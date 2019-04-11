Целый океан возможностей.

В Петербурге состоялся V международный форум «Арктика — территория диалога». В понедельник на его площадках состоялся молодежный день. «Взрослая» работа началась во вторник.

Стратегия до 2035 года

— Сейчас на долю Арктики приходится более десяти процентов всех инвестиций в Российской Федерации. И я убежден, значение арктического фактора в экономике страны будет только расти, — обратился к участникам форума президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании «Арктика. Океан возможностей». — Уже в этом году мы намерены подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. Она должна объединить мероприятия наших национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов. По ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей все арктические регионы нужно вывести на уровень не ниже среднероссийского.

Обязательно, подчеркнул президент, нужно учесть специфику проблем, касающихся коренных малочисленных народов Севера. Особое внимание следует уделить и развитию транспорта и другой опорной инфраструктуры. Это основа, необходимая база для будущих инвестиций и бизнес-инициатив.

Среди ключевых инфраструктурных проектов Владимир Путин назвал строительство Северного широтного хода. Это железнодорожная магистраль, которая позволит приступить к эффективному освоению природных богатств полярного Урала и Ямала, а в перспективе и севера Красноярского края.

— И конечно, мы продолжим работу по развитию глобального транспортного коридора, включающего Северный морской путь, который будет действовать бесперебойно и круглогодично. Наша цель — существенно нарастить здесь объемы грузоперевозок, — сказал глава государства.

Севморпуть как ключ к развитию

Севморпуть — кратчайшая магистраль из Азии в Европу и центральный экономический проект России в Арктике. Президентом России Владимиром Путиным поставлена цель по увеличению его грузовой базы с 20 до 80 миллионов тонн к 2025 году.

Каковы перспективы наращивания логистического потенциала Северного морского пути? Как синхронизировать развитие инфраструктуры СМП с реализацией новых инвестиционных проектов? Как увязать СМП с инфраструктурной сетью региона? Как обеспечить безопасную и круглогодичную навигацию по Северному морскому пути? Ответы на эти вопросы искали участники конференции «Северный морской путь — ключ к развитию российской Арктики».

— Арктика — зона эффективной, предсказуемой экономической деятельности, — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. — И Северный морской путь — предмет деятельности наших арктических регионов, людей, которые там живут. Россия позиционирует себя в качестве глобального игрока в этом регионе. Сейчас мы работаем над планом по развитию здесь инфраструктуры до 2035 года. И мы видим Севморпуть как ключевой мультимодальный коридор.

Сырьевая база, традиционные и новые, транзитные грузы — все это надо объединить, чтобы добиться выполнения поставленных президентом задач по развитию грузооборота на приполярной магистрали, уточнил Максим Акимов.

Единым оператором СМП является с недавнего времени госкорпорация «Росатом», которой передан ряд инфраструктурных объектов на Севере. Одна из важнейших задач — развитие атомного ледокольного флота. В обозримом будущем, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, будут построены пять новых универсальных атомоходов, а также ледокол «Лидер». Подобная флотилия позволит эксплуатировать СМП круглогодично.

— Мы проводим анализ потенциальной грузовой базы, — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. — Будем синхронизировать с коллегами сроки строительства новых ледоколов и развития инфраструктуры с планами инвесторов. При этом очень важный вопрос, который поднимается сегодня частными инвесторами, — цена ледовой проводки и сроки навигации.

— Наша стратегия предусматривает к 2030 году обеспечить производство 57 миллионов тонн сжиженного природного газа, — подчеркнул председатель правления, член совета директоров ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон.

В более отдаленной перспективе можно говорить уже о 140 миллионах тонн в год. И огромное значения здесь играет развитие Севморпути. Чтобы ледоколы обеспечили круглогодичную навигацию на восток, потому что именно Азиатско-Тихоокеанский регион наиболее перспективен для поставок СПГ.

