Поинтересуются здоровьем северян.

Росстат с 1 по 30 августа во всех субъектах Российской Федерации проводит выборочное наблюдение состояния здоровья населения. В общей сложности в стране в нем примут участие 60 тысяч домохозяйств, в Мурманской области их будет 513.

Целью проведения наблюдения является получение информации, характеризующей приверженность населения здоровому образу жизни, состояние здоровья, пищевые привычки, физическую активность.

Опрос населения, как сообщает Мурманскстат, пройдет с использованием планшетных компьютеров специально обученными работниками — интервьюерами, которые при себе должны иметь специальное удостоверение, действительное при наличии паспорта. Электронные вопросники будут заполняться на домохозяйство в целом и на каждого члена домохозяйства, включая взрослых и детей независимо от возраста. Данные, полученные от населения, носят конфиденциальный характер и служат для формирования официальной статистической информации.

Выборочное наблюдение состояния здоровья населения проводится во исполнение постановления правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения».

Результаты выборочного наблюдения состояния здоровья населения предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в «майских» указах президента страны, реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», оценки эффективности мер демографической и социальной политики.

Итоги наблюдения будут опубликованы на сайте Росстата www.gks.ru в декабре текущего года в целом по России, субъектам Российской Федерации, а также по отдельным социально-демографическим группам населения с выделением городского и сельского населения.