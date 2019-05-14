На одной волне.

Ни одного действующего атомного ледокола врио губернатора Андрею Чибису во время рабочей поездки на ФГУП «Атомфлот» осмотреть не удалось. Все четыре богатыря, а также лихтеровоз «Севморпуть» трудятся сейчас в Арктике. И это само по себе характеризует успешную работу одной из крупнейших компаний областного центра. Впрочем, и без ледоколов на Атомфлоте было на что посмотреть. Предприятие это во многом уникальное.

Передовые технологии в действии

Глава региона, в частности, ознакомился с работой тренажерного центра, полностью имитирующего управление ядерными энергетическими установками ледоколов различных типов и позволяющего с помощью компьютерных программ в безопасном режиме отрабатывать различные нештатные ситуации.

В пункте базирования Росгвардии Андрей Чибис осмотрел выставку оснащения и вооружения бойцов-подводников, осуществляющих охрану подводных подходов к причалам атомного ледокольного флота.

Показали ему и новый доковый цех — предмет особой гордости Атомфлота. Здесь можно выполнить все, что необходимо при доковании, с гребными устройствами как действующих, так и будущих атомоходов, включая перспективные атомные ледоколы проекта «Лидер». В комплект оборудования входит и специальный трейлер. На него с помощью крана будет укладываться гребной вал. Машина доставит его в цех, где двумя кран-балками его перетарят на станок.

В доковом цехе Атомфлота.

В свое время доковый ремонт винто-рулевого оборудования своих судов Атомфлот выполнял на Мурманском судоремонтном заводе. С 2011 года, после банкротства и закрытия СРЗ, атомщики перебивались, что называется, на накопленном жирке. Но вопрос оставался открытым. После ввода цеха в строй на него получен ответ.

Глава региона также посетил плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Основной комплекс пусконаладочных работ на нем завершен. Сейчас «Академика» поставили в плавдок для окраски. Цветовая гамма определена давно: сине-белая с красными акцентами. А в августе-сентябре (все зависит от ледовой обстановки) ПЭБ перегонят в Певек к месту работы. Там энергоблок станет составной частью плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), куда также войдет необходимая береговая инфраструктура.

ПЭБ «Академик Ломоносов» в плавдоке.

Мурманск, куда «Ломоносов» прибыл в конце мая прошлого года, является для него промежуточной, можно сказать технической стоянкой. Здесь, в частности, прошла загрузка его реакторов топливом.

Напомним, «Академик Ломоносов» — первый в серии транспортабельных атомных энергоблоков малой мощности. Он представляет собой новый класс мобильных источников энергии на базе российских технологий атомного судостроения. С морской точки зрения — это гладкопалубное, то есть не имеющее надстроек на палубе надводного борта, несамоходное судно. Его длина — 140 метров, ширина — около 30 метров, водоизмещение — 21,5 тысячи тонн. Довольно внушительное плавсредство, к тому же предназначенное для работы в сложных ледовых условиях.

Откровенно о главном

Основным пунктом программы рабочей поездки стала, безусловно, встреча главы региона с работниками предприятия.

Рабочий момент встречи с главой региона.

— Договоренность о встрече с коллективом была достигнута сразу по прибытии врио губернатора в Мурманск. Предприятие у нас знаковое, перед ним поставлено много задач. Наши люди живут в этом городе, и им не все равно, как он будет развиваться, — уточнил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

— То, что происходит на предприятии, впечатляет. И моя задача — постараться вместе с вами задать такой же темп развития всей Мурманской области. Потому что регион заслуживает другого качества жизни, — обратился к собравшимся в зале Андрей Чибис.

А главную задачу встречи он сформулировал так: выяснить, что волнует горожан — работников одного из ведущих предприятий региона.

Надо сказать, что разговор с атомщиками и моряками получился насыщенным. Вопросы главе региона поступали один за другим. Например: появится ли в Мурманске полноценная набережная?

— Очень хочется, чтобы набережная была, — последовал ответ. — Пока есть только маленький кусочек возле морвокзала. Что касается Мурманска в целом, мы приглашаем к сотрудничеству сторонние команды архитекторов. Сейчас ведем переговоры, чтобы нам предложили несколько концепций, мастер-планов развития города. Это стратегическая задача.

И прибрежная полоса, по словам Андрея Владимировича, — особый разговор. Придать ей новый, современный облик непросто, здесь действует много разных собственников. Но старую промзону нужно и можно превратить в территорию развития. Точечные изменения должны быть заметны уже этим летом. В целом же — это задача на несколько лет.

Участников встречи также интересовало плохое состояние мурманских дворов и почти полное отсутствие в городе парковок.

— Дворы и дворовые проезды — один из элементов нашей стратегической задачи. Мы не сможем сделать все дворы за один год. Дай бог, чтобы сделали две трети за пять лет. Это дорогое удовольствие. Но надо искать локальные точки для улучшения, — подчеркнул Андрей Чибис.

В городе, добавил он, мало детских площадок. Да и те, что есть, находятся по большей части в ужасном состоянии. Поэтому планируется запустить отдельный проект по созданию междворовых детских городков.

Что касается дорог, то в этом году, уточнил глава региона, по области в целом их отремонтируют в два раза больше, чем в прошлый год. А вот с парковками надо разобраться. Чтобы, с одной стороны, работали запрещающие их знаки и люди не ставили свои авто где попало, а с другой, — чтобы было, где оставить машину.

Посетовали сотрудники Атомфлота и на на отток врачей в частный сектор медицины.

— Отток специалистов внутри системы — это еще не катастрофа, хотя частная медицина, конечно, дороже, — подчеркнул Андрей Чибис. — Но пока у нас нет притока врачей в область.

Для решения этой задачи необходимо, в частности, совершенствовать действующую программу «Арктический доктор». Нужно, по выражению главы региона, медиков в область просто за ручку приводить.

— Мы будем на врачей охотиться, — добавил Андрей Владимирович и тут же уточнил: — В хорошем смысле, конечно.

Вопросов к главе региона, повторюсь, было много. Они касались различных аспектов городской жизни. В частности, была затронута тема затянувшегося ремонта основного здания областного драматического театра. Оно, подчеркнул Андрей Чибис, должно быть приведено в порядок к лету следующего года.

Залог успеха — сотрудничество

После встречи Андрей Владимирович уделил время общению с прессой. Отвечая на вопрос о выстраивании взаимоотношений правительства области с крупнейшими предприятиями региона, он, в частности, сообщил:

— Мы плотно и активно работаем с ними. Причем точечные и принципиальные вопросы взаимодействия мы сначала обсудили с руководством предприятий, которые действуют на территории Мурманской области. Ведем переговорный процесс и с головными компаниями в Москве. Будем стараться, чтобы бизнесу у нас было комфортно. Будем выстраивать взаимодействие, направленное в том числе и на развитие тех городов, в которых эти предприятия находятся, выстраивать все элементы социального партнерства. Принципиально важно, чтобы руководство области было на одной волне с руководством тех компаний, которые являются крупнейшими работодателями и налогоплательщиками. И одно из таких предприятий — наш атомный флот.