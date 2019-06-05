Голосуем 8 сентября.

Выборы губернатора Мурманской области пройдут в единый день голосования, а именно — 8 сентября. Их дату назначила вчера областная дума на своем очередном заседании.

Согласно законодательству, подобное решение должно приниматься не ранее, чем за сто и не позднее, чем за девяноста дней до дня голосования.

— После официального опубликования этого решения, будет дан старт выдвижению кандидатов и кампании по выборам высшего должностного лица нашего региона, — подчеркнул, общаясь с журналистами, председатель областной думы Сергей Дубовой.

Второй важный вопрос, который рассмотрела вчера дума, а это, напомним, был второй день заседания, начавшегося 30 мая, — внесение изменений в региональный закон об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

— Проанализировав реальное увеличения доходов, дополнительные средства мы направили на увеличение первоочередных расходов, — подчеркнул докладчик, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин.

В своем докладе он остановился на поправках, представленных уже после рассмотрения документа в первом чтении. Все поправки, а таковых поступило семь, комитетом отработаны и одобрены к принятию.

— Корректировку бюджета мы проводим тогда, когда минфин показывает, что у нас есть рост доходной части бюджета. Мы получаем информацию и из налоговой службы. Мы принимали доходную часть бюджета в 60 миллиардов, а сейчас она уже 70 миллиардов, — прокомментировал журналистам вносимые в бюджет изменения Сергей Дубовой. — Мы выделяем средств нашим ресурсоснабжающим организациям, 1,7 миллиарда рублей, чтобы они начали подготовку к новому отопительному сезону. Затем — индексация социальных выплат на 4 процента, а отдельным категориям граждан — на 5 процентов. Предусматриваются трансферты муниципальным образованиям, чтобы закрыть их первоочередные задачи. Принятие законопроекта ускорит решение вопросов, которые есть у нас на местах.

По результатам голосования законопроект был принят во втором и окончательном чтениях.

Дума также внесла изменения в статью 10.3 регионального закона «О государственной системе бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области». Как пояснил докладчик, начальник управления законопроектной деятельности регионального минюста Владислав Попов, расширен перечень вопросов, по которым граждане имеют право получать такую помощь. В него включены вопросы содержания многоквартирного дома. Бесплатная юридическая помощь по вопросам предоставления коммунальных услуг уже была оговорена в законе ранее. Но граждане де-факто включают в это понятие и содержание МКД, хотя по закону это не так. Теперь нестыковка оформлена де-юре.

— Это насущные вопросы, которые касаются граждан, — поддержал законопроект председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения. Александр Макаревич.

В окончательном чтении принят и закон, вносящий изменения в закон Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния». Его проект представил депутатам председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Мищенко.

Также принят закон «Об отдельных вопросах статуса и деятельности старосты сельского населенного пункта Мурманской области». Документ, как ясно из его названия, определяет основные полномочия этой должности.

Депутаты также приняли к сведению отчет областного правительства о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской области на 2018 год. С докладом по этому вопросу выступил министр имущественных отношений Олег Мазунов.

Первоначально, сообщил он, в план было включено три объекта областной собственности. Внесенные изменения оставили в нем только один объект, расположенный в Оленегорске. Речь шла о гараже. Первоначально его попытались продать на аукционе с открытым составом участников. Но желающих обзавестись этим имуществом не нашлось. Тогда состоялась продажа посредством публичного предложения. И гараж ушел за 65 тысяч рублей.

Был рассмотрен и вопрос о передаче из государственной собственности Мурманской области в собственность муниципального образования город Мончегорск имущества, расположенного в городе металлургов по адресу: улица Бредова, дом 17.

Как сообщил Олег Мазунов, речь идет о здании детского дома, его хозяйственном блоке и ограждении прилегающей территории. Детей-сирот, к счастью, становится все меньше. И дома для их содержания оказываются невостребованными. А местным властям это имущество, пока оно не обветшало, пригодится. В нем должен обосноваться муниципальный архив.

