объектами. Такое отношение к средствам налогоплательщиков недопустимо, — подвел итог нелицеприятному разговору Андрей Чибис.

Соответствующие меры к виновным, пообещал губернатор, будут приняты.