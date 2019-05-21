У последнего причала.

Вид у ледоколов, стоящих у причалов снежногорского судоремонтного завода «Нерпа», печальный и, я бы даже сказал, какой-то растерянный. Они напоминают стариков, честно отработавших всю жизнь и вынужденных доживать свой век в хосписе.

Впрочем, ледоколы не плачут — это удел людей. Поэтому от эмоций постараюсь перейти к технической стороне дела…

Уникальный опыт

На «Нерпе» накоплен уникальный опыт утилизации как атомных подводных лодок, так и судов атомного технологического обеспечения. Это позволило снежногорскому заводу приступить к выполнению новых задач — утилизации атомных ледоколов. Для предприятия — это новый вызов.

На днях в рамках технического тура, организованного редакцией портала ФЦП ЯРБ-2, здесь побывали представители Общественного совета госкорпорации «Росатом» и журналисты, которым рассказали о ходе ведущихся работ.

Сейчас на СРЗ находятся сразу три ядерно и радиационно опасных объекта Атомфлота. Речь идет о двух атомных ледоколах — «Сибири» и «Арктике» и плавтехбазе «Лепсе».

Выведенные из эксплуатации ледоколы покинули причалы мурманского Атомфлота в рамках программы утилизации. Первоначально планировалось разделывать их на три больших блока. Нос и корма при этом должны были пойти на металлолом. Из центральной части с реакторными отсеками предполагалось сформировать блок-упаковку для отправки на долговременное хранение. Стоимость одного такого проекта составляла почти 2 миллиарда рублей. А весь процесс должен был занять около четырех лет.

Затем был разработан новый подход, отработанный до этого на одном из военных кораблей, который сейчас и реализуется. Он предполагает поэлементную выгрузку всего реакторного оборудования в блок-упаковку с сохранением корпуса судна. Подобная схема утилизации обходится в разы дешевле (около 900 миллионов на один ледокол) и может быть реализована значительно быстрее. Процесс облегчается тем, что докование при этом не требуется. Во время всей операции судно находится на плаву. Заранее изготавливается блок-упаковка с отсеками (моряки называют их кессонами) для различного оборудования, выгрузка которого идет с помощью плавкрана. Теперь весь процесс уже отработан на практике.

«Сибирь» стала первой

Первым на «Нерпу» отправилась «Сибирь». Перегон прошел в ноябре 2016 года. До этого атомоход прошел на Атомфлоте доковое освидетельствование. Были проведены и другие необходимые работы по его подготовке к перегону на судоремонтный завод в Снежногорск. В декабре того же года начался демонтаж реакторов и другого радиационно-опасного оборудования. Завершился этот процесс весной прошлого года. Загруженное в блок-упаковку радиационно опасное оборудование в конце прошлого года было доставлено в пункт длительного хранения в Сайда-Губе.

Однако не обошлось из без определенных сюрпризов. Ряд конструктивных элементов и систем (воздуховоды, трубопроводы) судна оказались «грязными» с точки зрения радиационно фона. Их удаление — работа непростая. Она связана с сохранением как прочностных характеристик судна, так и его балансировки. В ближайшее время по конкурсу должен быть заключен новый государственный контракт. На выполнение работ уйдет еще пара лет. Только после этого ледокол уже можно будет отправлять судовладельцу для дальнейшей продажи «на иголки» как чистый металл.

При утилизации «Арктики» и последующих ледоколов этот опыт, безусловно, учтут изначально.

Судьбы атомоходов

Вслед за «Сибирью» в Снежногорск перегнали «Арктику». В начале декабря 2018 года она заняла место на якорной стоянке «Нерпы». Работы по выгрузке оборудования атомной энергетической установки должны начаться в ближайшее время. Блок-упаковка сейчас находится в цехе СРЗ в высокой стадии готовности. После загрузки демонтированного оборудования она также отправится в пункт долговременного хранения в Сайда-Губе.

«Арктика» у последнего причала…

У «Арктики» пока остается слабая надежда на счастливую судьбу. Но она стремительно тает. Проект превращения судна в музей, как подчеркнули специалисты, является весьма хлопотным и дорогостоящим. И денег на это пока нет. Если в ближайшие годы их не найдут, уникальный ледокол, впервые в надводном плавании покоривший Северный полюс, навсегда уйдет в небытие. Что ж, покорить полюс порой оказывается проще, чем человеческую черствость.

