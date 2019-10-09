Избавиться от психологии временщиков.

— Здесь собрались будущие биологи и экологи. Мы хотим обсудить, что в наших городах хорошо и чего нам не хватает, — пояснила мне доцент кафедры естественных наук МАГУ Евгения Александрова. — Какие имеются экологические проблемы, как необходимо благоустроить среду, как люди относятся к проекту «Комфортная среда». Главная задача при этом: привлечь внимание общественности к основным проблемам наших городов.

Наш разговор состоялся перед началом первого заседания дискуссионного клуба на тему «Урбанистика арктических городов: проблемы и перспективы».

От умного дома к умному городу

— Урбанизация растет во всем мире. И Россия не является исключением, — поделился со мной академик Российской академии естественных наук, доктор технических наук, заместитель председателя Кольского научного центра Владимир Маслобоев, который выступил в роли модератора. — Но особенно урбанизирована Арктика. В Мурманской области более 90 процентов населения живет в городах. С одной стороны, это благо. Скажем, для жилищно-коммунального хозяйства. С другой стороны, подобная скученность, на мой взгляд, человеческой природе не показана. В той же Норвегии жители Осло, продвинувшись по социальной лестнице, переезжают в пригороды в свои дома. У нас подобный переезд могут позволить себе очень немногие. А значит, надо создать комфортную городскую среду для населения наших городов. Это многоплановая задача. Изменить можно и нужно многое. Например, повысить безопасность, для этого есть аппаратно-программные комплексы. Повысить эффективность теплоснабжения. Весь вопрос упирается в ресурсную базу. Где достать деньги, чтобы все это сделать? Но многое, конечно, зависит и от самих жителей.

Свое выступление перед студентами Владимир Маслобоев начал с презентации «Умный город: новая эпоха развития городской инфраструктуры». Кстати, автором этой разработки, как отметил академик, является Андрей Чибис — нынешний губернатор Мурманской области, а тогда еще заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Если кратко, то на первое место в вопросах урбанистики сейчас выходит качество городской среды, которое складывается из коммунальной инфраструктуры, личной безопасности граждан и ряда других факторов. Предложен поэтапный переход к умному городу через умный дом и умную улицу. Речь идет об энергоэффективности, безопасности и прочих аспектах. Конечным же результатом должна стать комфортная среда, ориентированная на конкретного человека.

Свобода как осознанная необходимость?

Одной из целей встречи, продолжил Владимир Маслобоев, является вовлечение горожан в развитие города. Но, повторимся, откуда взять деньги на благоустройство? Как создать комфортную жизнь в условиях ограничения ресурсов? Возможности для оптимизации расходов имеются. В частности, в городах можно применить аппаратно-программные комплексы, разработанные военными специалистами. Например, их можно задействовать в системах обеспечения общественной безопасности. Но от подобного, подчеркнул докладчик, многих коробит. Люди видят в этом вмешательство в их личную жизнь и ограничение свободы.

Как тут — это уж от себя замечу — не вспомнить знаменитую фразу: большой брат следит за вами! С другой стороны, человек не должен элементарно бояться ходить по улицам.

— Так что тут уж нужно выбирать, — развел руками Владимир Маслобоев.

Напомнил он ребятам и приписываемое Спинозе определение свободы как осознанной необходимости.

Евгения Александрова в своем выступлении акцент сделала на внешней составляющей городов. Первая проблема — цветовое решение. С моей точки зрения, Мурманск с его разноцветными домами в центре в этом плане всегда отличался в лучшую сторону от большинства российских городов. Однако, по мнению Евгении Александровой и участников встречи, он, особенно относительно новая застройка, все же в основном серый, что, мягко говоря, не радует глаз.

После колористики речь зашла о благоустройстве городских территорий — парков и скверов. В Мурманске провели опрос, в котором приняли участие более 60 тысяч человек. В результате был составлен список территорий, которые, по мнению самых жителей, необходимо улучшить.

Памятники и памятные знаки, световые инсталляции, архитектура торговых центров — все это нуждается в оценке и, по возможности, улучшении. Вплоть до дизайна городских скамеек и урн.

Впрочем, — это тоже мое личное мнение — примеры удачных решений в этом плане в нашем городе есть. Взять хотя бы подсветку телевышки или пылезащитный экран торгового порта, который имеет оригинальное цветовое решение.

Главная проблема кроется в умах

Затем участники встречи перешли к обсуждению предложенных модераторами тем. И первый вопрос звучал так: нравится вам наш город или нет?

— Нравится, — сказал кто-то. — Здесь много интересной подсветки на улицах. А уезжают из Мурманска не по причине некомфортной городской среды, а исключительно из-за сурового северного климата.

Впрочем, проблем помимо климата другие участники встречи назвали еще немало.

— Если кратко, то в Мурманске почти всегда холодно, темно и страшно, — было высказано и такое мнение.

Но это, так сказать, в контраст предыдущему. При более взвешенном рассмотрении в числе городских проблем были названы, например, бессмысленные и бесконечные переделки дорог. Причем обычно эти работы ведутся почему-то ближе к зиме. Как сейчас по всему Кольскому проспекту. Часто при этом, по мнению участников встречи, по непонятным причинам ремонтируются те участки, которые и так находятся в приличном состоянии.

По многочисленным в силу специфики городского рельефа мурманским лестницам с высоченными ступеньками невозможно подняться не только инвалидам, но и женщинам с детскими колясками, а также, например, людям с травмами ног. А километры и километры заборов разделили город на два гетто — для пешеходов и автомобилистов. Чтобы перейти даже свободную от транспорта улицу, порой приходится делать крюк в несколько сотен метров.

Что еще? Летом в Мурманске ужасно пыльно, как в пустыне. Ведь девять месяцев в году город посыпают смесью песка и соли, а потом песок остается на улицах. Нужно, как в Финляндии, обрабатывать улицы мелкими камешками, которые потом можно собрать, промыть и использовать повторно.

Старые коммуникации, отсутствие в городе очистных сооружений, что значительно ухудшает экологию Кольского залива. Со всем этим тоже нужно что-то делать.

Еще одна проблема — пробки. А это не только потерянное время горожан, но и выхлопные газы автомобилей. Низкое качество жилья, построенного еще в советские годы, также не добавляет уюта в каждодневную жизнь горожан. Проблемой является и открытая система горячего водоснабжения, когда из одной трубы вода подается и в отопительную систему, и в краны квартир.

В общем, тем для дальнейшего, более детального обсуждения хватает. Организаторы планируют провести несколько подобных круглых столов. Итогом работы клуба станет разработка инициативы для предложения в Стратегию по развитию Арктики до 2035 года.

— Скажите, а кто из вас хочет после окончания учебы остаться в Мурманске? — обратился к студентам Владимир Маслобоев в конце встречи.

Неожиданно — по крайней мере, для меня — руки подняли всего несколько человек.

— В этом и есть главная проблема, — подытожил академик. — Нужно избавиться от психологии временщиков. Предложил же новый губернатор слоган: «На Севере — жить». Вот и живите.