Конкуренцию разовьют по плану.

Апатиты, Терский район и ЗАТО Североморск. По итогам 2018 года эти три муниципальные образования стали лидерами рейтинга органов местного самоуправления региона по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. Вчера глава региона Андрей Чибис вручил их руководителям благодарственные письма губернатора.

— Развитие конкуренции — это не просто слова. Без этого невозможно реально улучшить качество жизни северян, — подчеркнул он.

Церемония награждения прошла в рамках заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области.

Не самоцель, а инструмент

Темой предметного разговора на этот раз стали вопросы реализации в регионе национального плана развития конкуренции. В заседании принял участие заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский.

— В 2017 году президент России утвердил национальный план развития конкуренции и определил, что государственная политика по ее развитию является приоритетом в деятельности федеральной и региональной власти, — подчеркнул московский гость. — В каждом регионе наша задача состоит в том, чтобы определить возможности для развития конкуренции по конкретным отраслям и направлениям. На территории Мурманской области — это 38 товарных рынков. Это и социальная сфера, и здравоохранение, и отрасли промышленности. И наша задача выработать комплекс мероприятий, благодаря которым должно осуществляться их развитие.

В Мурманской области, продолжил он, число нарушений антимонопольного законодательства снижается из года в год. И эта тенденция не может не радовать. Но, безусловно, остается и немало проблем, общих для всех регионов. Одна из них — необходимость убрать с конкурентных рынков государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые имеют в этих сферах мешающие нормальной конкурентной среде преимущества. При этом крайне необходимо не рубить с плеча, а найти правильную пропорцию между государственной и частной инициативой. Ведь конкуренция является не самоцелью, а лишь инструментом для облегчения работы бизнеса и, как следствие, улучшения жизни населения.

— Ключевой проблемой применительно к Мурманской области, — отметил Сергей Пузыревский, — является то, что предприятия, работающие в условиях Крайнего Севера, несут большой груз социальной ответственности перед сотрудниками. И тем самым проигрывают в конкурентной борьбе хозяйствующим субъектам из других регионов. Эту проблему надо решать как можно скорее, обеспечив развитие компаний Арктической зоны Российской Федерации. Решить поставленную задачу без внесения изменений в законодательство невозможно. Потому что один федеральный закон определяет правила проведения государственных закупок, а другой — социальную нагрузку, которую обязаны нести организации. Нужно провести стыковку этих двух законов.

С учетом северной специфики

Конкурентная среда в Мурманской области, как отметил в своем докладе министр развития промышленности и предпринимательства Дмитрий Филиппов, безусловно, создана. Из 15 тысяч 384 предприятий, зарегистрированных в регионе, лишь 1,7 процента созданы с участием государственной власти и 7 процентов — с участием власти муниципальной. В ряде отраслей, таких, например, как рыбная, все сто процентов хозяйствующих субъектов представляют частный бизнес. Но, с учетом того, что наши компании работают в условиях Крайнего Севера, регион имеет и свою специфику. Скажем, в ЗАТО Островной доступ к Интернету обеспечивает муниципальное предприятие. Местные власти обеспечивают и завоз в ЗАТО топлива. С учетом отдаленности Островного развивать там конкурентную среду в названных сферах деятельности, мягко скажем, непросто. Так что работы по улучшению ситуации в плане конкуренции еще немало.

— Мы будем добиваться, чтобы, с одной стороны, был льготный режим по налогам и социальным взносам для малого и среднего бизнеса, а с другой — чтобы соответствующие преференции были для тех, кто работает в условиях Крайнего Севера. Второй важный вопрос — мы заинтересованы в том, чтобы к нам заходили подрядчики, умеющие качественно работать. Необходимо открыть область для достойных компаний, которые могут работать на Севере. И здесь конкурентные процедуры очень важны, — вернувшись к теме обеспечения равной конкуренции предприятий, осуществляющих деятельность в условиях Крайнего Севера, отметил Андрей Чибис.

Первые конкретные шаги, продолжил глава региона, в плане дальнейшего развития конкуренции уже предприняты. Так, унитарным предприятиям запрещено отныне продавать какое-либо имущество без торгов. Ведь продажа государственного имущества через ГУП без конкурентных процедур есть не что иное, как ограничение свободы рынка.

— Конец этому положен, — констатировал Андрей Чибис.

Следует добавить, что у нас порой грешили этим и местные власти. Переведенные в муниципальные предприятия активы затем распродавались без всяких торгов. Предметом подобных махинаций становились и лакомые земельные участки. И у территориального управления ФАС были по этому поводу вопросы.

Но вернемся к прошедшему заседанию. Его участники обсудили ключевые показатели развития конкуренции как в целом по области, так и в ряде проблемных отраслей. Зонами риска, в частности, были названы сферы образования и здравоохранения. Поэтому положение дел в них рассмотрели отдельно.

И последнее. Разработанная дорожная карта развития конкуренции в Мурманской области должна быть реализована до 2022 года. Она предусматривает конкретные целевые индикаторы по каждому году.