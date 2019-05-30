Семь футов под килем, «Василий Соколов»!

На площади перед морским вокзалом в Мурманске вчера собралось немало людей в темно-зеленой форме. В День ветерана таможенной службы России здесь прошло торжественное мероприятие по случаю присвоения среднему таможенному судну имени собственного — «Василий Соколов».

После торжественного построения личного состава Мурманской таможни и учащихся таможенных классов лицея № 2 командиру судна Петру Белову были вручены памятная табличка и фотография Василия Павловича Соколова.

Василий Павлович Соколов для нашей таможни лицо, можно сказать, знаковое. Он отработал здесь более 48 лет, причем 16 из них — начальником. Почетный таможенник России, почетный гражданин города-героя Мурманска, он возглавлял таможню в весьма непростое время, с 1976 по 1992 год. Именно тогда Мурманская таможня вошла в число ведущих таможенных учреждений СССР, а в 1978 году была признана лучшей в стране.

Имя Василия Соколова внесено в Книгу почета Министерства внешней торговли СССР. Его труд отмечен рядом правительственных наград и гражданским орденом Серебряная звезда «Общественное признание».

В числе наград и полученная в 1946 году медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах», воинские юбилейные медали, семь медалей за значительный вклад в работу коллектива таможни, инициативу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебного долга, правительственный Орден Дружбы.

Следует добавить, что Василий Павлович — основатель таможенной династии. В Мурманской таможни с 1993 года проходил службу его сын Александр, а с 2001 года — внучка Екатерина. В 2003 году в Кремле семья Соколовых получила национальную премию в номинации «Династия» как семья, сохранившая свои профессиональные традиции, передаваемые из поколения в поколение.

Умер Василий Павлович в мае 2017 года на 93-м году жизни. Похоронен в Мурманске. В 2019 году Федеральная таможенная служба поддержала ходатайство нашей таможни (которой, кстати, в этом году исполнилось сто лет) об увековечении памяти Василия Соколова путем присвоения его имени одному из судов ведомственного флота. Так что теперь Василий Соколов снова на службе в Мурманской таможне.

В торжественном мероприятии приняли участие дети Василия Павловича — Валентина и Александр, его внуки и правнуки, а также ветераны Мурманской таможни.

— Я с Василием Павловичем работал с 1975 года и практически до его ухода на пенсию в 1999 году, — вспоминает ветеран Мурманской таможни, историк-краевед Виктор Головин. — Соколов — фронтовик, с сорок третьего по начало пятидесятых годов служил в Советской Армии в системе ПВО. Он был строгим и требовательным начальником. Запомнилось и то, что он очень много нам, молодым помогал. Вплоть до того, что, когда мы зашивались на пароходах, а в советские времена весь рейд был забит иностранными и нашими судами, а работало нас тогда в таможне в общей сложности человек двадцать пять, Василий Павлович, уже будучи начальником, сам выходил на досмотры, оформлял суда.

У среднего таможенного судна, носящего теперь имя Василия Соколова, история покороче. Как говорится, какие его годы! Кораблик (на фоне фоне снисходительно поглядывающего на него атомохода «Ленин» он выглядит совсем малышом) был принят Мурманской таможней в августе 2012 года. В сентябре его зачислили… Так и подмывает сказать: в первый класс. На самом деле — в состав таможенного флота. Таких судов было построено всего три. Один братан служит на Дальнем Востоке, второй, как и наш герой, — в составе Северо-Западного таможенного управления.

Длина судна 14,5 метра, ширина 4 метра, скорость хода — 34 узла (около 60 километров в час), мореходность — 3 балла, пассажировместимость — 9 человек. Судно оснащено современными механизмами и навигационными приборами.

За свою еще весьма короткую жизнь наш герой совершил более 300 выходов в акваторию Кольского залива с целью пресечения правонарушений. Благодаря этому возбуждено 2 уголовных и более 70 административных дел. Задержано товаров и наложено штрафов на сумму более 4 миллионов рублей. В общем, мал золотник да дорог. Семь футов тебе под килем, «Василий Соколов»!

Торжественное построение.

Родственники, ветераны…