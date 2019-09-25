Борьба с зельем ушла в интернет.

Вопросы раннего выявления наркоманов, привлечения несовершеннолетних к ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, проект «Арктический киберпатруль» и другие темы обсудили участники круглого стола, который прошел в пресс-центре «Мурманского вестника».

Гостями встречи стали специалисты региональных министерств образования и здравоохранения, управления внутренних дел, следственного управления СК РФ, Мурманского арктического государственного университета, а также наркологи.

Объединить усилия

Как сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Мурманской области Сергей Орлов, на недавнем заседании региональной антинаркотической комиссии главой региона были даны поручения усилить работу по оздоровлению ситуации, объединив усилия всех участвующих в этой работе ведомств.

— Ситуация сложная, но контролируемая. Каждое десятое преступление в области так или иначе связано с наркотиками. Не уменьшается и число лиц, стоящих на учете в наркодиспансере, — отметил Сергей Орлов.

Структура и наркопреступности и наркопотребления, продолжил он, в последнее время меняется. В эти сферы все больше вовлекаются подростки. Так, более 80 процентов правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, связаны с распространением наркотиков. Поэтому нужны новые методы работы.

Направлений два: общая профилактика, призванная воспрепятствовать вовлечению в наркоторговлю новых граждан, и индивидуально работа с теми, кто уже употребляет зелье. Отсюда и необходимость задействовать все органы, которые так или иначе могут способствовать улучшению ситуации.

— Ситуация меняется, — подчеркнул заместитель главного врача по детской наркологии и клинико-экспертной работе Мурманского областного наркологического диспансера Олег Шмидт. — В регион пришли другие наркотики. Если ранее это был героин, то сейчас все чаще встречаются синтетические наркотические вещества. Они ничуть не слабее по разрушительному воздействию на организм, но диагностировать их значительно сложнее. По внешнему виду человека выявить их нельзя, нужны специальные тестирования. Мы проводим осмотры учащихся в школах и колледжах. Если в 2018 год было проведено более 1200 исследований, то в этом — уже более 1800.

Проводится и разъяснительная работа и с родителями, специалисты рассказывают им о симптомах наркомании, адресах, куда надо обращаться, если возникли подозрения, что чадо подсело на зелье.

Кстати, для осмотра ребенка до 15 лет требуется согласие родителей, старше — уже нет. Если врачи обнаруживают наркозависимость, отметил Олег Шмидт, они вызывают родителей, после чего свою работу начинают медики и психологи. Результаты хорошие: более трети (35 процентов) ребят удается вытащить из наркозависимости.

— Не надо бояться, мы не перечеркивает ребенку жизнь, не ставим его на учет, — особо подчеркнул он.

Двадцать тысяч добровольцев

Выявление правонарушений, связанных с торговлей наркотиками, снова взял слово Сергей Орлов, — сложный и кропотливый процесс. В основном он сейчас идет в сети Интернет. Меняются методики работы, сотрудники правоохранительных органов ориентированы на выявление подпольных интернет-магазинов. За последнее время пресечено несколько таких «торговых точек», задержано порядка тридцати лиц, изъято около полутора килограммов наркотиков.

Опираются силовые структуры и на помощь добровольцев. О проекте «Арктический киберпатруль» рассказала оперуполномоченный отдела УНК УМВД России по Мурманской области Ольга Трофимова.

— Как раньше дружинники патрулировали улицы, так сейчас киберпространство будут патрулировать наши волонтеры, — сказала она.

Проект создан совместно с рядом учебных заведений края. Цель волонтеров — выявлять запрещенную информацию в сети, весь опасный контент. Всего в странах СНГ действует уже более 20 тысяч таких добровольцев. Благодаря им выявлено немало случаев нарушения закона.

— С волонтерами предварительно работают психологи. Разработана специальная программа. После ее прохождения — итоговая аттестация и получение сертификата. Только потом можно отправляться в кибердозор. Не все проходят такой строгий отбор, — добавила начальник отдела сопровождения образовательной деятельности МАГУ Любовь Лычкина.

Часть волонтеров, что называется, пойдет в народ с просветительской деятельностью, другая будет работать в сети конфиденциально.

Несовершеннолетние также несут ответственность за правонарушения, связанные с торговлей и сбытом наркотиков, сообщил старший следователь контрольно-следственного отдела СУ СК России по Мурманской области Валерий Зузанов. В первом полугодии 2018 года было заведено десять таких дел, во втором — 18. За первое полугодие текущего года их уже 19. Тенденция тревожная. Только в этом году к уголовной ответственности привлечено 18 несовершеннолетних. Наказание обычно условное, но двое уже осуждены к реальным срокам.

— Киберпатруль, конечно, здорово, — отметил Сергей Орлов. — Это необходимая новация. Но самое главное — проанализировать причины совершения подобных правонарушений. Особенно среди несовершеннолетних. Часто ребята идут на сбыт наркотиков ради финансовой выгоды. Нужно предоставить им возможность где-то заработать эти деньги легально.

Голуби на стенах домов

— В системе образования с 2014 года проводится социально-психологическое тестирование детей и подростков, — вступил в разговор начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления областного министерства образования и науки Николай Малов. — Методика разработана в МГУ имени Ломоносова. Сейчас она вводится в штатном режиме. Тестирование проводится анонимно и добровольно среди учащихся в возрасте от 13 до 18 лет. В прошлом году ей было охвачено 20 тысяч школьников. Выявляются группы риска на уровне отдельных учебных заведений и даже классов, с которыми затем работают психологи.

Не менее важна и связь между собственно наркоманией и такими заболеваниями, как ВИЧ и СПИД. Может быть, кого-то остановит от укола зельем опасность тяжкой болезни. С 1998 года с 1 по 10 декабря, напомнил Сергей Орлов, ежегодно проводится «Декада SOS». Но работа ведется, конечно, все 365 дней в году.

Важна в сфере борьбы с наркоманией и позиция общественности. Ведь на стенах домов немало надписей с адресами Интернет-магазинов, торгующих зельем. Нужно, чтобы граждане не были к этому равнодушны, сообщали о таких надписях тем же управляющим компаниям, которые их закрасят.

Отдельная тема — роль в реабилитации, поддержке наркоманов, прошедших лечение, общественных организаций.

— Мы занимаемся не с молодежью, а с теми, кто уже глубоко погряз в наркомании, — рассказал председатель Мурманской региональной общественной организации помощи нарко- и алкозависимым, лицам БОМЖ, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Содействие» Александр Апанасенко. — Но закрашивали и адреса нелегальных Интернет-магазинов. Поверх них набивали трафаретом голубей. А потом требовали, чтобы управляющие компании их закрасили. Зачем рисовали голубей? Да чтобы реклама наркотиков не работала, пока у коммунальщиков дойдут руки ее ликвидировать.

Затронул Александр Апанасенко и еще одну важную тему, которую, наверное, надо было обсудить прежде всего. Постановка человека на учет в наркодиспансер не должна становиться для него клеймом на всю жизнь. Если уж можно ставить кого-то на учет, то и снимать с него нужно без социальных последствий для гражданина.

Что тут возразить? Ведь сейчас страх перед нарко- или психдиспансером порой больше, чем перед последствиями недуга. И люди, боясь туда обращаться, часто окончательно загоняют себя в угол, оставаясь с проблемой один на один.