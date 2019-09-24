В связи с различными проблемами при подаче тепла от северян поступило свыше полутора тысяч обращений. Одни жаловались на холод — в основном проблема крылась в воздушных пробках в сетях. Других, наоборот, не устраивала слишком высокая температура теплоносителя, из-за чего в квартирах было чересчур жарко.

— Я не удовлетворен тем, как тепло стало подаваться в дома, — подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

Дружный старт не получился

Начало в Заполярье очередного отопительного сезона власти обсудили вчера на оперативном совещании в правительстве области. Докладчиком выступил заместитель губернатора Евгений Никора.

В ряде муниципалитетов, отметил он, были проблемы с подключением к теплу отдельных домов. Так, до последнего не был подключен один жилой дом в Умбе. Причина задержки — срыв подрядчиком сроков производства работ. В этом доме в четырех квартирах проживают четыре человека. С ними была достигнута договоренность, что подрядчик оплатит им стоимость киловатт-часов за временный обогрев жилых помещений с помощью электричества. Вчера утром дом был подключен к теплу, и отопление должно выйти на рабочий режим в ближайшее время.

— Мы весь август регулярно занимались вопросом подготовки к зиме. И все подписались, что область к зиме готова. Первого сентября мы стали подключать к теплу социальные объекты, а потом и жилые дома. И все посыпалось, как карточный домик, — прокомментировал доклад Андрей Чибис. — Слишком много сигналов поступает. Почему мы только в момент запуска тепла узнаем, что еще продолжаются какие-то работы? И мы в ручном режиме исправляем недочеты подрядчиков. Общий вывод: меня не устраивает организация работы по подготовке к отопительному периоду. Перестаньте приукрашивать ситуацию.

В течение трех дней, подчеркнул глава региона, ему должна быть предоставлена сравнительная таблица: официальный доклад и реальный статус конкретных объектов. В ней также должны быть указаны меры ответственности для тех, кто сорвал обещанное дружное начало отопительного сезона.

Следующей темой разговора стала реализация плана первоочередных мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а также регионального плана «Сто шагов».

Из 48 общественных территорий, запланированных к благоустройству, доложил Евгений Никора, полностью готовы 26. Из 107 дворов контракт исполнен по пятидесяти. Причем на территории двенадцати муниципалитетов работы завершены полностью. К 15 октября область должна выйти на уровень выполнения плана в 80 процентов, а к концу месяца — завершить все работы.

Но есть и определенные проблемы. Так, отметил докладчик, в Мурманске продолжаются работы во дворах на улице Зои Космодемьянской и в Молодежном проезде.

— Национальные проекты у нас на постоянном контроле, и вдруг опять неожиданно вылезают проблемы, — прокомментировал ситуацию Андрей Чибис.

В ответ глава администрации областного центра Андрей Сысоев сослался на проблемы с подрядчиком, которого давно пора добавить в список недобросовестных. Следить за подрядчиками, высказал свое мнение глава региона, надо вовремя, а не тогда, когда работа уже провалена.

— Безобразная ситуация, — резюмировал Андрей Чибис.

О выполнении плана «Сто шагов», куда заложен и уже выполняется большой объем работ по благоустройству территорий городов и поселков края, доложила директор Центра городского развития Мурманской области Ольга Вовк.

Из шестидесяти запланированных муралов (граффити, нанесенные на стены) реализовано уже тридцать. До конца октября будут завершены еще два десятка. Причем работы ведутся за счет внебюджетных источников. Идет и плановый монтаж детских и спортивных площадок. Правда, в этой работе возникли некоторые задержки в связи с зарядившими в последнее время дождями.

По плану «Сто шагов» глава региона потребовал предоставлять ему ежедневный доклад.

К ремонтам дорог готовятся загодя

— Мы внесли коррективы в подготовку плана ремонтов дорог на будущий год, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Соснин.

Предложения из муниципалитетов, в том числе от местных жителей стали собирать еще с августа. Гораздо активнее, чем ранее, для учета мнения граждан были использованы возможности сайт ОНФ с картой убитых дорог

и Интернет-портала «Наш Север». Из них, как отметил Дмитрий Соснин, было почерпнуто очень много нужной информации.

Цель на будущий год — увеличить на 2 процентных пункта протяженность дорог в регионе, приведенных в нормативное состояние. По агломерации «Мурманская» планка поднята до 5 процентных пунктов.

Сейчас, продолжил министр, специалисты осматривают все запланированные в области объекты, через несколько дней будет сформирован окончательный список. По агломерации «Мурманская» уже состоялся объезд всех предлагаемых к ремонту объектов, а сам план ремонтов сформирован на 95 процентов.

— Давайте, чтобы не возникло ситуации, когда планировали один объект, а сделали другой, — резюмировал Андрей Чибис. — Как только план будет составлен, сразу ко мне — для принятия окончательного решения. Потому что у меня вопросы по некоторым объектам есть. Дороги, безусловно, требуют особого внимания.

От ремонта дорог участники совещания перешли к выполнению краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов (МКД). Как доложил Евгений Никора, на текущий год запланирован капитальный ремонт в 275 домах. В 115-ти из них он уже завершен, на подходе еще 134 дома.

Что касается возможных рисков, то 8 МКД были включены в план только в июле. В основном речь идет о замене в них бойлеров. Так что эти дома находятся на особом контроле.

В числе проблемных два дома: один в Умбе, другой в Магнетитах. Работы по ремонту кровли на них завершены, однако к ним очень много замечаний. В настоящее время идет судебное разбирательство с подрядчиком. Но, как подчеркнул докладчик, замечания не связаны, например, с протечкой кровли. Так что затянувшиеся судебные разборки на комфорт жильцов не повлияют.

В Мурманске продолжается ремонт фасада по улице Володарского, дом 2/12. В этом году работы должны быть завершены, а в будущем сразу начнут ремонт кровли, на год раньше запланированного, чтобы из-за крыши не потерять восстановленный фасад.

До 30 сентября будут завершены работы на фасаде по проспекту Ленина, дом 80 в областном центре. Но его покраску решено пока не принимать. Потому что весной надо проверить качество нанесенной ранее штукатурки. В общем, за строителями следят с пристрастием. Есть сложности, как отметил Евгений Никора, и по некоторым другим домам.

— Какие общие итоги? — поинтересовался Андрей Чибис.

— Мы ожидаем выполнение плана на сто процентов, но учитываем определенные риски, — резюмировал Евгений Никора.