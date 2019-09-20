Деньги на ветер.

Вскоре крупная ветроэлектростанция появится в Кольском районе. На 85-м километре Серебрянской дороги будут установлены 57 ветряков общей мощностью около 200 мегаватт.

Для сравнения: мощность каждого из четырех энергоблоков Кольской АЭС — 440 мегаватт. Но там атом, а тут ветер. За год враги донкихота выжмут в прямом смысле из воздуха 750 гигаватт-час. Вчера на месте их будущего обитания состоялась церемония закладки первого камня «Кольской ВЭС».

Долгая дорога к камню

Дорога к камню была неблизкой. Вкратце хроника событий такова. В июне 2017 года ПАО «Энел Россия» (дочка итальянского энергетического гиганта) по результатам тендера получила право на строительство в Мурманской области ветропарка. В следующем году были проведены инженерные изыскания и выполнены проектные работы, а также решен вопрос с арендой земельного участка. В начале 2019-го со Сбербанком подписан долгосрочный кредитный договор на финансирование строительства. Его сумма составила 22,5 миллиарда рублей. С весны на площадке начались подготовительные работы. И вот важная веха — первый камень!

— Это еще один кусочек мозаики в общей картине сотрудничества между Италией и Россией, — не стал отходить от «каменной» темы чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Российской Федерации синьор Паскуале Терраччано (выступает на снимке вверху). — Компания «Энел» является крупнейшим итальянским инвестором в России. И это сотрудничество может служить воодушевляющим примером для других итальянских компаний.

Подчеркнул синьор посол и важность перехода к так называемой зеленой энергетике. Италия, уточнил он, в этом деле не на последних ролях. Почти половина (если точно — 40 процентов) электричества вырабатывается в этой стране именно за счет возобновляемых источников энергии. Ну, как говорится, им бог дал — они и с нами готовы поделиться.

Необыкновенные приключения «Энел» в России

Значимость нового проекта для компании и региона отметил генеральный директор «Энел Россия» синьор Карло Палашано Вилламанья.

— Мы уже инвестировали полмиллиарда евро в модернизацию наших энергетических мощностей в вашей стране, — напомнил он чисто для понимания. — Но сегодня начинается новое приключение нашей компании в России. Мурманская область весьма привлекательна для нас богатыми природными ресурсами и поддержкой региональной власти.

Тут стоило бы добавить, что сама компания тоже не лаптем щи хлебает. Производственными филиалами «Энел Россия» являются Конаковская, Невинномысская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС. А общая установленная мощность электростанций компании составляет почти 9,5 тысячи мегаватт электроэнергии и 2 тысячи 382 гигакалории-час по выработке тепла.

— Высокотехнологичная компания мирового уровня, один из лидеров в сфере энергетики, мы очень рады, что «Энел» становится партнером нашего региона, — сказал избранный губернатор Мурманской области Андрей Чибис. — Для нас принципиально важно, чтобы проект принес области новые рабочие места, инвестиции и налоги. Для нас очень важен, актуален вопрос модернизации теплоснабжения, повышения его эффективности. И я предлагаю компании «Энел» развивать наше сотрудничество и помимо ветропарка вхождением в проекты по модернизации всей системы электро- и теплоснабжения Мурманской области.

В общем, забросил глава региона камушек на будущее. Глядишь — и получится расширить сотрудничество. Не забегая вперед, вернемся к нынешнему проекту. Ввод «Кольской ВЭС» в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года. Ветряки разместятся на площади 257 гектаров.

Ну и для общего развития: наш ветропарк для «Энел» в России не единственный. Одновременно, в 2017 году компания получила право на строительство «Азовской ВЭС» мощностью 90 мегаватт. Пуск станции ожидается в конце будущего года. А совсем недавно, в июне дан старт третьему проекту — Родниковскому ветропарку в Ставропольском крае. Но и он при расчетной мощности 71 мегаватт значительно уступает нашему. Да и готов будет лишь в 2024 году.