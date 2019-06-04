Не за горами принятие федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации». Этот документ направлен на обеспечение геостратегических интересов страны в северных приполярных районах. И ключ к реализации поставленных целей — развитие Северного морского пути в качестве главной транспортной магистрали. При этом крайне важно соблюсти баланс интересов государства в целом и конкретных приарктических регионов.

Законодательному обеспечению развития Севморпути было посвящено прошедшее в Мурманске на базе ФГУП «Атомфлот» выездное заседание комитета Совета Федерации по экономической политике. В обсуждении столь важного для нашего края вопроса принял участие врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

— Главная задача, — сообщил глава региона журналистам, — чтобы, с одной стороны, предоставить тем инвесторам, которые к нам придут, льготный режим, а с другой — чтобы у региона имелись для этого все необходимые полномочия. Это тонкий вопрос. Поэтому здорово, что по нашей инициативе сегодня проводится выездное заседание комитета. Для нас развитие Арктики — это приоритет. А Севморпуть — стратегическая транспортная артерия. Для этого мы реализуем проект развития Мурманского транспортного узла, который обеспечит радикальное увеличение грузооборота на территории региона. А это дополнительные доходы бюджета, новые рабочие места. Но для нас принципиально важно, чтобы была учтена позиция нашей области при принятии федерального закона об Арктической зоне. А наша позиция заключается в том, что у региона должно быть право, какой набор региональных льгот должен вводиться — на каких объектах и каким инвесторам. Чтобы у нас были инструменты привлечения инвесторов. Все, что касается федеральных налогов, льготы должны быть оговорены сразу, на уровне федерального закона. А вот что касается льгот по налогам, которые платятся в регионе, их предоставление должно быть в рамках полномочий региональной власти.

Отвечая на вопрос, достаточно ли инвесторов, которые готовы прийти в регион, Андрей Чибис подчеркнул:

— Мы благодарны тем компаниям, которые сегодня у нас уже работают, развивают производство, наращивают объемы инвестиций. Если говорить о проектах, то это, например, строительство нового порта Лавна. Мы также работает над тем, чтобы повысить эффективность рыбного порта.

— В настоящее время вопросам развития Северного морского пути со стороны государства уделяется особое внимание, — сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров. — Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд организационных, управленческих и правовых проблем, влияющих на экономическую привлекательность и безопасность использования этого транспортного коридора.

В числе приоритетных задач, по мнению сенатора, остается сохранение и дальнейшее развитие атомного ледокольного флота, который базируется в Мурманске.

Значимость принятия федерального закона об Арктической зоне отметил председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

— Мы готовы работать в тандеме с региональной исполнительной властью для решения стоящих перед нами в этом плане задач. Для развития в регионе есть весь необходимый потенциал, — сказал глава регионального парламента.

Заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» — директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша в своем выступлении поблагодарил сенаторов за внимание к вопросам Севморпути.

— Мы свою задачу понимаем так: необходимо резко увеличить нашу активность на его акватории, — коротко, но емко высказался Вячеслав Рукша.