Где родился, там и пригодился.

Помимо принятия плана работы на июнь в повестке дня очередного заседания комитета областной думы по труду, вопросам миграции и занятости населения значился только один вопрос: о кадровой политике ООО «Новатэк-Мурманск» и иных организаций, участвующих в реализации на территории Мурманской области проекта по строительству Центра крупнотоннажных морских сооружений, в части приоритетного привлечения трудовых ресурсов из числа жителей региона.

— Постановка этого вопроса именно в такой формулировке абсолютно справедлива, — подчеркнул в беседе с журналистами председатель комитета Александр Макаревич. — В этом году с «Новатэк» подписано соглашение, в соответствии с которым этот проект признается в нашей области приоритетным, ему предоставляются существенные преференции. За четыре года их объем, то есть выпадающие доходы областного бюджета по налогам на прибыль и имущество организаций, составит примерно от 11 до 12 миллиардов рублей. Правда, есть расчеты, что за этот же период времени наша доходная база увеличится за счет дополнительных поступлений, связанных с реализацией проекта, на сумму до 30 миллиардов рублей. Жизнь покажет. Но требуется системная, основательная работа органов государственной власти Мурманской области со структурами и акционерами этой компании. Важно решить одну проблему: обеспечить связь образования с работой и заработком. Это одна неразрывная цепочка. Если нам удастся это сделать, это будет очень здорово. Мы пока не прошли точку невозврата для того, чтобы начать разговор о том, как учесть интересы жителей региона в этом вопросе.

Кроме представителей самого «Новатэка» и работающих на объекте подрядных организаций, депутаты пригласили для серьезного и важного разговора министра образования и науки региона Ирину Ковширу, ректора Мурманского государственного технического университета Сергея Агаркова, представителей других образовательных учреждений региона, а также студенческих советов.

— Рассматриваемый сегодня вопрос крайне важен и актуален, — подчеркнул председатель областной думы Сергей Дубовой. — Главная задача — остановить отток населения из региона. В первую очередь, конечно, речь идет о молодежи.

Понятно, что удержать молодежь можно только работой. С другой стороны, крупным компаниям, которые приходят на Кольский полуостров, как справедливо отметил председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Максим Белов, люди нужны срочно, сроки у проектов сжатые, поэтому и нанимают они специалистов из других регионов и даже стран.

— Бизнес есть бизнес, он приходит туда, где ему выгодно, — в унисон Белову выступил Сергей Агарков. — Поэтому компании приходят даже в регионы, где нет подходящих трудовых ресурсов. И работают вахтовым методом. Нужно сделать так, чтобы привлекать местных специалистов стало выгодным. И создать эти условия должно государство.

Ректор МГТУ предложил обобщить все выявленные проблемы и разработать программу проектной подготовки кадров, чтобы выстраивать некую траекторию их подготовки в дальнейшем.

Как отметил в своем выступлении председатель областного комитета по труду и занятости населения Константин Бережный, средняя зарплата, которую хотят получать выпускники средних и высших учебных заведений, не имеющие опыта работы, составляет около 40 тысяч рублей. А предлагают им зарплату гораздо ниже, причем даже на инженерные должности. Вместе с тем, с начала года в регионе заключено более 700 договоров на привлечение иностранной рабочей силы, в том числе и из стран дальнего зарубежья. Неужели иностранным инженерам тоже платят по 27-30 тысяч рублей? Не лукавят ли крупные компании, предлагая службе занятости вакансии с заведомо никому не интересной зарплатой?

Есть и еще одна сложность: несоответствие профиля профессиональной подготовки безработных граждан предлагаемым вакансиям. Скажем, сейчас в регионе требуются сотни бетонщиков. Но таких специалистов у нас просто нет.

Но эта проблема как раз решаема. Подготовить рабочих необходимых специальностей, тех же бетонщиков, например, в колледжах края можно. Нужно лишь, чтобы компании-работодатели заранее, с перспективой на несколько лет предоставляли органам власти перечень требующихся специалистов с указанием количества вакансий.

— Подрядчики говорят о том, что привлекают трудовые ресурсы, которые уже имеют определенный опыт и стаж, — уточнила Ирина Ковшира. — Подрядчики, придите в колледжи, посмотрите на ребят. Сегодня база колледжей модернизирована. И наши ребята сейчас занимают призовые места на различных всероссийских и международных конкурсах по профессии. Профобразование региона готово готовить специалистов необходимых профилей.

Что касается высшего образования, то, как отметил Александр Макаревич, у того же «Новатэка» есть программа «Новатэк-вуз». В опорные для компании вузы ребята отправляются на учебу целевым набором. Необходимо, считает депутат, добиться, чтобы в этот перечь был включен хотя бы один из двух ведущих университетов нашего края — технический или арктический.

Заседание продлилось более двух часов. Принимать какое-то решение комитет пока не стал. Сделано это намерено. Предстоит получить предложения от всех заинтересованных сторон и обобщить их. И подвести итоги на следующем заседании комитета. А возможно, если появится необходимость, и вынести вопрос на обсуждение всего регионального парламента.