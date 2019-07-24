Четвертый — пошел!

Вчера Андрей Чибис представил в облизбирком документы для регистрации кандидатом на должность губернатора. Документы у главы региона, выдвинутого на предстоящие выборы партией «Единая Россия», приняли члены рабочей группы избирательной комиссии Мурманской области. Вся процедура заняла около пяти минут.

Согласно законодательству, решение о регистрации либо об отказе в ней кандидата на должность губернатора облизбирком примет после проверки представленных документов в течение десяти дней со дня их приема.

Андрей Чибис назвал журналистам и имена трех своих кандидатов на назначение в Совет Федерации от Мурманской области, представленных избиркому. Первым в списке значится Константин Долгов, дипломат, много лет отработавший в МИД РФ и администрации президента России, хорошо знакомый с арктической проблематикой. Еще два кандидата — начальник Мурманского филиала Нахимовского училища, вице-адмирал Алексей Максимчук и известный в городе предприниматель Марина Калмыкова.

Напомним, ранее документы для регистрации в облизбирком уже представили Виталий Измайлов от «Гражданской платформы», выдвинутый региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Геннадий Тупикин и выдвинутый Мурманским областным отделением КПРФ Михаил Антропов. Сделали они это 15, 19 и 22 июля соответственно. В минувший понедельник Виталий Измайлов первым зарегистрирован в качестве кандидата на должность главы региона.

Напомним, первоначально о своей готовности участвовать в выборах на пост главы региона заявили 15 человек. Впрочем, один из них — самовыдвиженец Николай Богатырев — уже отказался от предвыборной гонки. Самовыдвиженцев осталось семеро. Им для регистрации нужно пройти не только так называемый муниципальный фильтр, заручившись поддержкой не менее 7 процентов депутатов местных советов (минимум — 37 человек), но и собрать около трех тысяч подписей избирателей.

Председатель облизбиркома Антон Богомолов так прокомментировал журналистам ход избирательного процесса:

— Проблемы с документами, как всегда, есть. Но они носят технический характер, они решаемые. Никто к запятым не придирается. Идет обычная работа с кандидатами и их штабами. Нужно проверить все документы. Кандидатам нужно сдавать подписи, включая подписи избирателей самовыдвиженцам. 24 июля закончится этап сдачи документов. От этой даты, если кто-то принесет документы в последний день, отсчитываем еще десять дней на их проверку. В целом к первому августа мы рассчитываем завершить все процедуры.