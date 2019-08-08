Как выбрать кадастрового инженера.

Кадастровый инженер — это специалист, занимающийся межеванием земель, то есть определением координат границ земельных участков, а также составлением технических планов различных объектов капитального строительства.

В настоящее время услуги такого специалиста могут потребоваться собственникам всех видов недвижимости: земельных участков, домов, квартир, сооружений, объектов незавершенного строительства и даже машиномест.

Своевременная и качественная постановка вашей недвижимости на государственный кадастровый учет и внесение соответствующих изменений в Единый государственный реестр недвижимости во многом зависит от компетенции и опыта конкретного специалиста.

О том, как правильно выбрать кадастрового инженера, мы беседуем с ведущим специалистом-экспертом отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии управления Росреестра по Мурманской области Марией Амохиной.

— Мария Вячеславовна, кто вообще считается кадастровым инженером?

— Им признается физическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации (СРО) кадастровых инженеров. Только такой специалист может осуществлять подготовку межевых и технических планов, актов обследования объектов недвижимости, содержащих необходимые для государственного кадастрового учета сведения о недвижимом имуществе. На сегодня в Мурманской области зарегистрировано 113 кадастровых инженеров, 59 из которых ведут активную деятельность. Управление Росреестра рекомендует ответственно подходить к выбору такого специалиста, поскольку от его профессионализма напрямую зависит качество подготовки документов, необходимых для государственного кадастрового учета, и, как следствие, гарантия ваших имущественных прав.

— Где можно найти перечень таких специалистов?

— На официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги и сервисы» создан сервис «Реестр кадастровых инженеров». В нем содержится актуальная информация о лицах, осуществляющих в настоящее время или осуществлявших ранее кадастровые работы на территории Российской Федерации. Здесь можно посмотреть такие данные кадастрового инженера, как вид деятельности — индивидуальный предприниматель или работник юридического лица, как давно он работает на рынке услуг, имеет ли действующий аттестат, ознакомиться с результатами его профессиональной деятельности.

Важно знать, что если кадастровый инженер имеет действующий аттестат и может вести кадастровую деятельность, то поле «Статус» в Реестре имеет зеленый цвет. Красный цвет означает, что инженер лишен аттестата и, соответственно, не может заниматься кадастровыми работами. Услуга сервиса предоставляется бесплатно и не требует регистрации.

Для выбора кадастровых инженеров, получивших квалификационные аттестаты в конкретном субъекте Российской Федерации, например, в Мурманской области, в сервисе «Реестр кадастровых инженеров» следует развернуть вкладку «Расширенная фильтрация списка», выбрать регион «Мурманская область» и нажать кнопку «Применить фильтр». После этого вы сможете ознакомиться с полным списком кадастровых инженеров, аттестованных в нашем регионе.

— Но как из этого списка выбрать конкретного специалиста? На что необходимо обратить внимание?

— Я рекомендую ознакомиться с результатами его профессиональной деятельности. В этом также поможет сервис «Реестр кадастровых инженеров», в котором в отношении каждого специалиста приводится информация о количестве решений об осуществлении кадастрового учета по подготовленным инженером документам, количестве решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, а также количестве решений о необходимости устранения ошибок, допущенных кадастровым инженером при определении местоположения границ объектов недвижимости.

Есть смысл подобрать несколько кадастровых инженеров, поскольку нет гарантий, что выбранный вами конкретный специалист в силу разных причин сможет выполнить кадастровые работы по вашему объекту недвижимости в нужный вам период времени или что вас устроит стоимость его работ.

Выбрав кадастровых инженеров, необходимо, находясь в Реестре кадастровых инженеров, выяснить, членами каких СРО они являются.

— А где найти контактные данные кадастрового инженера?

— Итак, из Реестра вы узнаете уже, как минимум, фамилию, имя, отчество и СРО кадастрового инженера. Затем необходимо зайти на официальный сайт СРО, членом которой он является, и в разделе «Реестр членов СРО» выбрать ФИО кадастрового инженера. Там будут и его контактные данные — телефон, адрес.

Определившись с выбором конкретного специалиста, вам необходимо собрать все имеющиеся в вашем распоряжении документы, справки, выписки, планы участков, строений и другие материалы в отношении своего объекта недвижимости, чтобы кадастровый инженер сумел быстро и грамотно определить объем работ, сроки их выполнения и стоимость.