Сто шагов до комфорта.

Принят план первоочередных мероприятий по улучшению качества жизни и обеспечению экономического развития региона. Масштабный и вместе с тем предельно конкретный документ правительство области утвердило вчера на своем очередном заседании.

Он, как уточнил врио губернатора Андрей Чибис, активно обсуждался с экспертными сообществами, а также внутри самого правительства. Все пункты плана пойдут дополнением к мероприятиям национальных проектов и региональных программ, которые уже реализуются в нашей области.

— Мы немало дискутировали: зачем брать на себя повышенные обязательства, — подчеркнул Андрей Чибис. — Но решили, что уже имеющихся мер недостаточно. Это более ста конкретных шагов, которые должны быть реализованы в очень короткий срок — до конца текущего года.

Конкретные меры, сжатые сроки

Структуру подготовленного плана представила врио заместителя губернатора Оксана Демченко. Сферы, где срочно необходимы дополнительные меры, разделены на 14 направлений. По каждому представлены основные показатели, которые власти намерены достигнуть. Не все, конечно, но наиболее значимые, доступные и понятные. Будет представлен и план-график, содержащий конкретные сроки выполнения всех пунктов.

— Мы благодарны нашим коллегам из муниципалитетов, которые представили конкретные предложения в этот план, — подчеркнула Оксана Демченко. — Такой план можно реализовать только совместными усилиями. Мы должны работать одной командой.

Особо отметила Оксана Николаевна активность властей Мурманска и Кировска.

— Мы не имеем право жить только стратегиями, планами на будущее. Мы обязаны сделать так, чтобы люди почувствовали конкретные изменения к лучшему уже сейчас, — подвел итог вступительной части предметного разговора Андрей Чибис.

Катки и спортплощадки

Важнейший проект «Городская среда» представила помощник губернатора Ольга Вовк. До конца года в области появится 25 новых детских городков, 60 арт-объектов (граффити, муралы и тому подобное), 20 уличных спортивных объектов, 17 лыжных трасс и столько же — городских катков. Выбор территорий уже проводится совместно с муниципальными властями. Поинтересуются власти и у местного населения, что и где северяне хотят видеть.

Один из проектов — благоустройство площади Пять Углов в областном центре. Речь идет о пешеходном маршруте от ледокола «Ленин» до сквера. Уже в ближайшее время для этого к нам приедет известный американский архитектор.

Будет также разработана программа по капитальному ремонту фасадов домов. Впрочем, это задача на перспективу. Для координации всей работы планируется создать Центр городского развития Мурманской области.

Настрой на новострой

Вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства было посвящено выступление заместителя губернатора Евгения Никоры. Планируется, сообщил он, создать сеть представительств Госжилинспекции в муниципалитетах, а также горячую линию в сфере ЖКХ. Уже в этом году должна быть создана ассоциация председателей и членов правления в сфере управления многоквартирными домами.

Уже работает оперативный штаб, созданный для уборки городов и поселков после зимы, который Евгений Никора предложил, расширив сферу его компетенции, сделать постоянно действующим.

Отдельная тема — диверсификация топливно-энергетического баланса региона. Речь, в частности, идет о вводе в строй работающих на торфе котельных. Не менее важно и энергосбережение. Причем первоочередная задача — многоквартирные дома, где в этом плане есть положительные примеры, но их пока очень мало. Продолжится программа по замене лифтов. Ее новая редакция будет сформирована уже нынешним летом. Она предполагает ускорение этого процесса.

Что касается строительства, то пока уровень его низок. Будет изучен опыт других регионов, сформированы проекты комплексного развития. Конкретные результаты должны стать заметны в течение двух ближайших лет.

— С жилищным строительством у нас катастрофа, его просто нет, — прокомментировал ситуацию Андрей Чибис. — Отрасли нужно дать толчок. Говорят, что не строят, потому что спроса нет. Я категорически не согласен с такой позицией. Нужно сформировать предложение жилья на рынке. Иначе молодежь так и будет уезжать в Петербург.

Решать поставленные задачи, как сообщил глава региона после окончания заседания журналистам, станет уже новый министр строительства. Он будет назначен в ближайшее время.

Не участок, так сертификат

О мероприятиях социального блока доложила вице-губернатор Инна Погребняк. В своем выступлении она выделила три основных направления. Первое — поддержка многодетных семей. С предоставлением им земельных участков под строительство индивидуальных домов на Севере есть реальные сложности. Предлагаемая альтернатива — жилищные сертификаты на определенную сумму, которую можно будет потратить, например, на покупку жилья.

Второе направление — предоставление транспорта для перевозки инвалидов к местам предоставления социальных услуг. Наибольшая потребность в этой услуге — в городе Мурманске. Дополнительные средства в бюджете на этот год уже предусмотрены, это более 17 миллионов рублей.

Третье направление, вернее, даже мера поддержки — индексация социальных выплат с 1 июня текущего года.

В сфере образования будет сделан акцент на подготовку кадров с учетом потребностей работодателей региона, профориентацию молодежи еще в школе. Меры эти очевидные, но их необходимо усилить.

