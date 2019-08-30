В «Цветах Заполярья» введен карантин.

В результате мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории мурманского тепличного хозяйства ОАО «Цветы Заполярья», сообщает территориальное управление Россельхознадзора, специалисты управления выявили заражение карантинным вредным организмом — западным (калифорнийским) цветочным трипсом.

Насекомое было отловлено с помощью желтых клеевых ловушек. Согласно заключению карантинной экспертизы, проведенной ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» (Санкт-Петербург), в теплице выявлены 23 особи вредителя.

В соответствии требованием федерального закона «О карантине растений», приказом управления Россельхознадзора по Мурманской области от 28 августа текущего года на территории теплицы площадью 1 гектар установлена карантинная фитосанитарная зона, на земельном участке площадью 2,6031 гектара введен карантинный фитосанитарный режим по западному (калифорнийскому) цветочному трипсу. Также утверждена обязательная к исполнению программа локализации очага карантинного объекта и ликвидации его популяции.

В связи с этим, уточняет теруправление Россельхознадзора, вывоз и реализация растений и почвы с указанной территории допускается только при условии отсутствия в них западного цветочного трипса, подтвержденного результатами лабораторных исследований, и в сопровождении карантинного сертификата.

Цветочный трипс — очень опасный вредитель, который распространен на большой территории России. Он отличается стремительным размножением в благоприятных тепличных условиях. За год может дать от 12 до 15 поколений. Цветочный трипс представляет опасность, потому что практически всеяден и уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные посадки. Кроме того, он выступает переносчиком множества опасных вирусных заболеваний растений. Причем вирусы от больного к здоровому растению передаются в очень короткие сроки.

Внешне цветочный трипс — небольшое, от одного до полутора миллиметров, удлиненное насекомое от светло-желтого до темно-коричневого цвета с немного сплющенным телом и заостренными крыльями. Помимо непосредственного наличия насекомого о заражении свидетельствуют характерные повреждения самих растений: желтые некротические пятна, искривление стеблей, деформация цветков.

С приказом и программой локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта можно ознакомиться на официальном сайте теруправления Россельхознадзора по адресу: http://murmansk.fsvps.ru/documents/murmansk/1485967645040_2019-08-29_184-.pdf .

Специалисты также просят граждан быть бдительными и при возможном обнаружении насекомых в срезках цветов или горшечных растениях незамедлительно сообщать об этом теруправление Россельхознадзора.