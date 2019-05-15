Льготы по-новому.

В Налоговый кодекс внесены изменения. Нововведения призваны усовершенствовать правила налогообложения имущества, а также установить проактивный, то есть не требующий заявления от граждан, порядок предоставления налоговых льгот для отдельных категорий граждан.

Изменения, как отметила на прошедшей пресс-конференции начальник отдела налогообложения имущества областного управления ФНС Наталья Толстых, коснулись большого количества северян, поскольку относятся ко всем имущественным налогам — транспортному, на имущество физических лиц и земельному.

Так, начиная с налогового периода 2018 года (срок уплаты — 1 декабря 2019 года) объектом налогообложения не является транспортное средство, находящееся в розыске или розыск которого прекращен. Транспортный налог в таких случаях не исчисляется с месяца начала розыска до месяца возврата автомобиля законному владельцу. Факты угона или кражи, а также возврата транспортного средства подтверждаются документами уполномоченного органа.

В качестве дополнительных мер социальной поддержки к числу льготников, имеющих право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров в отношении одного земельного участка, отнесены физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Новая льгота действует с налогового периода 2018 года.

Также с 2018 года вводится правило предоставления налоговых льгот физическим лицам без заявлений в налоговый орган (тот самый проактивный порядок), если налогоплательщик является пенсионером, инвалидом, лицом предпенсионного возраста, многодетным (полный перечень содержится в подпунктах 2-10 пункта 5 статьи 391 НК РФ), а также владельцем хозпостроек площадью не более 50 квадратных метров (полный перечень содержится в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ). Льгота, в том числе в виде налогового вычета, предоставляется в этих случаях на основании сведений, полученных ФНС от регистрирующих органов.

Сумма земельного налога за 2018 год не может быть выше его суммы на этот же земельный участок за предыдущий период с учетом коэффициента 1,1. Данное правило не действует в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, в связи с несвоевременной застройкой которых за соответствующий налоговый период для расчета налога применены коэффициенты 2 и 4.

Еще одно новшество: предельный срок для подачи гражданином уведомления о выбранном земельном участке или объекте недвижимости, в отношении которого будет применяться налоговая льгота, перенесен с 1 ноября на 31 декабря года, являющегося налоговым периодом.

Также увеличен размер налоговых вычетов для жилых помещений многодетным гражданам. Так, налоговая база многодетных уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров в отношении квартиры, ее части или комнаты и 7 квадратных метров в отношении жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Указанный вычет применяется в отношении одного объекта каждого вида, то есть одной квартиры, одного дома.

И последнее: в случае прекращения существования объекта недвижимости (сноса, уничтожения) исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца ликвидации объекта. Для этого физическому лицу следует представить в налоговый орган по своему выбору соответствующее заявление.