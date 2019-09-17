Делу время, а потехе час?

Сейчас по всей России проходит выборочное наблюдение использования населением суточного фонда времени. Им в общей сложности будет охвачено 45 тысяч домохозяйств. В Мурманской области стать участниками обследования с 7 сентября по 2 октября предложат 392 домохозяйствам.

Изучение бюджета времени, сообщает Мурманскстат, имеет важное значение для оценки материального и культурного уровня жизни людей. Цель наблюдения — получение информации о затратах времени на выполнение различной деятельности в процессе трудовой (оплачиваемой) занятости, участия в образовательных программах, выполнения домашних обязанностей, ухода за детьми и их воспитания, проведения досуга и обеспечения полноценного отдыха.

Опрос проводится на основании специальных форм (дневников и вопросников) для учета деятельности в выходные и будние дни. Участникам обследования предстоит фиксировать свои основные и второстепенные действия в краткие интервалы времени.

Респондентов также спросят о статусе их занятости, месте и условиях работы, образовании и состоянии здоровья. В целом по домохозяйству необходимо собрать сведения о его демографических характеристиках, условиях проживания, финансовом положении и участии в образовательных программах.

Проводят опросы интервьюеры Мурманскстата, которые при себе должны иметь официальное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. При возникновении каких-либо вопросов респонденты смогут позвонить в Мурманскстат для получения дополнительной информации о статнаблюдении по телефонам: (8152) 68-85-91, 68-86-09 и 8-911-310-46-66.

Мурманскстат гарантирует, что все ответы, полученные от жителей региона, останутся конфиденциальными и будут использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации.