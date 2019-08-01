Время направлять замечания.

В 2019 году по распоряжению правительства Мурманской области проводятся работы по актуализации кадастровой стоимости объектов капитального строительства.

Управление Россреестра по Мурманской области обращает внимание жителей региона на то, что в текущем году в числе объектов капитального строительства будет заново определена кадастровая стоимость квартир, гаражей, частных жилых домов, садовых и дачных домиков. Исходя из нее в дальнейшем будут исчисляться имущественные налоги.

Оценка проводится в соответствии с новым законом «О государственной кадастровой оценке» (№ 237-ФЗ от 03.07.2016 г.) с применением на всей территории страны единой методики кадастровой оценки. Кадастровую стоимость объектов недвижимости определяет областное учреждение ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области», которое занимается этой деятельностью на постоянной основе. Со стороны региональных органов власти работу учреждения курирует областное министерство имущественных отношений.

На настоящем этапе определения кадастровой стоимости учреждением «Имущественная казна» подготовлены промежуточные отчетные документы. Росреестром (Москва) проведена их проверка и выявлено соответствие требованиям к отчету.

Промежуточные отчетные документы доступны на официальном интернет-сайте учреждения «Имущественная казна» http://ikmo51.ru в разделе «Кадастровая оценка — Отчеты».

Сведения и материалы, содержащиеся в промежуточных отчетных документах, размещены на официальном интернет-портале Росреестра (rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги и сервисы» / «Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки». Причем до 3 сентября с ними можно не только ознакомиться, но и, в случае несогласия, направить свои замечания. Разумеется, они должны быть предметными, а также содержать указания на объект недвижимости, к определению стоимости которого они выдвигаются.

Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены в учреждение «Имущественная казна» или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) лично, почтовым отправлением или с использованием сети Интернет, включая портал государственных и муниципальных услуг и сайт учреждения «Имущественная казна».

По мере поступления замечаний учреждение «Имущественная казна» обязано их проанализировать и при согласии с ними внести корректировки в отчет. В любом случае, учтено замечание или нет, учреждение составляет справку, содержащую все без исключения замечания и обоснования к ним, и приобщает ее к окончательной редакции отчета.

Управление Росреестра по Мурманской области предлагает правообладателям ознакомиться с предварительными результатами государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства на общедоступном информационном ресурсе Росреестра — в Фонде данных государственной кадастровой оценки, и провести контроль определения кадастровой стоимости своих объектов недвижимости.