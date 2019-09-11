Промразведка закончилась вместе с Советским Союзом.

— Мы выступали за то, чтобы не нарушить преемственность в коллективе, — сообщил на пресс-конференции в Мурманске директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

— Даже, — продолжил он, — сохранили историческое название филиала — ПИНРО. На сегодня в институте действует временная администрация. И мы приняли решение, что, если есть люди, которые готовы взять на себя ответственность по руководству филиалом, сформулировать задачи, и эти задачи будут одобрены коллективом, мы поддержим такую кандидатуру. Подчеркну, сегодня выбирался не директор, а лучшая стратегия. Директор у нас назначается.

В прошлом году в результате проведенной реформы ПИНРО наряду с другими 27 региональными рыбохозяйственными институтами стал филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. На начальном этапе не все сотрудники Полярного филиала однозначно восприняли такое преобразование. Прежнее руководство ПИНРО не смогло объяснить трудовому коллективу положительные перспективы, связанные с объединением в единое всероссийское научное учреждение с мощной региональной научно-исследовательской базой.

Реакция руководства ВНИРО последовала незамедлительно — были проведены разъяснительные мероприятия с научным персоналом и трудовым коллективом, а в начале июля объявлено об освобождении от должности прежнего руководителя ПИНРО.

И хотя вопрос назначения руководителей филиалов относится к компетенции дирекции федерального института, сотрудникам ПИНРО предложено было самим определить основные моменты реформирования своего научного подразделения, отдав голоса за варианты стратегии его развития, предложенные кандидатами на должность руководителя. Чтобы заслушать предложенные стратегии и пообщаться с коллективом Кирилл Колончин и приехал в Мурманск.

— Вы ознакомились с представленными кандидатами на должность руководителя филиала стратегиями развития? Есть взаимопонимание? — поинтересовались журналисты.

— Были представлены две стратегии, — сообщил Колончин. — Они абсолютно разные. На мой взгляд, Мухин Вячеслав Анатольевич был погружен в тему более глубоко, рассказывал о текущих проблемах. Титов Олег Владимирович больше говорил о стратегических задачах на десятилетия вперед. Трудовой коллектив сегодня принял решение.

В ходе пресс-конференции были затронуты и перспективы работы Полярного филиала ВНИРО.

— Мы приняли решение о перебазировании научного судна «Профессор Леванидов» из Владивостока в Мурманск, — сообщил Кирилл Колончин, — чтобы обеспечить наш Полярный филиал технической возможностью выполнять исследования. Сегодня два его судна — «Нансен» и «ПИНРО-1» — подлежат списанию. Это судно тоже старенькое, но оно только что было аттестовано Морским регистром. И горизонт его работы пять-семь лет. Его приход в Мурманск состоится в октябре. Сейчас «Профессор Леванидов» осуществляет уникальную съемку. Мы назвали ее — «Трансарктический переход». Из Владивостока, через все дальневосточные моря в Анадырь. И дальше, после смены экипажа — через все моря Арктики. Сложнейшая экспедиция, тем более Северным морским путем. Наши суда ходили таким маршрутом только один раз, и было это еще в советские времена. Мы рассчитываем получить интересные данные, связанные с новыми запасами краба и различных видов рыб, выполнить ряд коммерческих работ.

В дальнейших планах — строительство нового флота.

— В декабре прошлого года руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Васильевич Шестаков на приеме у президента обратился к Владимиру Владимировичу Путину с просьбой поддержать строительство научно-исследовательского флота для Росрыболовства. Глава государства нас поддержал. Были подготовлены предложения о строительстве пяти среднетоннажных судов длиной до 80 метров по современнейшим проектам. Закладка первого состоится уже в следующем году, — поделился Кирилл Колончин.

Задача, по его мнению, стоит беспрецедентная. Ведь научно-исследовательских судов для нужд рыбопромышленного комплекса в России да и в Советском Союзе не строили никогда. Все имеющиеся были зарубежной постройки. Новый флот будут создавать на российских верфях. Он должен быть готов за три-четыре года. Срок службы составит 30-35 лет. По одному судну получат Мурманск и Калининград, три оставшихся — Владивосток.

Главное — загрузка судов работой и укомплектование персоналом. Кадровые вопросы с привлечением в науку молодежи стоят, по словам директора, в институте достаточно остро.

— По имеющейся информации, объемы научных исследований в ПИНРО сократились за последнее десятилетие в десять раз. Какие работы все-таки будут проводиться? — последовал следующий вопрос.

— Действительно, объем научных исследований упал, — подтвердил Кирилл Колончин. — Это касается не только ПИНРО, но и других филиалов. Именно поэтому у нас и была задумана реформа. Чтобы остановить процесс стагнации. На сегодня перед ПИНРО стоит задача сохранить все съемки, которые связанны с международными соглашениями, в первую очередь с норвежцами. И эта задача стопроцентно будет выполняться. В число приоритетов также вносятся ежегодные экспедиции в пределах нашего бюджета. В основном речь идет об изучении запасов, которые на сегодня наиболее востребованы.

— Будет ли проводиться рыбопромысловая разведка, на отсутствие которой так жалуются наши рыбаки?

— Промразведка — понятие, которое закончилось вместе с Советским Союзом, — отреагировал Кирилл Колончин. — Тогда у нас был единый государственный флот. Разведка разведывала, флот облавливал, государство все это субсидировало. Поэтому и рыба по всей стране была дешевой. Сейчас промысловики — частные компании. А задачи нашего института — оценить запас и ежегодно сформировать общедопустимый улов, разрешенный к вылову, скорректировать его исходя из конкретной ситуации на том или ином рыбохозяйственном бассейне.

Впрочем, ВНИРО не против сотрудничества с рыбаками. Но уже на чисто коммерческой основе.

— А мурманские рыбаки к этому готовы?

— Сложный вопрос. Не могу сказать, что стоит очередь, — не без иронии отреагировал Кирилл Колончин. — Разговоров и просьб много, а когда касается дела, обычно говорят: пусть ВНИРО само за все заплатит, а мы придем и половим. Но так не получится.

Продажи рыбы, добытой по научным квотам, также не будет.

— Торговали — веселились, посчитали — прослезились, — констатировал Кирилл Колончин.

Времена, когда на научную квоту выделялись тысячи тонн, добавил он, которые институты потом продавали, давно закончились. Сейчас объемы «научки» сокращены до объективно требуемых объемов. Речь идет о тоннах, а по некоторым, особо ценным видам рыб — о сотнях и даже десятках килограммов.