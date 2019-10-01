Главный индикатор — рост населения.

Вчера губернатор Андрей Чибис выступил на заседании регионального правительства с докладом, в котором сформулировал основные цели и задачи, направленные на реализацию приоритетов развития Мурманской области до 2030 года.

По сути, это была та же презентация, которую в минувшую пятницу глава региона представил на церемонии вступления в должность, только более детальная, нацеленная на конкретных исполнителей.

Философия поставленных задач проста. Как подчеркнул Андрей Чибис, никакие проекты, которые стартуют сейчас в Мурманской области, невозможно реализовать вахтовым методом. А значит, нужно опираться на население региона, сделать Север привлекательным для россиян. Путь к этому очевиден: повышение уровня и комфорта жизни северян. Реализовать эту стратегическую цель и должна формируемая сейчас команда.

Обращаясь к присутствующим в зале заместителям губернатора и министрам, глава региона подчеркнул, что в ближайшее время ждет от них конкретных предложений по конкретным инструментам реализации поставленных целей.

— Перед нами стоят ровно четыре задачи: повысить рождаемость, снизить смертность, увеличить приток населения в регион и сократить его отъезд, — рассказал Андрей Чибис представителям СМИ перед началом заседания. — Нет чего-то одного главного. Есть целевой индикатор — увеличение численности населения Мурманской области. И есть набор подзадач, которые очень непростые. Чтобы обеспечить их реализацию, нужно очень четко разложить инструменты, которыми мы будем пользоваться, и четко сверстать план. У нас есть план «Сто шагов» — план действий правительства до конца текущего года. И мы не останавливались над работой над ним ни на секунду, работая по этой повестке, а также по повестке национальных проектов. Но одновременно с этим мы провели голосование в рамках «Народной стратегии». Это значит, что в разрезе каждого муниципального района, каждого города появятся свои приоритеты, которые будут учтены в плане нашей работы. Одновременно с этим мы провели экспертную работу по развитию экономики, промышленности, поддержке социальной сферы. В результате родился стратегический, очень понятный документ, который я озвучил на своей инаугурации. Это программа действий. Теперь наша задача — упаковать это все, совместить то, что нужно делать в разрезе муниципалитетов, с задачами верхнего уровня, получить программу развития, программу действий с очень четкими мероприятиями, забюджетировать ее. И эта программа должна быть утверждена до декабря, чтобы с января мы могли максимально активно начать ее реализацию.

— Новая команда уже сформирована? — поинтересовались у главы региона журналисты.

— С одной стороны, сейчас мы еще раз детально пройдемся по подходам к программе, представленной на инаугурации. С другой стороны, я сейчас работаю над формированием структуры нового правительства и его персональным составом. И планирую это все сделать в более короткие сроки, чем отпущено мне по уставу области. А по уставу, напомню, у меня есть два месяца. Но я надеюсь уложиться в два раза короче. И при принятии мною кадровых решений будут учтены в том числе и те предложения по конкретным инструментам реализации представленного плана, которые предложат ответственные за них лица.

Работа над составом новой команды, подчеркнул Андрей Чибис, уже находится в глубокой степени проработки. Но конкретные персоналии будут названы позже.

— Структура правительства изменится радикально? — уточнили журналисты.

— Она точно будет меняться, — ответил глава региона. — Но это изменения не ради изменений. Они будут сделаны с учетом поставленных приоритетов.