Поддержка современного искусства

Врио заместителя губернатора Мария Дерунова осветила вопросы, связанные с культурой и молодежной политикой. Будет усилена поддержка современного искусства — финансовая и организационная.

Объекты культуры, подчеркнула Мария Дерунова, должны занять позицию третьего места, где будут проводить время северяне, после дома и офиса. Для привлечения граждан, можно, например, проводить квесты в музеях.

Искусство, продолжила Дерунова, должно выйти на улицы. Это привлечет к нему внимание тех, кто не привык пока ходить в театры или дворцы культуры.

А еще на базе областной научной библиотеки планируется создание планетария.

Акцент на ГЧП

Государственно-частному партнерству (ГЧП) и развитию предпринимательства уделила внимание врио заместителя губернатора Зоя Санджиева. Более ста мероприятий уже реализуется в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Но власти выделили еще два направления: перезагрузка взаимоотношений с бизнес-сообществами края для развития бизнес-среды (уже в августе должен быть открыт центр «Мой бизнес») и легализация деятельности самозанятых граждан. Что касается последних, то речь идет об усилении различных мер поддержки, что будет стимулировать их к выходу из тени.

— Акцент на ГЧП должен быть сделан во всех сферах, — подчеркнул Андрей Чибис. — Снятием препонов к этому буду заниматься лично.

Рыбный рынок

О планах модернизации рыбной отрасли региона доложил министр развития промышленности и предпринимательства Дмитрий Филиппов. В частности, речь идет о создании благоприятных условий для рыбаков в нашем порту, организации мест торговли и тому подобном. В рамках ГЧП планируется модернизация мощностей рыбного порта, обновление его инфраструктуры. На базе десятого СРЗ должен быть создан рыбохозяйственный кластер «Полярный». Помимо прочего он позволит создать до пятисот новых рабочих мест. Предстоит плотно заняться и аквакультурой, ведь пока у нас нет ни производства кормов, ни выращивания смолта (мальков).

Андрей Чибис особо подчеркнул необходимость наведения порядка в Мурманском рыбном порту и создания там единого оператора, что должно увеличить его привлекательность для рыбаков. Должна, уверен глава региона, быть оптимизирована и работа многочисленных контролирующих органов при заходе судов в порт.

В августе в городе должен появиться рыбный рынок, где морепродукты будут стоить на тридцать процентов дешевле, чем нынче в магазинах.

— Это сложная, амбициозная задача, но мы обязаны с ней справиться, — подчеркнул Андрей Чибис.

Еще одно направление, за которое ответственен Дмитрий Филиппов, — туризм. Рост в этой сфере отмечается постоянно. Сейчас Мурманскую область посещают более 400 тысяч человек ежегодно. В регионе создан туристско-рекреационный кластер, в который входят более 200 субъектов, так или иначе задействованных в сфере хорошего настроения края.

В настоящее время в регионе создается Союз туриндустрии, который позволит координировать работу по продвижению турпродуктов Кольского полуострова на мировом рынке, расширять линейку туристических услуг.

Открытость власти

Заместитель губернатора Анатолий Векшин представил доклад о задачах, стоящих по улучшению ситуации с открытостью власти. Сформирован план ежемесячных встреч глав муниципальных образований с населением. Причем с обязательной онлайн трансляцией. При необходимости в них должны участвовать и представители территориальных органов федеральных структур, главврачи местных лечебных учреждений и так далее.

Планируется и перезагрузка ключевых общественных институтов, действующих в регионе. В частности, предлагается создать ассоциацию общественных советов, действующих в настоящее время при различных органах власти.

В работе самого правительства предложено усилить акцент на выездные заседания. До конца текущего года их планируется провести не менее пяти.

— Мы будем гибко подходить к поставленным задачам, — резюмировал Андрей Чибис перед тем, как план мероприятий был утвержден. — При этом ключевая цель для нас — конкретные ответы на запросы людей.

Ответственность будет персональной

По окончанию заседания глава региона провел брифинг для прессы, на котором подвел итоги состоявшемуся разговору.

— План сверстан, — отметил Андрей Чибис. — Он очень амбициозный. Причем не только с точки зрения задач, но и сроков их выполнения. Но мы идем на это сознательно. Мы берем на себя повышенные обязательства, потому что наша задача двигаться вперед и очень активно, энергично менять жизнь северян к лучшему. Я работаю в новой должности два месяца. Первый месяц пришлось в оперативном, штабном режиме решать самые актуальные задачи — уборка снега, дворов. Параллельно с этим я общался с жителями, представителями бизнеса, экспертами и выявлял болевые точки. Теперь по ним есть очень четко спланированный набор мероприятий, первых шагов, которые нужно сделать здесь и сейчас. Одновременно мы летом запустим обсуждение более долгосрочной стратегии развития Мурманской области. И там уже будет программа действий на пять, десять, а может, и большее число лет.

— А какая ответственность будет за невыполнение мероприятий плана? — поинтересовались журналисты.

— Персональная и жесткая, — коротко и ясно ответил глава региона.