Блок-упаковка для «Арктики» в цехе «Нерпы».

Кстати, у причала «Нерпы» ветшает на плаву и еще одна легенда советского флота — первая отечественная атомная подводная лодку К-3 «Ленинский комсомол». Какая разница в судьбе по сравнению с первой в мире американской АПЛ «Наутилус», давно отреставрированной, превращенной в музей и объявленной в США национальным историческим памятником.

«Лепсе»: шаг за шагом

Что касается «Лепсе», то на снежногорский СРЗ плавтехбаза была отбуксирована еще осенью 2012 года. До этого превращенное в плавучее хранилище радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива судно ждало утилизации около двух десятков лет.

Предварительно освобожденный от надстройки «Лепсе» был разделен на пять частей: кормовую (условно «чистую»), блок хранилища цистерн жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в кормовой части, машинно-котельное отделение, хранилище ОЯТ в носовой части и собственно носовую часть.

В апрель 2015 разделка началась. Относительно чистые надстройки, машинное отделение и носовая часть судна были утилизированы. Кормовая оконечность, где находились хранилища радиоактивных отходов, заключили в блок-упаковку и в ноябре 2016 года отправили в пункт длительного хранения в Сайда-Губе.

Главная опасность, которую до сих пор хранят в себе трюмы «Лепсе», 639 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС). Причем часть из них повреждена, так что их нельзя извлечь из хранилища обычным способом. «Лепсе» справедливо называли самым ядерно-опасным плавучим объектом Северо-Запада России.

Сейчас носовая часть — именно там хранится ОЯТ — помещена в блок-упаковку. Построено технологическое здание-укрытие, оснащенное всем необходимым оборудованием, включая перегрузочный комплекс, средства видео- и радиационного контроля и так далее. Этот комплекс торжественно открыли осенью прошлого года.

В настоящее время блок-упаковка задвинута в здание-укрытие, ведутся предварительные работы перед извлечением из нее ОТВС. Выгрузка топлива должна начаться уже в сентябре. До конца года теплоход «Серебрянка» должен вывезти с «Нерпы» первую партию из 111 ОТВС.

Оценка работы — ее итог

После осмотра утилизируемых судов и промплощадки «Нерпы» состоялся круглый стол, где руководители предприятия и представителя Атомфлота подробно рассказали участникам мероприятия о ходе ведущихся работ, ответили на многочисленные вопросы.

— Серьезная проблема для всего развития атомной отрасли — безопасность, — прокомментировал состоявшийся разговор член Общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков. — И конечная стадия — утилизация ядерно и радиационно опасных объектов. Проблем здесь накопилось немало. Долгое время ничего не происходило. Работа началась только в двухтысячные годы. Надо было с колес нарабатывать опыт. И с точки зрения инженерного подхода, обеспечения безопасности работ «Нерпа» является лидером в этой области. Здесь работают грамотные специалисты, которые понимают все стоящие задачи. Качество работы проверяется итогом. И то, что в Сайда-Губе поставлены на длительное хранение реакторные отсеки АПЛ и блок-упаковки судов атомного технологического обеспечения — ее результат.

— За последнее время это первый столь насыщенный технический тур на наше предприятие представителей общественности, — отметил директор СРЗ «Нерпа» Аркадий Оганян. — Мы показали все свои достижения по утилизации атомных подводных лодок и плавтехбазы «Лепсе». В последние три года мы ведем работы по выгрузке паропроизводящих установок ледоколов «Сибирь» и «Арктика». Это новое для нас направление. И наши успехи в этой сфере мы также продемонстрировали. Был обмен мнениями, задавались достаточно технически сложные вопросы. И здорово, что ситуация и состояние дел на предприятии удовлетворяют всем нормативным требованиям. Это было отмечено и в отзывах представителей Общественного совета госкорпорации «Росатом».

Рассказывает Аркадий Оганян.

— Не собирается ли «Нерпа» полностью перепрофилироваться под утилизацию атомоходов? — поинтересовались журналисты.

— Нет, наш завод судоремонтный. У нас есть определенные задачи, которые ставит перед нами государство. И это основное направление нашей работы, — подчеркнул Аркадий Оганян.