Ушел от торгов — попадешь в суд.

Схемы ухода от торгов органов государственной власти и местного самоуправления, а также нюансы законодательства в сфере рекламы стали предметом разговора на очередных публичных обсуждениях, которые провело Мурманское управление Федеральной антимонопольной службы. Участниками встречи стали представители заинтересованных хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

Вместо конкуренции — сговор

Что касается схем ухода от торгов, то, как сообщила начальник отдела контроля органов власти Мурманского УФАС Марина Полищук, представители антимонопольного органа стараются говорить об этом на каждой встрече, но нарушения продолжаются. Не снизились они и за 9 месяцев текущего года.

ФАС России, подчеркнула она, отслеживает и анализирует схемы ухода от конкурентных процедур по всем субъектам Федерации. При этом можно выделить три основные группы нарушений.

Первая, такие схемы встречаются чаще всего, — передача функций органов госвласти или местного самоуправления государственным или муниципальным унитарным предприятиям соответственно. Им передается определенный функционал, потом под него выделяются субсидии. Но ГУП или МУП не выполняет работу само, а заключает договоры подряда, привлекая сторонние организации уже без всяких торгов.

Чаще всего подобные схемы используются в сферах дорожного строительства и ремонта, капитального ремонта объектов социальной сферы, тех же школ, например, а также при организации школьного питания. В нашей области, правда, таких случаев не было.

Вторая схема — создание преимуществ унитарным и другим бюджетным учреждениям, которые создаются на конкурентных товарных рынках. То есть, там, где можно вполне найти сторонних провайдеров услуг. И здесь речь часто идет о ремонтах дорог или организации школьного питания.

Третья схема — согласованные с органами муниципального управления действия, в том числе на торгах. Например, сговор. Такие факты нарушений фиксируются и в Мурманской области. Так, в одном из ЗАТО региона фактически одна и та же компания под несколькими названиями при поддержке должностных лиц захватила весь рынок управления многоквартирными домами.

Как вариант первой схемы можно рассматривать и передачу МУП муниципального имущества фактически для его последующей продажи через это унитарное предприятие.

Так, в одном из наших ЗАТО были созданы два МУП, за которыми, якобы для осуществления хозяйственной деятельности, было закреплено большинство муниципальных объектов недвижимости, которые затем были распроданы без объявления торгов. Ведь схема продажи имущества через МУП и ГУП четко не отрегулирована законодательно.

Сейчас прошли суды. Восстановить справедливость непросто, когда объект уже перепродан несколько раз. Но по одному делу уже начался процесс по возврату одного из проданных объектов.

— Как бы власти ЗАТО ни пытались уйти от процедуры торгов, ответственность все равно наступила, — подчеркнула Марина Полищук.

По стране только за последнее время, отметила она, было создано более 500 унитарных предприятий. И можно предположить, что значительная их часть создавалась именно для ухода от торгов.

Сейчас в стадии разработки находится законопроект ФАС России о том, чтобы оставить МУП и ГУП только на неконкурентных товарных рынках в сфере естественных монополий.

— В любом случае, антимонопольный орган уже сейчас не приветствует создание новых унитарных предприятий, — подытожила Марина Полищук.

Уход от торгов касается и земельных участков. Скажем, продается какое-то никому не нужное здание, приобретатель его тут же сносит и на этом месте возводит нужный ему объект. Ясно, что ветхое строение он приобретал с единственной целью — получить землю под ним. Таких фактов тоже достаточно много.

— Но мы постараемся и эту лавочку прикрыть, — констатировала Марина Полищук.

Вывеска, реклама или витрина?

О нюансах в применении законодательства о рекламе рассказала главный специалист-эксперт отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС Светлана Мороз.

Чаще всего нарушения в этой сфере связаны с размещением рекламных конструкций не на тех местах, на которые было выдано разрешение. Обычно их стараются разместить ближе к автомагистрали. Либо размещают без договоров с собственником земельного участка. Кстати, на многоквартирном доме рекламу можно разместить только с согласия общего собрания собственников жилья.

Полномочия по контролю за наружной рекламой и вывесками переданы органам местного самоуправления. Работа это непростая, здесь есть немало подводных камней. Скажем, наличие вывески — обязательное требование закона о правах потребителя. На ней должно быть наименование предприятия, часы его работы. Часто на вывесках используется коммерческое название магазина или агентства, а не полное наименования юридического лица. Это не запрещено законом.

Реклама — это информация, рассчитанная на неопределенный круг лиц, которая продвигает конкретный объект или продукт, привлекая к нему интерес. Например, номер телефона или адрес сайта уже можно отнести к рекламной информации.

Что касается всемирной паутины, то, если вы сами искали конкретный сайт, например, какого-то Интернет-магазина, то это не реклама. Это просто сайт организации. Это же относится к конкретным группам в социальных сетях. Реклама за стеклом магазина — это тоже уже не реклама, а витрина.

Отдельная тема — реклама на платежных документах. Закон запрещает ее размещение лишь на квитанциях за коммунальные услуги. Жалоб на это в свое время было немало. А вот, скажем, квитанции за оплату домофона или каналов связи уже к этой категории не относятся. На них рекламу можно размещать, равно как и на на конвертах, в которые вкладываются различные квитанции. Информация о деятельности самой организации также не является нарушением.

В общем, нюансов достаточно много. Поэтому участники встречи задали ее организаторам немало вопросов. Один из них касался, например, так называемой медицинской рекламы.

В этом вопросе, отметила Светлана Мороз, надо быть очень аккуратным. Есть немало ограничений. Скажем, особенно, если вы так или иначе используете при этом образ врача, рекламировать можно лишь конкретную медицинскую услугу (называть ее надо именно так, как она сформулирована в номенклатуре медицинских услуг) или медицинское изделие.

ФАС разработала целую таблицу слов и выражений, которые следует или не следует использовать в медицинской рекламе. Под запретом: обязательно поможет, излечит, избавит, устранит симптомы, снимет боль и тому подобное.

В числе допустимых: лечит, способствует лечению, оказывает влияние, восстанавливает.

Ну и, конечно, в любой рекламе следует избегать превосходных степеней вроде лучший, крупнейший и тому подобных. Если ваш рекламодатель является крупнейшим в своей сфере, это должно быть официально заверено каким-либо авторитетным источником.

— За последнее время число нарушений рекламного законодательства в нашем регионе значительно снизились, в том числе в надлежащий вид приведена и наружная реклама, — подвела итог Светлана Мороз.