И кто тут лидер?

Кадры решают, если и не всё, то многое. Но как расставить по местам грамотных и инициативных людей? Где их вообще взять? Кадровый голод сейчас испытывают как крупные промышленные предприятия, так и органы власти. Способствовать решению этой проблемы призван конкурс «Лидеры Севера». В понедельник врио губернатора Андрей Чибис встретился с победителями его первого этапа.

Проект по формированию кадрового резерва для правительства области, муниципалитетов и ведущих предприятий края был запущен как раз по инициативе главы региона. В нем приняли участие без малого 1700 человек, в том числе из других регионов страны. При этом почти 500 из них полностью заполнили большую автобиографическую анкету, 275 прислали видеопрезентации и более 320 — рекомендации.

У организаторов конкурса подход не менее серьезный. Достаточно сказать, что отбор наиболее достойных кандидатов проходит на основании разработанной Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) методологии, одобренной, между прочим, комиссией при Президенте России по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. На первом, заочном этапе были отобраны сто лучших кандидатов. С ними и пообщался глава региона.

— Цель нашей встречи проста: мы формируем команду перемен. И я считаю, что Мурманская область заслуживает прорыва. Но он не случится сам по себе. Он возможен только, если мы все нацелены на эту задачу и всю свою энергию посвятим каждый своему делу. Только так можно добиться результата, — обратился к собравшимся Андрей Чибис.

Чтобы у собравшихся в зале перед глазами был пример того, чего можно добиться, если всего себя отдавать любимому делу, глава региона пригласил на встречу нашего земляка, известного журналиста, продюсера и телеведущего Андрея Малахова.

— Не все выйдут в финал этого конкурса. Но само участие в нем о многом говорит. Согласитесь, что в нашей жизни важно выходить иногда из зона комфорта и что-то менять. Это дает тебе дополнительную энергию. Не важно, где ты работаешь, важно, что и как ты делаешь, — подчеркнул Андрей Малахов.

Свой творческий успех одна из самых узнаваемых медийных персон страны связывает не столько с личными амбициями, сколько с работоспособностью, умением и желанием заниматься любимым делом все двадцать четыре часа в сутки, без оглядки на достигнутые ранее результаты и заслуги.

Андрей Чибис и Андрей Малахов.

Те же качества, по словам Андрея Малахова, он видит и в Андрее Чибисе. Поэтому и согласился поддержать главу родного ему региона в реализации важного кадрового проекта.

— Это действительно очень значимый конкурс, — отметила врио заместителя губернатора Оксана Демченко, рассказывая о содержании и ходе проекта. — Борьба была очень непростой. Конкурс вышел за рамки Мурманской области. В нем приняли участие представители около двух десятков регионов — Карелии, Коми, Крыма, Ленинградской, Воронежской, Томской областей и других. Среди участников 57 процентов мужчин и 43 процента женщин.

После вступительных речей встреча перешла в режим диалога. Участники конкурса задали врио губернатора немало вопросов. Они, в частности, касались перспектив развития промышленного потенциала края, компенсации работающему на Севере малому и среднему бизнесу предоставляемых сотрудникам льгот, подготовки в регионе специалистов рабочих профессий.

— Я прямо, как очередную встречу жителями провожу, — пошутил Андрей Чибис, пожелав участникам конкурса не только интересоваться имеющимися проблемами, но и предлагать пути их решения.

Что ж, впереди второй этап. Он будет очным и включает в себя индивидуальные собеседования, деловые игры. Весь график будет сформирован к середине сентября. А сама работа продлится до начала ноября. В результате будут отобраны тридцать победителей, для которых сформируют индивидуальные планы карьерного развития и которым предложат конкретные должности на руководящих постах.