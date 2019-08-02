На усачей объявлена охота.

Ежегодно хвойники Мурманской области обследуются феромонными ловушками на усачей рода Monochamus.

Вред этих насекомых выражается как в повреждении древесины до непригодного для дальнейшего использования состояния, так и в переносе не менее опасных древесных нематод, которые питаются соками деревьев, вызывая пожелтение хвои, отмирание веток и ствола.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Мурманской области, в результате проведенных в 2016 году обследований в трех участковых лесничествах региона были выявлены единичные экземпляры малого черного елового усача. К счастью, в 2017 и 2018 годах усачи не выявлялись. Однако специалисты управления не теряют бдительность и продолжают мероприятия по предотвращению проникновения на территорию края карантинных вредителей леса.

Для мониторинга на усачей рода Monochamus используются большие барьерные феромонные ловушки. Барьеры устанавливаются в воронку со съемным пластиковым стаканом, выполняющим функцию сборника насекомых. Барьеры ловушки обработаны специальной смазкой, чтобы усачи соскальзывали и не могли выбраться. В качестве феромона применяется привлекающая смесь, содержащая вещества дерева-хозяина усача. Площадь действия ловушки равна 200 гектарам, а срок ее действия — месяц.

В настоящее время в лесах Мурманской области установлено 100 ловушек на усачей рода Monochamus. В связи с чем управление Россельхознадзора просит: если вы увидите в лесу конструкцию, показанную на фотографии, не ломайте и не уничтожайте ее.

Гражданам и хозяйствующим субъектам также необходимо проявлять внимательность, знать визуальные признаки заражения и как выглядят сами карантинные вредители. Первые сигнал заражения Monochamus — ходы (летные отверстия) в дереве. Их трудно не заметить: ведь размер варьируется от 8 до 10 миллиметров. Сам усач также хорошо заметен, длина тела малого черного елового усача — от 14 до 28 миллиметров, большого — от 15 до 37 миллиметров, цвет — почти черный и блестящий. Но самая отличительная черта, как понятно из названия, — очень длинные усы. У самок (такие вот усатые дамочки) они в полтора раза длиннее тела, у самцов — в два, а то и в два с половиной раза.

В случае выявления признаков заражения насекомыми необходимо немедленно известить управление Россельхознадзора по Мурманской области по телефону: 8 (8152) 45-64-01.