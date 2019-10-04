Мурманск: люди и цифры.

День рождения Мурманска — дата, знаменательная для всех жителей областного центра и отмечается многими как семейный праздник. Сегодня городу-герою исполняется 103 года.

На начало 2019 года в столице Заполярья, как сообщает Мурманскстат, проживало 292,5 тысячи человек (39 процентов населения региона), из них 134,9 тысячи мужчин и 157,5 тысячи женщин (соответственно 46 и 54 процента от общей численности населения). Средний возраст жителей — 40,2 года.

В системе здравоохранения, опять же — на начало года, действовало 96 лечебно-профилактических организаций и их обособленных структурных подразделений.

В 50 муниципальных общеобразовательных организациях города в 2018 году обучались почти 30 тысяч учеников. Без малого 18 тысяч маленьких мурманчан посещали 70 детских садов и яслей.

Мурманск — культурный центр области. В столице Кольского Заполярья три профессиональных театра, два музея, широкая сеть общедоступных библиотек, для любителей музыки открыта филармония.

Областной центр можно назвать спортивным городом. В нем насчитывается 423 спортивных сооружения, в том числе 140 спортивных залов, 9 плавательных бассейнов, горнолыжные базы, легкоатлетический манеж. В 13 детско-юношеских спортивных школах занимается почти 7,4 тысячи юных спортсменов.

Жилищный фонд города к началу 2019 года составил 7043,5 тысячи квадратных метров. На одного жителя приходилось 24 квадратных метра общей площади жилых помещений.

Мурманск является крупным административным и промышленным центром. На его территории в 2018 году учтено в регистре Росстата 11,7 тысячи организаций и 8,5 тысячи индивидуальных предпринимателей (соответственно 68 и 48 процентов от общего количества в целом по области).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по всем видам экономической деятельности в 2018 году составил 175,6 миллиарда рублей, что соответствовало 38 процентам от общеобластного значения.

Розничную торговлю в городе в 2018 году вели 1,8 тысячи магазинов, павильонов, палаток и киосков, посетителям предлагали товары 2 гипермаркета с площадью торгового зала более 17 тысяч квадратных метров и 59 супермаркетов. За 2018 год оборот розничной торговли организаций Мурманска (без субъектов малого предпринимательства) достиг 40,2 миллиарда рублей. На долю областного центра приходилось 57 процентов регионального оборота розничной торговли.

Столица региона располагает разветвленной сетью предприятий общественного питания, насчитывающей 370 столовых, закусочных, ресторанов и кафе. Оборот общественного питания крупных и средних организаций в 2018 году составил почти треть регионального — чуть менее двух миллиардов рублей.

В Мурманске расположено более 600 объектов бытового обслуживания. Объем платных услуг населению, оказанных крупными и средними организациями, в 2018 году превысил 23,6 миллиарда рублей (66 процентов объема платных услуг в целом по области).

В организациях (без субъектов малого предпринимательства) трудится более 40 процентов населения города, их среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2018 год составила 68,5 тысячи рублей (в среднем по области — 62,3 тысячи рублей).