Холодно-горячо.

— К первому сентября все системы были готовы к подаче тепла в жилые дома, — подчеркнул вчера на оперативном совещании в правительстве области глава региона Андрей Чибис, предваряя рассмотрение вопроса о начале отопительного сезона. — И сегодня во всех домах области тепло должно быть.

Бравые доклады и реальная готовность

Как доложила начальник областной Госжилинспекции Алена Кузнецова, еще 1 сентября отопительный сезон начался в Печенгском районе. Последними подключили многоквартирные дома (МКД) к теплу два ЗАТО — Островной и Видяево.

На 13 сентября в Мурманске паспорта готовности получили 99 процентов МКД, в Заполярном — 97 процентов. Есть отдельные недоработки в этом плане и в других муниципалитетах. Но главное, конечно, не собственно паспорт дома, а то, тепло ли в квартирах его обитателей.

— Мы открыли горячую линию, начали принимать звонки с жалобами на отсутствие отопления, — продолжила Алена Кузнецова. — На 13-е число к нам поступило всего 17 звонков. А вот за выходные к ним добавилось еще более пятидесяти обращений. В основном речь идет о локальных проблемах с отдельными стояками. Вопросы, которые к нам поступают, решаются.

Но имеются и более серьезные проблемы. Так, в Видяеве 14 домов оказались не готовы к зиме. Правда, местные власти подтвердили, что все они сейчас к теплу подключены. И в эти дни все работы по стоякам будут закончены.

О ситуации на местах доложили и другие муниципалитеты. В Умбе, например, из-за аварии пока не подключен к теплу пятиэтажный дом. Есть отдельные проблемы и в других городах и поселках региона.

Подобными сюрпризами глава региона был весьма недоволен.

— Раз в неделю были бравые доклады с мест о том, что к первому сентября подать тепло все будут готовы. Так что эти недоработки никого не устраивают, — отрезал Андрей Чибис.

Важен не сам факт подключения многоквартирного дома как такового, уточнил он, а подача тепла в каждую конкретную квартиру, в каждую комнату.

Бордюрный камень преткновения

Еще одним предметом обсуждения на оперативном совещании стали темпы реализации в регионе национальных проектов. Эту тему в правительстве области в силу ее важности рассматривают с завидной регулярностью. Как напомнила врио заместителя губернатора Оксана Демченко, в нашем регионе реализуется десять нацпроектов. По большинству из них, как обычно, власти прошлись с пристрастием.

Национальный проект «Здравоохранение». Из 57 показателей, отметила Оксана Демченко, 21 достигнут, на стадии завершения — 5, готовность еще 15-ти составляет от 50 до 99 процентов, остальных — менее 50 процентов. В частности, обеспечена 100 процентная госпитализация лиц по экстренным показаниям и 100 процентное оказание помощи при беременности и в постродовой период.

Необходимо усилить работу по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и обеспечением медицинских учреждений кадрами — как врачами, так и средними медперсоналом.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Общий процент выполнения работ в части ремонтов составил 89 процентов. Это по области. В агломерации «Мурманская» ремонт собственно дорожного покрытия завершен, остаются только тротуары.

Сейчас идет интенсивная работа по подготовке контрактов на ремонты дорог на будущий год. Они должны быть заключены до 25 ноября. Это требование федерального Минтранса.

— Ремонт дорог мы в этом году закончили одними из первых в стране, — отметил Андрей Чибис.

При этом глава региона обратил внимание на качество ремонта тротуаров. Скажем, на Прибрежной улице в областном центре тротуар с обеих сторон огорожен высоким бордюрным камнем. А значит, в первый же дождь он превратится в канал ливневой канализации. Оставляет желать лучшего, по мнению главы региона, и асфальтирование площади перед областной научной библиотекой, где сейчас размещается театр кукол.

— Качество — прежде всего, — резюмировал Андрей Чибис.

Национальный проект «Демография». Хорошие показатели, как доложила Оксана Демченко, достигнуты в оказании помощи нуждающимся гражданам при рождении первого ребенка, а также поддержке семей при рождении третьего ребенка и последующих детей.

Проведено 432 процедуры ЭКО на общую сумму более 47 миллионов рублей. Более 68 процентов граждан старшего возраста охвачены профосмотрами. Заключено 119 договоров на обучение граждан предпенсионного возраста. Теперь дело за самим обучением.

Особое внимание привлекло строительство детских садов, с которым, к сожалению, уже традиционно возникают проблемы. По Александровску, как доложили представители органов местного самоуправления, было двухнедельное отставание, сейчас оно сокращено. В Печенге ключевые согласования по санитарно-защитной зоне завершены, идет размещение заказов на закупку оборудования. В Североморске закупки оборудования завершены, не принято пока решение по подключению детского сада к электрическим сетям.

— Здорово! — возмутился Андрей Чибис по последнему поводу. — Детский сад построен, а теперь вы будете разбираться, кто станет обеспечивать его электроэнергией? Меня такой подход не устраивает категорически.

В общем, Североморску придется исправляться.

И в людях и в метрах идем по плану

Национальный проект «Культура». В регионе открыты два филиала центральной детской библиотеки, реализован проект виртуального концертного зала в Апатитах. Перевыполнен план предоставления грантов некоммерческим организациям, работающим в сфере культуры. Хорошо идет и привлечение волонтеров в рамках этого нацпроекта.

— Напоминаю, 15 декабря состоится премьера в кукольном театре. Так что в ноябре новое здание театра должно быть готово, — подчеркнул Андрей Чибис.

Ход выполнения в регионе национальных проектов «Образование» и «Экология» особых тревог не вызывает. А вот на национальном проекте «Жилье и городская среда» опять пришлось задержаться. Хорошая динамика, подчеркнула Оксана Демченко, достигнута в расселении граждан из ветхого и аварийного жилого фонда.

— И в людях и в метрах мы идем по плану, — весьма афористично резюмировала она.

При этом необходимо обратить внимание на строительство общежития компанией «Новатэк», сдача которого должна быть завершена именно в текущем году. Ведь это общежитие входит в общий план сдачи жилья.

Отмечен достаточно низкий процент выполнения работ по благоустройству дворов и общественных территорий. Так, вызывает опасения ряд объектов в Александровске, Мурманске, Мончегорске, Полярных Зорях и некоторых других муниципалитетах. О ходе работ на проблемных объектах отчитались главе региона представители органов местного самоуправления.

— На мой взгляд, меры, которые принимаются, явно недостаточны, — прокомментировал жалобы с мест на плохую погоду и нехватку подрядчиков Андрей Чибис.

А вот национальный проект «Развитие малого и среднего предпринимательства», как отметила Оксана Демченко, идет в регионе достаточно хорошо. План мероприятий сформирован, реализуется по графику. Хорошая динамика наметилась по выдаче микрозаймов субъектам малого и среднего бизнеса и предоставлению им иных видов государственной поддержки.