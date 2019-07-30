Сумма для региона — беспрецедентная.

На поддержку предпринимательства в Мурманской области в этом году будет выделено без малого 300 миллионов рублей. Об этом заявила врио заместителя губернатора Зоя Санджиева на брифинге, посвященном новым и действующим мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мер поддержки очень много. Это и различные тренинги, и субсидии, и займы под льготный процент. Кстати, последние, по словам Санджиевой, пользуются огромным спросом у предпринимателей, которым получить относительно небольшой кредит в банке на общих условиях подчас весьма сложно.

— Министерством экономического развития, — сообщила Зоя Санджиева, — расширена поддержка предпринимательской деятельности в Мурманской области на 6,8 миллиона рублей. Таким образом, в 2019 году поддержка малого и среднего предпринимательства в нашей области составит 299,2 миллиона рублей. Это беспрецедентная для нашего регион сумма. Мы расширяем свои кредитные продукты, микрозаймы. Мы ввели новые продукты для женщин-предпринимателей. Уже выданы около 40 микрозаймов на сумму 39,6 миллиона рублей. Также выданы новые микрозаймы для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют свою деятельность в моногородах. Более 30 миллионов рублей на сегодня.

Областные власти приняли решение не только расширить линейку кредитных продуктов, но и снизить проценты по некоторым займам. Для начинающих предпринимателей ставка уменьшена с 9 до 5 процентов. А для предпринимателей, которые берут кредит на пополнение своих оборотных средств, — с 10 до 7 процентов.

— Нами проводится работа по созданию центра «Мой бизнес», — продолжила Зоя Санджиева, — который станет центром экосистемы поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. В начале сентября мы откроем его по адресу: улица Подстаницкого, дом 1. Думаю, что это станет большим подспорьем для наших предпринимателей, потому что вся инфраструктура — центр поддержки предпринимательства, центр кластерного развития, ФОРМАП, новый центр молодежного инновационного творчества, бизнес-инкубатор — будут расположены на одной территории, что сэкономит время предпринимателей, а нам поможет повысить качество оказываемых им услуг. У нас в области много общественных объединений — «Опора России», «Деловая Россия», торгово-промышленная палата, Союз промышленников и предпринимателей. Как только откроется Центр, мы будем предоставлять им рабочие зоны в нем безвозмездно.

На постоянной основе, отметила Зоя Санджиева, проводятся встречи заместителей губернатора с предпринимательским сообществом. Такую встречу провела и она. В ходе нее предприниматели говорили, что, к сожалению, на сегодня основная поддержка оказывается тем из них, кто ведет свою деятельность менее трех лет. Поэтому с сентября поддержка будет распространена и на тех, кто работает более длительное время.