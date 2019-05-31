Андрей Чибис говорил свободно и уверенно, как человек, который хорошо разбирается в целях и задачах, о которых идет речь. Он сразу отошел от кафедры, за которой можно было скрыть печатные листы доклада или планшет с необходимыми цифрами, и общался с представительной аудиторией в формате живого и предметного разговора.

Вчера в рамках расширенного заседания областной думы глава региона представил парламентариям и приглашенным лицам доклад о ключевых стратегических направлениях социально-экономического развития Мурманской области.

Точка отсчета

— Для меня это первое и очень важное подобное выступление в новой должности, — уточнил Андрей Владимирович. — Я начал с того, что попытался понять, чего же хотят северяне, какие у них ключевые запросы, какие ожидания. У нас много грандиозных проектов. Но не хватало того, что надо сделать здесь и сейчас. Поэтому мы сверстали план первоочередных действий, которые уже в этом году должны дать положительный результат.

Перед тем, как перейти к этому плану, глава региона остановился на том, где мы находимся сейчас. Да, Мурманская область — мощнейший и очень богатый регион, включая ее стратегическое значение в плане обеспечения обороноспособности страны и ее производственной структуры. Здесь работает множество крупнейших российских компаний. Но область теряет в рейтинге инвестиционной привлекательности. И это говорит о том, что бизнес работает хорошо, а вот власть пока недорабатывает.

Растет и дисбаланс в зарплате. Скажем, водитель скорой помощи может получать столько же, сколько и охранник в магазине. И это, по мнению главы региона, существенный риск. Второй вызов — дисбаланс между специализацией рабочей силы и потребностями производства.

— Про бюджет вы и так знаете всё, — обратился Андрей Чибис к депутатам. — У нас очень большой дефицит.

Болевые точки региона: нехватка медицинских кадров. Да, их подготовка началась, но результат будет ощутим только через много лет. Вторая проблема — качество городской среды. Она особенно актуальна в условиях сурового северного климата.

Сложной, если не сказать критической назвал глава региона ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве области.

— Мы стали наводить здесь порядок, и эта работа должна стать не штабной, а стабильной, — подчеркнул Андрей Владимирович.

Еще одна беда — мазутозависимость. Дополнительные расходы бюджета на мазут за 2018-2019 годы составили 17,9 миллиарда рублей. Застарелую проблему зависимости от него теплоэнергетики края нужно решать.

В силу всех этих болевых точек люди уезжают из региона. Почти на треть больше уехало в прошлом году, чем в году 2017-м. И это тревожные цифры.

Первые шаги к исправлению ситуации уже сделаны. Удалось остановить введение аукционов на продажу квот на добычу рыбы. Власти договорились, что Министерство культуры поможет нам достроить (реконструкция столь масштабная, что фактически очаг культуры возводится заново) здание областного драматического театра в 2020 году, а нам не хватало на это почти полмиллиарда рублей. Продлена аккредитация МГТУ, курсанты возвращаются на практику на легендарный барк «Седов».

В активной стадии переговоры с нашими крупнейшими компаниями.

Стартовала практика открытых встреч глав муниципалитетов с гражданами, причем с онлайн-трансляциями, которые уже посмотрела половина жителей региона (совокупная аудитория составила около 370 тысяч человек). Основная их тематика: здравоохранение, ЖКХ, уборка мусора, благоустройство территорий.

— Мы обязаны брать проблемы людей в работу, — подчеркнул Андрей Чибис.

Ближайшие задачи

Затем глава региона представил собственно план первоочередных мероприятий правительства региона на текущий год. Все это, подчеркнул он, в дополнение к уже имеющимся целям, задачам и программам.

Основные его направления, пунктирно. Коммунальное хозяйство. Уже создан постоянно действующий штаб по решению проблем ЖКХ. Ближайшие задачи — создать ассоциацию управляющих ТСЖ, ускорить программу замены лифтов, заниматься повышением энергоэффективности многоквартирных домов и так далее.

