Без запаха и шума.

В январе 2017 года правительство Мурманской области и ПАО «ТГК-1» подписали экологическое соглашение. Документ предусматривает реализацию инвестиционных проектов в сфере охраны окружающей среды на тепловых источниках ПАО «Мурманская ТЭЦ».

С целью улучшения экологии города предприятие модернизировало систему слива мазута на Южной котельной и Центральной ТЭЦ и провело реконструкцию очистных сооружений. Вчера с результатами проведенных работ ознакомился глава Мурманской области Андрей Чибис.

В результате внедрения новых технологий уменьшено распространение запаха при пропарке железнодорожных цистерн и сливе мазута, на который жаловались жители Октябрьского и Первомайского округов областного центра. Также повышено качество очистки производственных и ливневых сточных вод, сокращено неблагоприятное экологическое воздействие на акваторию Кольского залива и ручей Варничный.

Главная причина распространения запаха при сливе мазута — необходимость его разогрева после замерзания в цистернах во время длительной транспортировки по железной дороге. По традиционной технологии разогрев мазута перед сливом производится так называемым острым (перегретым) паром. При наличии западного или юго-западного ветра это приводило к распространению неприятного запаха на территорию города.

В ходе технического перевооружения эстакад слива топлива применена технология автономного прогрева мазута с использованием модуля циркуляционного разогрева. Принцип ее работы основан на подаче внутрь цистерны нагретого под высоким давлением до расчетной температуры мазута с одновременной откачкой топлива. То есть, речь идет о циркуляции топлива между цистерной и модулем. Все установки имеют сертификаты соответствия Росстандарта РФ и разрешения на применение Ростехнадзора.

Что касается очистных сооружений, то их главная задача — глубокая очистка производственных и ливневых сточных вод от взвешенных частиц, нефтепродуктов, тяжелых и цветных металлов, соединений аммонийного азота, фосфатов, микроорганизмов и, как следствие, сбросов неочищенных стоков.

В состав сточных вод входит вода, образующаяся после промывки поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов, а также вода, используемая в различных технологических процессах энергетического предприятия.

Комплекс очистных сооружений на каждом объекте предусматривает многоступенчатую очистку, включающую несколько стадий: отстаивание, обработку реагентами, обезвоживание образовавшегося осадка, тонкую фильтрацию, глубокую очистку от нефтепродуктов и органических соединений, дехлорирование, обеззараживание и так далее.

Все очистные сооружения автоматизированы и оборудованы местами отбора контрольных проб. На Южной и Восточной котельных областного центра такие комплексы уже введены в строй. Очистные на Центральной ТЭЦ в настоящее время проходят пуско-наладочные испытания.

— В рамках экологического соглашения освоено 550 миллионов рублей. Порядка 150 миллионов из них потрачены на очистные сооружения. И 400 миллионов затратили на беспаровой закрытый слив. Запаха и шума по ночам станет меньше, — прокомментировал проделанную работу генеральный директор ПАО «ТГК-1» Алексей Барвинок.

— Это первый, но очень важный для людей шаг, — отметил в беседе с журналистами глава Мурманской области Андрей Чибис. — Потому что люди, живущие поблизости, часто жаловались на неприятный запах. И современные установки позволяют этот запах минимизировать. Мы обсуждали на совещании у вице-премьера Дмитрия Николаевича Козака и зафиксировали четкую необходимость отказа от такого вида топлива, как мазут. Да, это процесс не одного года. Но мы очень надеемся, что в течение ближайших пяти лет с крупных объектов энергетики региона мазут уберем. А это значит, что радикально меньше будет затрат на топливо, улучшится экология и мы избежим вообще каких-либо запахов и какого-либо черного дыма. С коллегами из Газпрома и ТГК-1 у нас по этому объекту план составлен. Полностью дорожная карта ухода от мазута уже представлена в Минэнерго России. И мы запустили процесс ее обсуждения. Сейчас мы потребляем в целом по области миллион тонн мазута. Наш план за пять лет снизить этот показатель, как минимум, на 67 процентов. Это потребует энергичной работы, привлечения немалых инвестиционных ресурсов. Для нас принципиально важно, что это не только проблема Мурманской области и наш план, а, по решению вице-премьера, — это будет план правительства Российской Федерации.

— Что касается ухода от мазутозависимости региона, — уточнил Алексей Барвинок, — между Мурманской ТЭЦ и АО «Газпром промгаз» заключен договор, разрабатываются варианты обоснования инвестиций. Они будут готовы к концу года. И в первом квартале будущего года будет принято инвестиционное решение по данному вопросу.