Ячейка общества в зеркале статистики.

Семья была и остается основой нашего общества, хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. По итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проведенного Мурманскстатом, средний размер домохозяйства в нашей области в 2018 году составил 2,3 человека.

Из общего числа обследованных домохозяйств 43 процента имели детей в возрасте до 16 лет, среди них 60 процентов — одного ребенка, 40 процентов — двух и более детей.

Уровень материального благосостояния зависел от числа иждивенцев, приходящихся на одного работающего. Так, среди обследованного населения денежные доходы в 2018 году составили 33143 рубля в месяц на человека (в 2017 году — 32350 рублей). В домохозяйствах с детьми в возрасте до 16 лет они были на 20 процентов ниже и составили 26594 рубля (в 2017 году — 25242 рубля). При этом в семьях с одним ребенком доходы были на 24 процента выше, чем в семьях, имеющих двоих и более детей.

Располагаемые ресурсы позволяют точнее оценить экономические возможности населения. Кроме собственно денежных доходов они включают в себя стоимостную оценку натуральных поступлений, а также привлеченные средства (ранее накопленные или заемные).

Общая сумма среднедушевых располагаемых ресурсов в домохозяйствах с детьми в возрасте до 16 лет в 2018 году сложилась в размере 32535 рублей в месяц (в целом по обследуемому населению — 39452 рубля). При этом удельный вес натуральных поступлений (товары и предоставленные работодателем льготы) в домохозяйствах с детьми составлял лишь 3 процента. А вот доля привлеченных средств и израсходованных сбережений составила почти 15 процентов.

В среднестатистическом домохозяйстве, имеющем детей в возрасте до 16 лет, потребительские расходы в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросли на 7 процентов. Из их общей суммы на покупку непродовольственных товаров уходило 8960 рублей на человека в месяц (41 процент), оплату услуг — 6644 рубля (31 процент). Свыше 28 процентов потребительского бюджета эта категория направляла на питание, включая питание вне дома и покупку алкогольных напитков (всего 6106 рублей на человека в месяц).

Размер потребления продуктов питания в семьях с детьми до 16 лет сохранился практически на уровне 2017 года: хлеба и хлебных продуктов — 4,8 килограмма в среднем на потребителя в месяц, картофеля — 3,6, овощей и бахчевых — 5,6, фруктов и ягод — 5,8, мяса и мясных продуктов — 6,4, молока и молочных продуктов — 19,1, рыбы и рыбных продуктов — 1,2, сахара и кондитерских изделий — 2,3, масла растительного и других жиров — 0,6 килограмма, яиц — 16 штук в месяц.

Качество жизни характеризуют показатели обеспеченности товарами длительного пользования, которые по данным опроса оказались в семьях с детьми по большинству позиций выше, чем в среднем по всему обследуемому населению. Так, на 100 домохозяйств, имеющих детей до 16 лет, приходилось 353 мобильных телефона (смартфона, айфона), 245 телевизоров, 197 портативных компьютеров (включая ноутбуки, планшеты и айпэды), 174 микроволновых печи и мультиварки, 72 легковых автомобиля, 58 персональных (стационарных) компьютеров, 28 посудомоечных машин.

Вместе с тем результаты наблюдения свидетельствуют, что семьи с детьми живут в более стесненных условиях. Если размер общей площади жилого помещения в среднем по обследуемым домохозяйствам на конец 2018 года составил 23 квадратных метра, то в семьях, проживающих с детьми до 16 лет, только 15 квадратных метров.

По числу занимаемых комнат домохозяйства с детьми распределились следующим образом: 5 процентов проживали в одной комнате, 48 процентов — в двух и 47 процентов в трех и более комнатах.

На конец 2018 года, по субъективной оценке домохозяйств с детьми до 16 лет, затруднительно было покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги 8 процентам (в 2017 году — 10 процентам), хватало денег на еду и одежду, но не могли позволить себе покупку товаров длительного пользования 42 процента (42), не хватало денег на покупку автомобиля 35 процентам (30), на покупку квартиры, дачи — 15 процентам (17). На конец 2017 года одному проценту семей с детьми средств было достаточно, чтобы купить все, что они считают нужным.