Антикризисный план в здравоохранении. О нехватке кадров глава региона уже упомянул выше. Необходимо смягчить остроту ситуации. План также включает в себя меры по повышению доступности скорой медицинской помощи, усиление системы ранней диагностики и профилактики, открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов и создание дополнительных мест в дневных стационарах, повышение эффективности использования времени врачей.

Городская среда. Ее улучшение, по мнению Андрея Чибиса, — ключевая точка. В планах создание новых детских площадок и городков, ремонт дворов, капитальный ремонт фасадов домов и прочее.

Экономические темы глава региона начал с развития предпринимательства.

— Наша задача — переформатировать структуру поддержки малого и среднего бизнеса. Мы должны заманивать инвесторов, — подчеркнул Андрей Чибис.

Транспортная инфраструктура. Люди жалуются в основном на состояние дорог в черте городов. Принципиально важно не мириться с низким качеством уже проведенных ремонтов. В глобальном плане в этой сфере для нас важно развитие Мурманского транспортного узла, включая развитие дальних подходов к нему.

Ключевые задачи для развития рыбной отрасли: создание благоприятных условий для захода судов в наши порты, запуск рыбопромышленного кластера на базе 10-го судоремонтного завода в Полярном. Рассматривается и вопрос дополнительных поставок сырья с Дальнего Востока, чтобы развить у нас береговую рыбопереработку. Еще один шаг — открыть в Мурманске в августе рыбный рынок, где цены будут на 30 процентов ниже нынешних.

После этих слов Андрея Владимировича зал разразился аплодисментами, доказывая, что Мурманск еще помнит, как его называли рыбной столицей.

Строительство.

— Остро, но честно: жилищного строительства у нас нет, — без обиняков отрезал Андрей Чибис.

И вопрос этот также надо решать. С тем, что ничего не строят, потому что нет спроса на жилье, глава региона категорически не согласен.

Туризм. Так называемый вип-туризм почти не приносит области дохода, ведь эти баснословно дорогие туры реализуются за границей, где и остаются основные деньги. Поэтому, считает Андрей Чибис, необходимо развивать более приземленный туризм, легализовать уже имеющиеся в регионе туристические потоки.

Социальная политика. Многодетным семьям, имеющим право на предоставление земельного участка под строительство индивидуального дома, реализовать которое на Севере не всегда представляется возможным, будет предложена альтернатива — жилищный сертификат на определенную сумму.

Затронул в своем докладе глава региона также вопросы эффективного управления, образования, молодежной политики и культуры.

Новые возможности

— А сложно было отчитываться за прошлый год? Ведь вы работаете в Мурманской области всего два месяца, — поинтересовались журналисты у главы региона на пресс-подходе после окончания доклада.

— Я не отчитывался за прошлый год работы, — подчеркнул Андрей Чибис. — Я говорил о том, где мы находимся, как видим наше развитие и конкретные шаги в ближайшие месяцы. И делать мне это было легко, потому что в то, что я говорил, я искренне верю. И это не просто план на бумаге.

— Ближайшие планы — это, конечно, хорошо. А как обстоят дела со стратегией развития региона на более отдаленную перспективу? — спросили журналисты.

— Говоря о стратегии, о новых возможностях в будущем, мы не имеем права забывать делать необходимые шаги сейчас, — в очередной раз подчеркнул Андрей Чибис. — Но мы запускаем и работу над стратегией, мы уже договорились с ключевыми экспертами, которые нам помогут в этой работе. В нее будут вовлечены все заинтересованные лица: и бизнес, и социальные работники, и творческая интеллигенция, и молодежь, и старшее поколение. Мы открыты для дискуссии. И я очень надеюсь, что мы получим в конце текущего года стратегию не выживания, а развития с учетом новых возможностей, которые нам дает развитие Арктики и Севера в целом.