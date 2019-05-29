Куда везешь рыбу — там ее и лови!

Вчера в Мурманске побывал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он осмотрел производственные мощности в рыбном порту, провел два совещания с участием врио губернатора Андрея Чибиса — одно непосредственно в порту, второе в правительстве региона. По итогам работы Андрей Чибис и Илья Шестаков ответили на вопросы прессы.

— Начну с приятной новости, — обратился к журналистам глава региона. — Это подарок Росрыболовства на день рождения Мурманской области. Мы возвращаем практику стажировки курсантов нашей мореходки на барке «Седов». И в этом году 78 курсантов смогут ее пройти, 40 человек смогут поучаствовать в кругосветках на парусниках «Седов» и «Крузенштерн». Это для нас позитивная новость.

Обратившись к основной теме совещаний, Андрей Чибис продолжил:

— Мы подробно обсудили наш рыбохозяйственный комплекс. Мы не первый раз собирались с рыбаками, и первая задача, чтобы обеспечить развитие рыбохозяйственного комплекса и появление большего объема, ассортимента рыбы в наших магазинах по доступной цене, — повышение эффективности работы Мурманского рыбного порта. Мы обсуждали ее с утра с теми владельцами, которые там есть. А второй блок — те сроки и процедуры контроля, которые пока у нас не конкурентоспособны с норвежцами, другими коллегами. И сегодня мы очень предметно со всеми службами, которые участвовали, с коллегами из Генпрокуратуры обсудили эти процедурные элементы. По предварительной оценке все сроки можно сократить почти в два раза. Но требуется детально пройтись по всем ведомствам. Мы договорились, что создаем специальную рабочую группу, чтобы от задач сокращения сроков процедур перейти к конкретному внедрению. Мы постараемся в ближайший месяц договориться о всех деталях.

— Порт представил план по развитию, он вас устраивает? — поинтересовались журналисты у главы Росрыболовства.

— План по развитию порта представлен, — ответил Илья Шестаков. — Он предусматривает реконструкцию и модернизацию до 2030 года. Единственно, мы всегда говорили о том, чтобы в соглашениях всегда стояли обязательства по реализации этих инвестиций, чтобы это были не просто заявленные инвестиции, а реальное развитие. Мы не отказывались никогда заключать соответствующее соглашение с Мурманским рыбным портом. К сожалению, пока таких обязательств он на себя взять не готов. Договорились мы о возможном взаимодействии по созданию некой консолидированной структуры, которая смогла бы работать с рыбаками по принципу единого окна. Я думаю, эта работа очень важная.

— Порт намерен вложить более пяти миллиардов рублей за пять лет…

— Мы всегда говорили: давайте в соглашении, в договоре аренды четко пропишем сроки и этапы реализации этих инвестиционных проектов, — ответил глава Росрыболовства. — Мурманский рыбный порт всегда уклонялся от подписания такого договора аренды, настаивая на том, что он сможет эти причальные сооружения получить на своих условиях через решения судебных инстанций. В этой связи мы считаем, что эти инвестиции не подтверждены ничем, кроме того, что написано в презентации. Безусловно, мы, к сожалению, не можем этому верить. Нам нужны четкие договорные обязательства.

Затронули журналисты и тему так называемых незаходных судов.

— Таможенная амнистия была, — подчеркнул Илья Шестаков. — На два года суда были освобождены от уплаты таможенных платежей. Часть судов этой амнистией воспользовались. Единственно, нам не удалось также сделать налоговую амнистию. Потому что там помимо таможенных пошлин уплачивается еще и НДС. Поэтому она не была такой полноценной. Сейчас мы, проанализировав все это и понимая, что в дальнейшем мы все же должны подвигнуть эти суда разгружаться в Мурманском порту, принимаем решение о том, что суда, которые не растаможены, в российской экономической зоне разрешение на вылов получать не будут. Считаю это справедливым.

Незаходных судов, по оценке Шестакова, осталось в России около 90, в том числе 40-50 — на северном бассейне.

— Наша задача — сделать так, чтобы в наших городах было больше рыбы, ассортимент был широкий, а стоимость была доступна для населения, — отметил Андрей Чибис. — Цель, которую мы себе поставили: у нас в августе появится рыбный рынок, где рыба будет существенно дешевле. И это будет не за счет какой-то кампании, разового вброса рыбопродукции, а благодаря оптимизации тех процедур, о которых мы сегодня говорили.

Рабочий момент совещания в порту.