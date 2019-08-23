Из Мурманска — в Певек.

Сегодня на ФГУП «Атомфлот» состоялась торжественная церемония начала транспортировки плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» из Мурманска к месту постоянного базирования в городе Певек на Чукотке.

ПЭБ предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Он представляет собой новый класс источников энергии на базе российских технологий атомного судостроения. Его основная цель — обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия и портовые города.

После введения в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией в мире и одиннадцатой в составе Концерна «Росэнергоатом». В перспективе она должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла — Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС.

Размещение ПАТЭС в Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, ПАТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.