Федор Конюхов отправился на полюс.

Известный путешественник стал специальным гостем очередной экспедиции крупнейшего в мире атомохода «50 лет Победы». Как признался Конюхов, на борту атомного ледокола он до этого никогда не бывал. А вот сам полюс для него не новинка. Федор Филиппович уже несколько раз покорял макушку планеты. Причем, мягко скажем, в гораздо менее комфортных условиях.

Для капитана ледокола Дмитрия Лобусова — это стандартный рейс, пятый по счету в этом сезоне. А всего он побывал на полюсе в качестве капитана, а до этого — штурмана уже раз сорок, наверное.

Перед отходом на борту «50 лет Победы» прошла встреча Федора Конюхова с врио губернатора Андреем Чибисом. Глава региона поддержал инициативу путешественника об учреждении памятного наградного знака в честь 125-летия экспедиции Сергея Витте на Кольский полуостров. По задумке Конюхова, который предложил эскиз знака, в год юбилея экспедиции, результаты которой во многом заложили основы для освоения Кольского Заполярья и русской Арктики, важно отметить вклад тружеников, ученых и промышленников региона в его развитие.

— По сути именно тогда был дан старт системному освоению Арктики. С тех пор множество людей приехали сюда, чтобы жить, работать, добывать богатства этой земли. Их жизнь и работа достойны уважения. Я предлагаю выпустить знак в честь 125-летия экспедиции Витте и наградить этим знаком тех, кто внес свой вклад в освоение русской Арктики, — отметил Федор Конюхов.

Андрей Чибис подчеркнул, что искренне гордится людьми, которые живут и трудятся в Мурманской области, и считает очень важным отметить по достоинству тех, кто своим каждодневным трудом прославляет регион, укрепляет его безопасность, развивает экономику и промышленность, заботится о жителях региона.

— Огромное вам спасибо за это предложение. Замечательный и очень символический повод, чтобы отметить тех, кто вложил все свои силы в развитие и процветание Мурманской области, — сказал Андрей Чибис.

В беседе с журналистами Федор Конюхов также отметил, что полон желания способствовать развитию Териберки. Он намерен содействовать ускорению асфальтирования ведущих к селу сорока километров грунтовки. Обещал прилететь в сентябре, чтобы вернуться к этому вопросу. В планах Конюхова и создание там художественного музея и даже небольшого театра.