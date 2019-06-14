Следующая остановка — Северный полюс.

Опровергая расхожее мнение о том, что моряки народ суеверный, в свой первый в этом году круизный рейс к Северному полюсу атомный ледокол «50 лет Победы» отправился именно тринадцатого июня.

Путешествия на макушку планеты для всех желающих и, уточню, достаточно платежеспособных граждан организуются «Атомфлотом» уже почти три десятилетия, с 1990 года.

В этот рейс идут 122 туриста. Таких поездок в этом году будет пять. А всего ледоколы с туристами ходили к полюсу более сотни раз. Один раз не дошли. И один раз опоздали с возвращением. Как говорится, море есть море. И лед на лед не приходится.

Лично у меня к этим рейсам всегда было — как бы это сказать? — двойственное отношение. С одной стороны — солидные дядьки на самом высоком уровне все время говорят о грядущем промышленном освоении Арктики, стремительном росте грузооборота по Северному морскому пути и, как следствие, необходимости строительства все новых и новых ледоколов для решения поставленных задач. А тут — один из четырех ныне действующих, причем самый новый и мощный атомный богатырь совершает увеселительные прогулки с туристами. Это все равно что заставить Илью Муромца катать на его боевом коне капризных детей в парке.

С другой стороны — есть спрос, появляется и предложение. И понятно, что интерес у людей к подобным путешествиям огромен. Кто же не хочет, как в сказке, оказаться в точке, через которую проходит земная ось? Лично проверить, трутся ли, как поется в песне, о нее спинами белые медведи. Совершить кругосветное путешествие, обойдя круг, метров десять диаметром.

К тому же сами организаторы часто напоминают, что рейсы эти — не совсем туристические, а скорее экспедиционные. На борту с пассажирами проводятся всевозможные инструктажи и лекции о природе и животном мире Арктики. Можно, конечно, предварительно изнурив себя знаниями, затем в салоне выпить пиво, а то и чего покрепче. Но без перебора, песен и плясок. А курить разрешено лишь в строго отведенных местах. Короче, не забалуешь. Из развлечений — облет судна на вертолете.

На макушке планеты, говорят, по традиции устанавливается флаг, пассажиры становятся вокруг него, а их фотографируют с верхней палубы. Подобные снимки уже стали визитной карточкой таких рейсов.

Капитан ледокола Дмитрий Лобусов немногословен. Для него это рутинный рейс. На полюсе он только капитаном побывал уже — шутка ли! — 24 раза! А до этого еще ходил туда на «Ямале» помощником.

— Маршрут для нас несложный. Доедем — посмотрим. Но в начале лета там льда еще много. Рейс продлится одиннадцать суток. Опаздывать нельзя, — сообщает он журналистам.

На борту и представители международного движения «Ворлдскиллс»: Мадлена Батурина — тимлидер сборных Росатома и России и два представителя КНР. Зовут ребят Ху и Лю. Для этой троицы поездка — награда за успехи. Впрочем, едут они не просто отдохнуть, а еще и выполнить весьма важную миссию.

— Я здесь с двумя ребятами из Китая. У них компетенция мобильная робототехника, — рассказывает Мадлена. — Они победители международного евразийского чемпионата, который в прошлом году прошел в Екатеринбурге. Нам доверена честь продолжить эстафету флага чемпионата мира по «Ворлдскиллс», который пройдет в августе в Казани. Мы поставим на флаг печать, что он побывал на Северном полюсе. Это весьма символично. Место-то уникальное.

Ху и Лю на русском, равно как и на английском, не говорят. Общаются с Мадленой в основном через гугл-переводчик.

— Вполне нормально получается, — пожимает плечами девушка. — Проблем нет — цифровизация. Кроме того, есть ведь базовые эмоции, которые понятны всем.

Группами начинают подтягиваться туристы. Впрочем, с ними разговаривать бесполезно. Рано еще! С ними надо общаться уже после возвращения, когда они взахлеб будут рассказывать обо всем увиденном и прочувствованном за одиннадцать дней необыкновенной во всех смыслах поездки.

Пока же они напоминают героев сказок, для которых самое главное еще впереди. Девочка Мари с любопытством разглядывает елку в Рождественский сочельник. Хрупкая блондинка с огромными голубыми глазами, в которых испуг смешался с восторгом, примеряет на изящные ножки хрустальные туфельки перед поездкой на бал.

Щелкунчик пока не собрал свою армию, чтобы разгромить полчища Мышиного Короля, пребывающий на грани отчаяния принц еще не бежит по городу с той самой туфелькой в дрожащих руках в поисках любви всей своей жизни. Но сказка вот-вот начнется. И часы тикают: тик-так, тик-так, тик-так.

До отхода судна осталось четыре, три, два часа… Следующая остановка — Северный полюс.

Капитан атомохода «Дмитрий Лобусов.