План действий на 15 лет.

Идет разработка Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Нынешняя действует до 2020 года. Новое время ставит новые вопросы, ответы на которые и должен отразить будущий программный документ. Важно и то, что в будущей Стратегии у каждого региона будет свой раздел.

Вчера в Мурманске прошла выездная сессия в рамках подготовки проекта Стратегии. В заседании приняли участие представители органов исполнительной власти региона, общественных организаций, бизнеса, а также эксперты.

Повестка включала в себя широкий круг тем, касающихся совершенствования административных механизмов управления приарктическим макрорегионом, экономического и социального развития территорий, улучшения их инфраструктуры и стимулирования роста турпотока. Не остались без внимания и другие аспекты: наука и технологии, система образования, демография, жизненная среда человека, экология, а также вопросы, актуальные для коренных малочисленных народов Севера.

Выездная сессия в Мурманске открыла цикл встреч, организуемых Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с проектным офисом развития Арктики (ПОРА), который является общероссийской площадкой для общения государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизни человека на севере России в ПОРА создан экспертный центр.

— Основная концепция, которая должна быть заложена в основу Стратегии — это концепция устойчивого развития Арктики, — отметил генеральный директор ПОРА Борис Тарасов. — И в центре наших усилий должен быть человек. Это означает, что наши усилия в экономической и социальной сферах и экологии должны быть направлены на повышение качества жизни каждого конкретного человека. Этот подход мы развиваем в нашем экспертном центре уже в течение двух лет. У нас есть рейтинг устойчивого развития арктических регионов. Оценка идет по ряду параметров. И Мурманская область в последнем рейтинге заняла первое место. Но и здесь есть над чем работать. Мы приехали для того, чтобы услышать мнение мурманчан, чтобы региональный компонент нашел максимальное отражение в будущей Стратегии.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, принявший участие в заседании по видеоконференцсвязи, напомнил, что в Мурманской области проживает почти треть населения Арктической зоны России. А главная цель будущей Стратегии — обеспечить высокий уровень жизни населения.

— Все предложения региона будут внимательно рассмотрены и учтены, — подчеркнул заместитель федерального министра.

А предложений и планов у региона немало. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в своем выступлении акцент сделал на логистический потенциал края. Развитие Мурманского транспортного узла — точка роста региона, которая дает мощный толчок для его грядущего развития. Новые перспективы сулит и появление у нас в ближайшем будущем значительных объемов сжиженного природного газа, транспортировка которого пойдет через Кольские полуостров.

— Но самое главное — человеческий капитал, — подчеркнул глава региона. — Мы не должны допустить, чтобы Север превратился в территорию вахтовиков.

Затем Андрей Чибис предложил участникам заседания предметно пройтись по имеющимся проблемным вопросам.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергей Веллер подчеркнул важность обеспечения поддержки конкурентоспособности местного бизнеса. Ее, уверен он, надо закрепить законодательно и отразить в Стратегии. Ведь только дополнительные дни отпуска для работников Крайнего Севера удорожают себестоимость нашей продукции на 9-14 процентов. Добавьте к этому выплату полярных надбавок и другие льготы. А проигрывая конкурентную борьбу, мы теряем промышленный потенциал региона.

Еще одно предложение Сергея Веллера — снижение пенсионного возраста для работников на один год за каждые четыре, отработанные на Севере, не только в течение двадцати первых лет (те самые пять льготных лет), а и далее. Ведь с годами полярная ночь для людей короче не становится. Это позволит удержать у нас людей в возрасте 40-45 лет, уже выработавших необходимый двадцатилетний северный стаж.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Артем Марышев ожидаемо поднял тему законодательной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях Крайнего Севера.

Другие выступающие также затронули тему законодательной поддержки бизнеса. Зашла речь и о том, что крайне важное для нас развитие туризма необходимо жестко увязать со строгим соблюдение всех экологических норм. В общем, разговор получился предметным и интересным.

— Для нас принципиально важно, что именно на территории нашей области началось обсуждение новой стратегии развития Арктики, — сообщил уже в беседе с журналистами Андрей Чибис. — Это правильно, обосновано и для нас, безусловно, символично. Но развитие Арктики подразумевает решение нескольких задач. Помимо военного влияния на эту неразделенную территорию нам надо развивать гуманитарное, научное влияние, формировать глобальную повестку на российской территории, чтобы эта повестка была закреплена за нами. Мы обязаны обеспечить качество жизни людей. По той простой причине, что невозможно развивать Арктику без населения. Поэтому мы поставили перед федеральным правительством и находим в этом поддержку в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, целый перечень вопросов. Что это за вопросы? Во-первых, снижение стартового платежа при освоении новых месторождений. Это уже состоявшееся решение. И принципиально важно, что оно открывает путь для освоения новых месторождений, создания новых рабочих мест, притока инвестиций и так далее. Второе: это все, что касается выделения дополнительной федеральной поддержки. Совершенно очевидно, что строить у нас дороже, времени у нас меньше. И должен быть повышающий коэффициент. И такое решение федерального правительства есть. На сорок процентов больше средств мы будем получать при распределении денег из федерального бюджета. Третий вопрос: создание научно-образовательного кластера. Уже принято решение о создании Заполярного Арктического научно-образовательного центра. Для нас это принципиально важно, потому что мы связываем науку, производство и образование в один кластер. И это создает среду для того, чтобы у наших ребят было нормальное образование, понятный прогноз, куда они пойдут работать. Мы делаем это при поддержке федерального центра. Еще один важный аспект — повышенные издержки для наших производителей. Мы вышли с инициативой, чтобы наших представителей малого и среднего бизнеса освободить от налогообложения по тем суммам, которые идут оплату «полярок», расходов на проезд в отпуск. Более того, мы вышли с инициативой, чтобы вообще снизить для малого и среднего бизнеса в Арктической зоне объемы социальных расходов с тридцати с лишним процентов до семи. Мы нашли в этом поддержку в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерстве экономики. Мы плотно это с ними обсуждаем. Очень надеюсь, что решение уже в ближайшее время будет принято. Еще одна инициатива — полярные надбавки для молодых людей, которые родились и выросли на арктической территории, но получили образование за ее пределами. Мы должны создать условия, чтобы ребята возвращались к нам и им не нужно было при этом зарабатывать полярные надбавки.