Мультивиза будет кстати.

Если в Исландии доля туристического бизнеса в структуре ВВП занимает почти треть (32 процента), то в нашей стране — лишь около четырех процентов. Так что перспективы роста имеются. Меры поддержки туризма, а также культуры парламентарии Северо-Запада России обсудили в Мурманске.

В эти дни в областном центре проходит заседание постоянного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) по культурной политике и туризму.

Главная изюминка — снег

В мероприятии принимают участие представители законодательных собраний Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Псковской и Новгородской областей, а также Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.

— Рассматриваемые сегодня вопросы крайне важны, — сообщил журналистам перед началом заседания председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой. — Регионы Севере-Запада России приграничные, и туризм должен стать для них настоящей индустрией. Ведь это рабочие места и поступления в бюджет для регионов и дополнительные доходы для местного бизнеса. Это важно для развития наших территорий, а нам есть что показать.

— За несколько лет работы комитета мы рассмотрели ряд вопросов, ориентированных на развитие въездного туризма, поддержку учреждений культуры, реализацию национального проекта «Культура», — подчеркнул заместитель председателя Псковского областного собрания депутатов, председатель постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму Виктор Остренко.

Вчера на утреннем заседании парламентарии сначала обсудили лучшие практики использования механизмов федеральной и региональной поддержки субъектов туристической индустрии в нашем регионе. О них рассказал заместитель начальника отдела развития туризма министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Максим Бугаев.

С 2017 года, отметил он, отмечается значительный рост туристического потока в регион. Основной прирост идет за счет граждан Китая, Таиланда и других стран юго-восточной Азии. А главная наша изюминка для них — снег.

В Хибинах создан одноименный туристско-рекреационный кластер. Кировск также получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), что способствует диверсификации экономики этого моногорода за счет развития его туристического потенциала. На юге области действует туристско-рекреационный кластер «Беломорье», на севере, в районе Териберки — «Кольский».

Для реализации политики по созданию и поддержке кластеров в регионе еще в 2014 году создан Центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В основном он как раз и занимается вопросами туристического бизнеса.

Туристов, включая, конечно, российских, привлекают всеми возможными способами. Например, сейчас изыскивается возможность снизить стоимость авиабилетов на рейсы в аэропорту «Хибины». Решается вопрос с субсидированием этих перевозок, чтобы билет из Питера в Апатиты стоил около 5 тысяч рублей. Это позволит увеличить поток российских туристов в регион.

Как отметил Сергей Дубовой, в стадии рассмотрения находится и вопрос реконструкции аэропорта «Хибины», удлинения его взлетно-посадочной полосы, чтобы эта воздушная гавань могла принимать более вместительные авиалайнеры.

Об участии нашего региона в национальном проекте «Культура» доложила заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая. В нашем крае, сообщила она, сейчас действуют 287 учреждений культуры и искусства, в этой сфере занято более 4 тысяч человек. Из федерального бюджета для Мурманской области с 2019 по 2024 год предусмотрено выделение около 900 миллионов рублей на мероприятия по названному нацпроекту.

Тонкости перевода

После перерыва парламентарии перешли к обсуждению законотворческих вопросов. В частности, предложение направить обращение ПАСЗР к председателю Государственной думы Вячеславу Володину о необходимости совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков.

Дело в том, что в настоящее время те же китайские туристы в этой сфере пользуются услугами своих соотечественников. Многие из них плохо знают не только русский язык, но также историю и культуру нашей страны. При таком гиде представление о России у гостей складывается порой не совсем правильное. А наши переводчики при этом остаются невостребованными в полной мере.

Предложение предлагает лицензирование этого вида деятельности, что исключит возможность непрофессионализма и некомпетентности гидов-переводчиков и повысит качество услуг, которые они оказывают зарубежным путешественникам. Комитет это предложение поддержал. Теперь оно будет вынесено на заседание ассоциации.

Обсудили члены комитета и предложение по внесению изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Как было отмечено, соответствующие предложения представителей туриндустрии уже рассматривались на заседании комитета в Калининграде. Изменения касаются финансовой ответственности туроператоров. Речь, как правило, идет о небольших компаниях приграничных регионов, часто представляющих собой семейный бизнес. Предложенные корректировки закона одним просто позволят вздохнуть свободнее, а другим — и вовсе выйти из тени, получить лицензию и работать легально. Участники заседания предложенные корректировки также поддержали.

Одобрение комитета получило и предложение направить от имени ПАСЗР в Правительство России обращение о порядке и условиях выдачи туристических виз для иностранных граждан. Сейчас российские визы могут быть только однократными или двукратными. Предлагается при определенных условиях выдавать иностранцам и мультивизы.

— Сегодня мы говорим о необходимости упрощения преград, с которыми сталкиваются иностранные туристы, когда приезжают в нашу страну. В частности, российские туристские визы должны быть многократными. Ведь приграничные регионы страны активно участвуют в развитии туризма на своей территории, здесь создан соответствующий бизнес. И упрощение правил въезда в страну иностранцев даст возможность инвесторам в сфере туризма чувствовать себя более уверенно, вкладывая деньги в эту отрасль, — пояснил журналистам суть обращения Виктор Остренко.

Парламентарии из северо-западных регионов будут работать у нас два дня. Часть времени гости посвятят знакомству с достопримечательностями и туристским потенциалом Мурманской области.