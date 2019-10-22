Дворники, песок, лопаты…

Зима мало-помалу вступает на Севере в свои права. Как подготовлены к гололеду и грядущим снегопадам коммунальные службы Кольского полуострова и дорожники, власти обсудили вчера на оперативном совещании в правительстве области, которое провел губернатор Андрей Чибис.

Солдат по осени считают

Впрочем, сначала глава региона представил своего нового советника — Юрия Фомина. Он одновременно возглавит Заполярный научно-образовательный центр. Как сообщил Андрей Чибис, до этого Фомин работал в институте океанологии Российской академии наук и Московском физико-техническом институте, занимался проблемами Арктики.

— Учитывая, что тема развития образования на территории области для нас является одним из ключевых вопросов, задача Юрия Владимировича состоит в том, чтобы запустить фактическую работу научно-образовательного центра, который мы создали, и синхронизировать деятельность всех наших учебных заведений с деятельностью потенциальных работодателей, — отметил Андрей Чибис.

Юрий Фомин, уточнил губернатор, также будет заниматься развитием научных исследований и в целом повышением качества образования на территории региона.

О ходе осеннего призыва доложил военный комиссар Мурманской области Олег Хамов. С 1 октября к работе приступили областная и 17 призывных комиссий в муниципалитетах. Региону установлено задание призвать на срочную военную службу 620 человек. 417 из них останутся на территории области, в том числе 307 будут служить на Северном Флоте.

Уже, как сообщил военком, призвано 313 человек, что, как нетрудно посчитать, составляет около половины от необходимого. 114 человек отправлены на дополнительное медицинское обследование, 128 освобождены от призыва по состоянию здоровья, еще 276 получили отсрочку от службы в армии на время учебы.

А теперь о подготовке к зиме. Специальную технику, как сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гноевский, проверили во всех муниципалитетах. Определены и места складирования снега. Имеются вопросы к управляющим компаниям. Речь идет об уборке дворов в случае снегопадов. Дворники, песок и лопаты. Наличие в достаточном количестве людей, а также простейших инструментов и средств борьбы с гололедом необходимо еще раз уточнить.

На федеральной трассе «Кола», как доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин, запас необходимых материалов имеется, готовность составляет 100 процентов. С «Мурманскавтодором» заключены госконтракты на содержание региональной дорожной сети. Обработка дорог средствами против гололеда уже проводилась на лоттинской, серебрянской и ряде других трасс. Муниципальные власти также приступили к работе в зимний период.

— И тем не менее жалобы на гололедицу есть. И их немало, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис. — Так что проверьте все еще раз.

Стратегию обсудили с народом

До конца года предстоит сформировать региональную народную стратегию. В голосовании, где люди сами определяли приоритеты в развитии региона, как сообщила министр экономического развития Елена Тихонова, приняли участие около 27 тысяч жителей области. Лидером ожидаемо стал областной центр — более 50 процентов респондентов. На втором месте с 13 процентами — Североморск.

На основе обращений граждан сформированы 253 укрупненных предложения по 14 сферам деятельности. Все они рассмотрены профильными органами исполнительной власти. Учтено 239 предложений.

Больше всего людей волнуют четыре темы: благоустройство территорий (42,5 процента обращений), ремонт дорог и тротуаров (около 15 процентов), модернизация культурно-досуговых и спортивных объектов (почти 15 процентов) и здравоохранение (более 11 процентов). Конкретные предложения граждан обязательно будут включены в региональную стратегию развития Мурманской области.

Почти 7 процентов респондентов волнует создание приютов для бездомных животных. Утилизацией отходов озабочены 5 процентов.

— Мы получили от людей задание, что и где мы должны делать, — отметил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона также подчеркнул, что все предложения граждан надо обязательно учесть.

Уже традиционно на оперативном совещании обсудили ситуацию с выполнением в регионе показателей национальных проектов. С докладом выступила врио заместителя губернатора Оксана Демченко.

«Безопасные и качественные дороги». Все показатели выполнены. Тут мы в числе лидерах по стране. Но, как отметил Андрей Чибис, надо поднажать с обновлением тротуаров в некоторых муниципалитетах. Ведь эта работа напрямую связана с ремонтом дорожной сети. Закончить все надо в срок, до серьезного снега, включая даже те участки, которые не входят в национальный проект.

«Здравоохранение» один из самых масштабных национальных проектов. Из 56 показателей у нас уже выполнены 29. Речь, в частности, идет о поставках и вводе в строй нового оборудования. Риски связаны с борьбой с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В основном высокая смертность связана с запущенностью болезни и, как следствие, ее тяжестью. Поэтому решено особый акцент сделать на профилактике и ранней диагностике.

Нацпроект «Демография» включает в себя 19 показателей. И, как отметила Оксана Демченко, идет он у нас неплохо. По выплатам семьям с детьми мы даже идем с опережением графика. Но, как подчеркнул Андрей Чибис, нужно обязательно дать людям возможность направить эти средства на улучшение жилищных условий. Необходимо связать деньги со стройками, чтобы со следующего года развернуть строительство жилья.

Нацпроект «Культура» также, по словам Демченко, идет успешно. Пять из восьми запланированных учреждений культуры уже обновлены. Перевыполнен показатель по Интернет-трансляциям.

«Образование». Из 17 показателей выполнены 6. Обновлена материально-техническая база образовательных учреждений. Прежде всего, речь идет о тех, что расположены в небольших и отдаленных населенных пунктах региона.

«Малое и среднее предпринимательство». Из 11 показателей выполнено пока только 3. В частности, по числу вновь созданных субъектов МСП. Растет число тех малых и средних предприятий, которые выведены на экспортные поставки.