Объединенные делом.

Аббревиатура «b2b» (business to business) уже прочно вошла в наш лексикон. В переводе с английского она означает «бизнес для бизнеса», подразумевая контакты предпринимателей, оказывающих различные услуги своим коллегам.

Нынешнее мероприятие под эгидой Дней предпринимательства Мурманской области проходит в регионе уже второй год подряд. Вопреки названию это не совсем выставка, а полноценный форум деловых людей, объединяющий несколько площадок, сквозной целью которых являются как непосредственные контакты между предпринимателями, так и их информирование по различных сферам ведения бизнеса.

Организаторами «b2b Экспо» выступают региональное министерство развития и поддержки предпринимательства и Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) Мурманской области, соорганизатором — ООО «Мурманский тренинговый центр».

— Первый пробный шар мы вбросили в прошлом году, — рассказал руководитель ЦПП Артем Марышев. — Выставка показала хорошие результаты. Это классная площадка для общения между предпринимателями, которые оказывают услуги своим коллегам. Все представленные здесь бизнесмены являются партнерами нашего Центра. Помимо выставки здесь же работает образовательный блок. В числе выступающих — эксперты и бизнес-тренеры, специалисты в сфере юридического сопровождения предпринимательской деятельности, сотрудники налоговой службы, руководители общественных организаций — объединений предпринимателей. Чего мы ждем от этого мероприятия? Мы хотим, чтобы бизнесмены больше узнали о видах государственной поддержки малого и среднего бизнеса и, конечно, заключили между собой как можно больше договоров о сотрудничестве.

— Цель выставки — информирование предпринимателей о тех ресурсах и возможностях, которыми бизнес может воспользоваться. Поддержка государства, как материальная, так и информационная, весьма широка. Но далеко не всех знают об этих ресурсах. Помочь разобраться в этом и призвана выставка, — сообщила директор Мурманского тренингового центра Марина Мыжерицкая.

На форуме были представлены компании, которые работают в сфере В2В услуг, то есть оказывают их юридическим лицам. Их непосредственный контакт друг с другом — одна из целей прошедшего мероприятия.

— Участники могут свободно общаться с теми, кто их заинтересовал, брать контакты, заключать договоры и так далее, — подчеркнула Евгения Рябова, также представляющая Мурманский тренинговый центр.

В программе форума значились тренинги и мастер-классы от бизнес-экспертов. Так, темой выступления Марины Мыжерицкой стал весьма актуальный для многих представителей бизнес-сообщества вопрос: «Почему мы теряем клиентов?»

Участники продемонстрировали практики ведения предпринимательской деятельности, познакомили коллег и посетителей выставки со своими предложениями, товарами и услугами.