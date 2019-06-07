В погоне за выгодой не забыть о природе.

Рост добычи углеводородов, увеличение грузопотоков, строительство новых портов — освоение Арктики сейчас идет весьма активно. Как сохранить при этом хрупкую природную среду ледяного континента? И какую роль может и должна сыграть в этом общественность?

Эти вопросы стали главной темой состоявшегося на борту атомного ледокола «Ленин» круглого стола, организованного общественным советом по безопасному использованию атомной энергии в Мурманской области. Место для проведения заседания выбрано было не случайно. Ведь недавно госкорпорации «Росатом» переданы функции единого оператора Северного морского пути.

— Сегодня мы обсуждаем арктические проекты и то, как общественность сможет в них участвовать, — сообщил секретарь общественного совета Сергей Жаворонкин. — Не секрет, что Арктика будет развиваться, а интенсивность судоходства — возрастать. Уже фигурируют цифры ежегодного грузооборота в 80-100 миллионов тонн. И их транспортировка должна быть безопасной.

На борту атомохода «Ленин» собрались представители экологических организаций, которые занимаются изучением этих проблем и работой над их решением, чтобы обсудить и сверить свои позиции и, самое главное, — наметить пути взаимодействие с единым оператором Северного морского пути, который будет не только обеспечивать безопасность мореплавания, но и заниматься развитием той инфраструктуры, которая будет создаваться в Арктике.

— Развитие Арктики необходимо вести комплексно, — продолжил Сергей Жаворонкин, — с учетом различных интересов. Должна осуществляться так называемая стратегическая экологическая оценка всех проектов. И развитие общественного контроля в той зоне, где будут реализовываться эти проекты. А они действительно грандиозные.

— Темы, которые здесь затронуты, являются очень острыми, — отметил принявший участие в заседании круглого стола глава Мурманской области Андрей Чибис. — Освоение Арктики, безусловно, должно соответствовать всем стандартам защиты нашей природы. Арктическая природа особенно чувствительна к антропогенному воздействию. Те, кто называет себя туристами, часто просто убивают нашу тундру, не понимая, уничтоженный одним движением вездехода слой почвы будет восстанавливаться двадцать, тридцать, а то и большее число лет. Это, конечно, незначительный пример, но показательный. Принципиальна важна жесткая позиция: во главе угла при освоении богатств Арктики должна стоять прежде всего экология. Мы находимся в достаточно жестком переговорном процессе с нашими крупными компаниями, чтобы в ближайшие годы была обеспечена модернизация их производственных мощностей, направленная на снижение воздействия на природу. Это один из приоритетов нашей работы.

Андрей Владимирович твердо пообещал, что эта, первая его встреча с мурманскими экологами не станет последней. Диалог обязательно будет продолжен. Причем не только в рамках форумов и круглых столов, но и в более узком, экспертном, как выразился глава региона, составе.

— Наша компания активно поддерживает все экологические программы, — подчеркнул главный инженер ФГУП «Атомфлот» Олег Дарбинян. — Как связанные с реабилитацией территорий накопленного экологического ущерба, так и перспективные, относящиеся к развитию добычи углеводородного сырья и его транспортировке в сложных природных условиях Арктики. Ряд мероприятий уже реализован на наших ледоколах. Все, что выполняется в рамках развития судоходства, осуществляется нами в ключе и экологических аспектов тоже. В первую очередь речь идет об обеспечении самой безопасности мореплавания. Наши суда оснащены специальными системами по ликвидации возможных аварийных разливов нефти. Наша задача — не только погоня за миллионами тонн в Арктике, но и безопасная их транспортировка. И мы осознаем всю меру ответственности, которая лежит на нас.

— Мы будем сотрудничать со всеми организациями, деятельность которых направлена на сохранение природы, — сказал директор Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Олег Суткайтис. — А Росатом — это основная организация, когда речь идет о Северном морском пути. На нее, несомненно, ложится решение очень много вопросов. Помимо собственно хозяйственных — это и обеспечение транспортировки грузов, и сохранение окружающей среды. Поэтому Росатом должен быть одним из ключевых партнеров в диалоге о сохранении природы Арктики. Мы готовы к любым формам взаимодействия с ним. Самое сложное, конечно, обеспечение безопасности при возможных разливах нефти. Это основная угроза экосистеме. Сложностей и озабоченности добавляет и увеличение объемов грузопотоков. Поэтому крайне важно наладить тесный диалог с Росатомом.