Четверть века и один день.

Без сомнения, это был знаменательный день для всех причастных к ликвидации накопленного экологического ущерба и обеспечения ядерной и радиационной безопасности на севере Европы. У причала ФГУП «Атомфлот» ошвартовался теплоход «Серебрянка». На его борту в шесть транспортных контейнеров были упакованы 111 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) с плавтехбазы «Лепсе».

Это первая партия топлива, доставленная с территории снежногорского судоремонтного завода «Нерпа», где идет утилизация плавтехбазы. К этому дню атомщики шли два с половиной десятка лет.

Шаг за шагом

Сухогруз «Лепсе» был заложен на Николаевских верфях в 1934 году. В начале шестидесятых его переоборудовали под плавтехбазу. И с 1963 по 1981 год «Лепсе» обеспечивал перезарядку атомных ледоколов «Ленин», «Арктика» и «Сибирь». После этого судно использовалось только для хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО).

Еще осенью 1986 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли специальное постановление об утилизации ПТБ «Лепсе». Но только спустя два десятка лет — уже, по сути, совсем в другой стране — был разработан первый эскизный проект этой непростой операции. В 2008 году проект утилизации «Лепсе» был включен в Федеральную целевую программу «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и период до 2015 года».

Осенью 2012 года плавтехбаза «Лепсе» была отбуксирована на снежногорский СРЗ «Нерпа». Предварительно освобожденный от надстройки «Лепсе» был разделен на пять частей: кормовую (условно «чистую»), блок хранилища цистерн жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в кормовой части, машинно-котельное отделение, хранилище отработавшего ядерного топлива в носовой части и собственно носовую часть.

В апреле 2015 года разделка началась. Относительно чистые надстройки, машинное отделение и носовая часть судна были утилизированы. Следует отметить, что разделка машинного отделения также была непростой задачей. Ведь все оно было буквально пропитано мазутом. И опасность здесь была уже не ядерная или радиационная, а элементарно пожарная. Любая искра могла привести к возгоранию. Ну это так, к слову.

Кормовая оконечность «Лепсе», где находились хранилища радиоактивных отходов, заключили в блок-упаковку и в ноябре 2016 года отправили в пункт длительного хранения в Сайда-Губе.

Но главная опасность, которую хранили в себе трюмы «Лепсе», — 639 отработавших тепловыделяющих сборок. Причем часть из них была повреждена, так что их нельзя было извлечь из хранилища обычным способом. Что ж, «Лепсе» справедливо называли самым ядерно опасным плавучим объектом Северо-Запада России.

Но вернемся к процессу утилизации. Носовую часть судна — именно там хранится ОЯТ — также поместили в блок-упаковку. Для работы с ней было построено специальное технологическое здание-укрытие, оснащенное всем необходимым оборудованием, включая перегрузочный комплекс, средства видео- и радиационного контроля и так далее. Этот комплекс торжественно открыли на «Нерпе» осенью прошлого года.

Экологическая реабилитация региона

Практические работы по выгрузке ОЯТ, согласно регламенту, начались на «Нерпе» в мае этого года. Подготовка к транспортировке первой партии топливных сборок заняла около трех месяцев. Потребовалась подрезка их верхних частей и подрыв пеналов. Далее в течение трех недель пеналы были доставлены на пирс, упакованы в транспортные контейнеры и погружены в трюм «Серебрянки». Вчера их доставили в Мурманск.

— Для меня реализация международного проекта по утилизации ПТБ «Лепсе» стала исключительно важным и личным делом. Сегодня — важнейшее событие в экологической реабилитации региона и жизни каждого, кто участвовал в этом проекте, — поделился с журналистами заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом», директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша. — «Лепсе» был самым радиационно опасным объектом для морской среды. Сегодня все технические проблемы этой сложной задачи решены. И вот мы видим первую партию топлива. Это крайне важно. Исторические проблемы закрыты. Сегодня госкорпорация «Росатом» входит в эксплуатацию атомных ледоколов с абсолютно другими стандартами.

— ФГУП «Атомфлот», тогда еще в составе Мурманского морского пароходства, был инициатором этого проекта, — добавил генеральный директор предприятия Мустафа Кашка. — Безусловно, это труд большого числа людей. Их профессиональная работа позволила выполнить эту непростую задачу безопасно. На ближайшие десять лет утилизация других плавтехбаз у нас не предусмотрена. Нам нужно приступить к строительству новых. Мы входим в новые арктические проекты.

— Мурманская область последовательно реализует на своей территории проекты, связанные с ликвидацией ядерного наследия и накопленного экологического ущерба, — отметил заместитель губернатора Евгений Никора. — Плавтехбаза «Лепсе» была одним из самых сложных, самых опасных объектов. И сегодня мы завершаем один из важных этапов этой работы. Это говорит о том, что, имея уникальную не только в России, но и в мире инфраструктуру по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, мы используем ее, чтобы не оставлять опасное ядерное наследие нашим потомкам. Одиннадцать лет назад, когда «Атомфлот» вошел в госкорпорацию «Росатом», появились дополнительные возможности делать эту сложную работу совсем другими темпами. Значение этого для нашего Кольского края огромное.

Следует добавить, что работы по утилизации опасного содержимого плавтехбазы «Лепсе» ведутся за счет гранта Фонда поддержки Природоохранного партнерства «Северное измерение» (ППСИ). Распорядителем фонда является Европейский банк реконструкции и развития. Сумма выделенного России гранта превышает 50 миллионов евро.

Всего «Серебрянке» предстоит совершить шесть рейсов. Полный вывоз ОЯТ с «Лепсе» планируется завершить в 2020 году. Из Мурманска отработавшее ядерное топливо отправится в город Озерск Челябинской области на производственное объединение «Маяк».