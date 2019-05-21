Враг отброшен, но есть потери.

Коммунальные вопросы стали основными на оперативном совещании в правительстве области, которое провел вчера врио губернатора Андрей Чибис.

Но сначала глава региона представил нового заместителя председателя областного комитета по культуре и искусству. Им назначен Евгений Гоман.

— Вы человек в области известный, приступайте к работе, — напутствовал его Андрей Чибис.

По его словам, они много общались с Евгением на предмет того, как сделать нашу культуру более современной, чтобы ее инфраструктура работала как инфраструктура сервиса по продвижению инициатив творческих людей региона. Евгений Гоман также возьмет на себя и работу по молодежной политике.

Раскачать жилищное строительство

А вот теперь — обещанная коммуналка. Власти рассмотрели вопрос расселения граждан из аварийного и ветхого жилого фонда. Как сообщил заместитель губернатора Евгений Никора, в регионе поставлена задача увеличить объемы жилищного строительства до 89 тысяч квадратных метров к 2024 году.

Свои обязательства по переселению граждан из ветхого и аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, напомнил Никора, правительство региона выполнило в полном объеме. В Мурманской области расселено 1834 аварийных жилых помещения, переселено 3798 человек, построено 47 новых домов.

Но проблему полностью это не решило. Ведь осталось немало домов, признанных аварийными уже после указанного выше срока. Поэтому программа переселения была продолжена. В 2018 году было переселено еще 314 человек из 166 аварийных помещений. На это из консолидированного бюджета области потратили более 237 миллионов рублей.

В апреле была принята новая региональная адресная программа. Только в текущем году планируется переселить еще 600 человек. Определены показатели и на последующие годы.

Как подчеркнул докладчик, используются все варианты переселения северян: расселение во вновь построенные дома, предоставление жилья в имеющемся муниципальном жилфонде, а также приобретение квартир на вторичном рынке (в частности, в Мурманске и Полярных Зорях).

— Выход на вторичный рынок — вынужденная мера, — подчеркнул Андрей Чибис. — Мы максимально должны тратить выделяемые деньги на раскачку жилищного строительства.

Новое строительство предусмотрено в населенных пунктах Мурманск, Кандалакша, Зеленоборский, Умба и Молочный. При этом глава региона потребовал обратить особое внимание на качество возводимого жилья. Ведь проблемы с недоделками в имеющемся новострое уже были.

— В целом рисков вы сейчас не видите? – поинтересовался Андрей Владимирович у докладчика.

— Все под контролем, — подтвердил Евгений Никора.

У главы администрации города Мурманска Андрея Сысоева, по его словам, определенные опасение вызывают грядущие изменения в Жилищном кодексе. Но это уже будущий год. По году текущему Андрей Сысоев также проблем не видит.

Без бардака на площадках

Еще одна коммунальная тема — вывоз твердых бытовых отходов. Чувствуется, что реформа в этой сфере идет туго. По словам Евгения Никоры, ситуация отслеживается по каждому муниципалитету и каждой проблемной зоне. Внимательно анализируются и обращения граждан с жалобами по конкретным адресам.

Основными причинами сбоев являются поломка техники компаний, непосредственно вывозящих мусор, а также факт использования мусорных контейнеров, предназначенных для нужд населения, юридическими лицами, чьи офисы находятся в жилых домах или поблизости. Порой управляющие компании плохо убирают площадки вокруг контейнеров. Необходима, по мнению Евгения Никоры, и актуализация размещения самих контейнеров для мусора.

Словом, работа ведется. Но, как показала перекличка по конференцсвязи, те или иные проблемы с вывозом мусора остаются пока во многих муниципальных образованиях.

Директор АО «Управление отходами» Андрей Петров, когда ему предоставили слово, свои комментарии свел, по сути, к встречным претензиям в адрес муниципальных властей и граждан.

— Абсолютно недопустимо вести дискуссию в таком режиме, — прервал его глава региона Андрей Чибис. — Наша общая задача — сделать так, чтобы возникающие проблемы снимались в режиме онлайн. Это первое. Второе: люди платят деньги, и тариф, который они платят, во многих случаях выше, чем тот, что они платили ранее. Очевидно, что люди должны получить за это услугу другого качества. И они не должны видеть бардак на мусорных площадках.

Все вопросы, возникающие у муниципалитетов, подчеркнул врио губернатора, должны решаться моментально. В течение двух недель Андрей Чибис предложил разработать системные меры по переоборудованию контейнерных площадок.

Чисто там, где убирают!

В очередной раз обсудили власти и ход уборки дворов в муниципалитетах края.

— С уборкой придомовых территорий не справились в полном объеме Заозерск, Алакуртти, Ревда (убрано 60 процентов), Мурманск, Кировск и Видяево (70 процентов), Терский район (76 процентов), Заполярный (80 процентов), Ковдорский район и Мончегорск (85-88 процентов), — как сводку с мест сражений, зачитал результаты министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский.

Полностью освобождены от мусора Оленегорск, Полярные Зори, Островной, Молочный, Мурмаши, Туманный, Верхнетуломский, Кандалакша, Ловозеро и ряд других населенных пунктов.

Тему уборки продолжила начальник областной Госжилинспекции Алена Кузнецова:

— По управляющим компаниями в ГЖИ поступило за прошлую неделю 248 обращений. Плюс 78 — с горячей линии, которые касались не только уборки, но и коммунальных услуг в целом. Проведено 49 проверок, нарушений выявлено 39, выдано 33 предписания. В целом на 19 мая у нас с начала года 6334 обращения.

— Мы договорились, что 1 июня — контрольный, конечный срок для уборки территорий, — напомнил муниципалам Андрей Чибис. — С теми, кто с этой задачей не справится, мы вынуждены будем общаться по-другому.