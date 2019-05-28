Чистота — залог карьеры?

На оперативном совещании в правительстве области, которое провел вчера врио губернатора Андрей Чибис, традиционно много внимания было уделено темам жилищно-коммунального хозяйства. Его участники также обсудили вопросы доступности медицины и открытости власти.

С перерасчетами притормозят

Вначале речь зашла о гражданах, которые в свое время перешли на электрообогрев своих квартир. Была достигнута договоренность, что они не будут получать счета за отопление и, более того, уже накопившиеся у них долги по теплу, которым они не пользовались, будут урегулированы. Глава региона предложил еще раз проверить, списаны ли с этих квартир долги за фактически неиспользованное тепло, и доложить ему в течение недели.

Второй вопрос касался перерасчетов за тепло. И здесь ранее была достигнута договоренность о том, что компании откажутся от корректировки сумм в сторону увеличения, чтобы инвентаризировать работу по всем общедомовым приборам учета и настроить систему максимально эффективно, не залезая в карман потребителей.

По данным Госжилинспекции, возвратов излишне начисленных платежей больше, чем объем выставленных доплат. Их общая сумма — более 200 миллионов рублей. К доначислению же за 2018 год предъявлено более 100 миллионов. Уже подписано соглашение о том, что ресурсоснабжающие организации отзовут свои счета с дополнительными начислениями и проведут их корректировку.

— До наведения порядка никаких перерасчетов в сторону увеличения быть не может. И очень хорошо, что наши ресурсоснабжающие компании нас услышали, — подчеркнул Андрей Чибис.

Простимулируют желание остаться

Затем власти основательно прошлись по графику исполнения пунктов утвержденного недавно плана первоочередных мероприятий по улучшению ситуацию в медицинской сфере региона.

Как доложила заместитель губернатора Инна Погребняк, первоочередные задачи разделены на шесть основных блоков. В части решения вопросов по обеспечению доступности первичной медико-санитарной помощи часть мероприятий уже реализована. Причем даже с опережением графика.

— Организована работа дежурного врача детского отделения стоматологической поликлиники в Мурманске в две смены, с 8 до 20 часов. Увеличено количество приемов врачей-специалистов консультативно-диагностического центра на базе областной больницы. Создан единый колл-центр для записи детской городской поликлиники № 5, его номер 200-112. Первого июня начнет работу отделение ранней помощи на базе Мурманского областного специализированного Дома ребенка для детей с органическими поражениями центральной нервной системы, — перечислила Инна Погребняк.

На базе областной больницы, продолжила она, начал работать амбулаторный центр урологической онкологической помощи. В Мончегорске открыт первичный онкологический химиотерапевтический кабинет. На базе Кольской районной больницы уже принимает пациентов отделение паллиативной помощи. До конца года планируется ввести в строй три фельдшерско-акушерских пункта в отдаленке. Речь идет о Чапоме, Чаваньге и Мишукове.

Отдельно остановилась Инна Погребняк на кадровом обеспечении отрасли. В частности, заключаются договоры (их поступило 80, в том числе 60 — уже заключено) на целевое обучение в медицинских вузах. В рамках проекта «Арктический доктор» в этом году должны быть приняты на работу 20 специалистов, еще 10 врачей должны прибыть в регион по проекту «Земский доктор».

— Как идет подготовка предложений по мотивации тех врачей, которые отработали свой договор найма с подъемными деньгами и которые сейчас выбирают, остаться у нас или уехать на родину? — поинтересовался Андрей Чибис.

— Это индивидуальная, точечная работа с участием муниципалитетов, — ответила Инна Погребняк.

В этом вопросе, подчеркнул глава региона, должна быть выработана единая позиция. Речь, в частности, может идти о предоставлении врачам возможности приватизировать выделенное им служебное жилье. Следует также изыскать средства для дополнительной финансовой поддержки таких специалистов.

Проверки без предупреждения

Продолжает свою работу областной штаб по наведению порядка в населенных пунктах. Как доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гноевский, во дворах управляющие компании худо-бедно, но чистоту навели. Однако сегодня много мусора скопилось, например, вокруг гаражей. Поэтому на заседании штаба сосредоточатся на наведении порядка на въездах в города и поселки, территориях гаражных кооперативах и так далее.

— На сегодня на горячую линию поступило за месяц 138 обращений граждан, касающихся наведения порядка. Больше всего их (128) поступило из Мурманска. Пять обращений — из Североморска, три — из Апатитов, по одному — из Полярных Зорь и Гаджиева, — уточнил докладчик.

— Первое июня не за горами, — напомнил Андрей Чибис. — Мы договорились, что до первого июня у нас на территории муниципалитетов все будет прибрано, и элементарный порядок будет наведен. Начиная со второго июня, мы начнем проводить выборочные проверки без предупреждения. И с учетом их результатов будем принимать меры в отношении коллег из муниципалитетов.

Что касается уборки твердых коммунальных отходов, то, как сообщил Владимир Гноевский, есть договоренности, что региональный оператор будет более жестко следить за работой компаний, непосредственно вывозящих мусор. Графики его вывоза будут актуализированы совместно с муниципальными властями.

Интересно каждому второму

Была затронута на оперативном совещании и тема открытости власти. В частности, речь шла о встречах глав администраций муниципальных образований с населением в открытом формате. О том, что показывает мониторинг, доложила врио заместителя губернатора Мария Дерунова.

— На сегодня все главы муниципалитетов провели как минимум по одной такой встрече, — сообщила она. — Анонсы дальнейших мероприятий опубликованы. Интерес к ним со стороны северян огромный. Совокупно их посмотрело 370 тысяч человек. По сути, это каждый второй житель нашей области. Хотела бы обратить внимание на необходимость трансляции таких встреч в Интернете. Пока еще не все это делают.

Как ни странно, в отстающих оказался областной центр, где, казалось бы, не должно быть проблем ни с техникой для обеспечения трансляций, ни с каналами связи. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев тут же пообещал недоработки устранить.

— Я тоже поучаствую в ряде встреч в Мурманске, — пообещал в ответ врио губернатора Андрей Чибис.