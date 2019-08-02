На спичках нынче не сэкономишь…

Подведены итоги социально-экономического положения региона в первом полугодии.

Индекс промышленного производства, сообщает Мурманскстат, рассчитанный по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 105 процентов.

Производство по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» увеличилось на 1,2 процента. Выросло производство железорудного концентрата на 1,7 процента, концентратов ниобиевых и танталовых — на 4,6, руд и концентратов металлов платиновой группы — на 5,5, нефелиновых концентратов — на 19,9, кобальтовых концентратов — на 44,8 процента, производство апатитового концентрата сократилось на 0,1 процента.

Объем выпуска продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» вырос на 9,9 процента. Увеличилось производство кобальта на 1,7 процента, никеля — на 5,4, штейна никелевого — на 59,5 процента, сплавов на основе первичного алюминия — в 2,1 раза. В тоже время снизилось производство меди и алюминия — соответственно на 1,4 и 6,8 процента.

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха сократилось на 4,9 процента. Производство электроэнергии уменьшилось на 8,7 процента, пара и горячей воды увеличилось на 6 процентов ровно.

Объем производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» увеличился на 3,6 процента.

Объем перевезенных грузов автомобильным транспортом организаций, занимающихся грузовыми автоперевозками, в регионе уменьшился по сравнению с январем-июнем 2018 года на 14,1 процента.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 59,4 процента, что связано в основном с изменением объема работ на объектах транспортной инфраструктуры, металлургического производства и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в селе Белокаменка.

В первом полугодии 2019 года на территории области введено в эксплуатацию 193 дома общей площадью 24,4 тысячи квадратных метров, что на 46,1 процента больше, чем в январе-июне 2018 года.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (по предварительным данным) составил 94 процента.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 9,1 процента, молока — на 2 процента, яиц — на 78 процентов (связано с забоем поголовья птицы).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-мае составила 61145 рублей и увеличилась по сравнению с январем-маем 2018 года на 7,3 процента. Реальный размер среднемесячной начисленной заработной платы в расчете на одного работника (с учетом индекса потребительских цен) в январе-мае вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,7 процента.

В январе-июне текущего года по сравнению с январем-июнем 2018 года на потребительском рынке товаров и услуг наблюдалось сокращение оборота розничной торговли через все каналы реализации в сопоставимых ценах на 0,1 процента, в том числе непродовольственными товарами — на 0,5 процента. Продажа пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий увеличилась на 0,4 процента.

Оборот общественного питания в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах снизился на 1,4 процента.

Объем платных услуг, оказанных населению области в сопоставимых ценах увеличился на 0,3 процента.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в июне 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 102,8 процента, в том числе на продовольственные товары — 103,7, непродовольственные товары — 101,7, услуги — 103 процента ровно.

Из продуктов питания значительно подорожали отдельные виды плодоовощной продукция, включая картофель (в среднем на 16,4 процента). Возросли цены на муку (на 10,9 процента), фруктово-ягодные консервы (на 5,4), чай (на 4,7), мороженую рыбу (на 4,5), макаронные и крупяные изделия (на 4,3), кондитерские изделия (на 3,5), молоко и молочную продукцию (на 3,4), масло и жиры (на 3,3), колбасные изделия и овощные консервы (на 3,2 процента). Куриные яйца подешевели (на 17,5 процента). Цены на алкогольные напитки возросли в среднем на 1,4 процента.

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен наблюдался на спички (на 8,1 процента), товары для животных (на 7,2), парфюмерно-косметические товары, печатные издания (на 5,6), нитки (на 5,5), постельное белье (на 4,0), чулочно-носочные изделия (на 3,8), медицинские товары (на 3,7), табачные изделия (на 3,6), моющие и чистящие средства (на 3,3), бумажно-беловые товары (на 3,1 процента). Снизились цены на фотоаппараты (на 2,8 процента), телерадиотовары (на 2,7), средства связи (на 1,7 процента).

Среди услуг наиболее подорожали услуги правового характера (на 10,2 процента) и пассажирского транспорта (на 9,7 процента). Кроме того, возросла стоимость ветеринарных услуг (на 7,9 процента), услуг банков (на 3,2), медицинских услуг (на 2,9), услуг связи (на 2,5), в сфере зарубежного туризма и бытовых услуг (на 2,3 процента). Цены (тарифы) на жилищно-коммунальные услуги увеличились в среднем на 2,2 процента.

На рынке труда сложилась следующая ситуация.

По данным выборочного обследования рабочей силы, уровень общей безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда (по предварительным данным) во II квартале 2019 года составил 4,7 процента от численности населения в возрасте 15 лет и старше, входящего в состав рабочей силы (экономически активного населения). Во II квартале 2018 года этот показатель равнялся 6,8 процента.

По предварительным данным в январе-мае в области родилось 2686 человек — на 10,1 процента меньше, чем в январе-мае прошлого года. Число умерших выросло при этом на 1,6 процента и составило 3715 человек.

Число заключенных браков уменьшилось на 17,6 процента и составило 1562, число разводов сократилось на 17,7 процента и составило 1365.