— У нас реализуется мощный проект развития Мурманского транспортного узла, который увеличит пропускную способность железнодорожных перевозок, и, конечно, новый порт «Лавна», который даст возможность увеличить грузооборот по Севморпути. И мы расцениваем этот мегапроект как большую удачу для нашей области. Потому что он позволит радикально изменить экономику области, создать новые рабочие места, — отметил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. — И наша цель как областной власти — делать все, что в нашей компетенции, чтобы и недропользователям и инвесторам было у нас комфортно. Здесь мы с коллегами действительно в каком-то смысле конкурируем за возможность привлечения инвесторов. Это первая задача. Вторая — все это (новые рабочие места и инвестиции) должно повышать качество жизни людей. И третья задача — поднять уровень образования, чтобы готовить кадры для наших компаний и наших инвесторов.

Специфика при реализации нацпроектов

В силу своего геостратегического значения Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) будет занимать особое место в реализации 12 национальных проектов. Какие меры предусмотрены в национальных проектах для арктических регионов? Как их исполнение повлияет на экономику региона и качество жизни людей? Достаточно ли предложенных мер или необходимо привлечение дополнительных ресурсов? Эти вопросы обсудили на конференции «Национальные проекты в АЗРФ: механизмы реализации».

— В АЗРФ живут два миллиона четыреста тысяч человек. Ожидаемая продолжительность жизни, кроме Ямала, здесь ниже среднероссийских показателей, высокая смертность трудоспособного населения. У нас есть территории, где очень высокая младенческая смертность, — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. — Наша задача состоит в том, чтобы добиться повышения качества жизни этих людей, достигнув значений, не ниже средних по стране.

Серьезная проблема на Севере — ветхое жилье и недостаточные объемы жилищного строительства.

— Тема мне хорошо знакома. Я двадцать лет прожил на Ямале, — сказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев. — В сносе аварийного фонда арктические регионы занимают значительную часть — около двадцати процентов. Климатические условия и огромные территории вносят в решение этого вопроса свои коррективы. Переселять из аварийного фонда нужно не только в рамках субъекта Федерации. Многие люди с готовностью переедут, как они говорят, на большую землю. Это и стоить будет дешевле, и людям будет комфортно.

Что касается жилищного строительства, то, как отметил министр, речь должна идти об энергоэффективных домах. При этом нужно понимать, что стройки на вечной мерзлоте стоят намного дороже. Это необходимо учитывать при финансировании.

— У нас в ряде городов есть жилищный фонд вполне достойный, но люди из него просто выехали. И муниципалитет его содержит, платит за тепло, а наряду с этим в новом жилфонде нуждаются те, кто живет в ветхом и аварийном жилье, — сказал в своем выступлении врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. — Поправки в закон о расселении аварийного жилья должны будут позволить направить ресурсы на модернизацию жилья и использования его для расселения. Мы и дома приведем в порядок, и дадим возможность людям улучшить свои жилищные условия.

Сегодня у области появилось новое дыхание, продолжил Андрей Владимирович, запускаются новые масштабные проекты. И, по мнению главы региона, нужно сделать так, чтобы люди захотели остаться на Севере, особенно молодежь. И в этом смысле очень важен вопрос создания комфортной городской среды. Но на Крайнем Севере стоит это намного дороже, чем в средней полосе России.

Отметил Андрей Чибис также проблемы, связанные с медицинским обслуживанием в регионе, особенно на отдаленных территориях. В непростых условиях находится и местный бизнес, на который ложится бремя обеспечения своим работникам северных льгот. Особенно это касается малого и среднего предпринимательства, делая его неконкурентоспособным по сравнению с коллегами из средней полосы.

Своим видением решения кадровых проблем поделился с коллегами глава Якутии Айсен Николаев. Арктике нужны десятки тысяч специалистов, отметил он. При этом пока из приполярных регионов продолжается отток населения. Нужно стремиться воспитывать свои кадры, чтобы местные жители могли работать на вновь создаваемых высокотехнологичных производствах.

Вчера на площадках арктического форума состоялось еще немало конференций, посвященных различным аспектам развития Арктики. Сегодня форум продолжит свою работу.

«Норникель» и Мурманская область подписали допсоглашение к спецконтракту по модернизации Кольской ГМК

В ходе международного арктического форума Мурманская область и компания «Норникель» заключили дополнительное соглашение к специальному инвестиционному контракту «Программа реконфигурации производства АО «Кольская ГМК». Подписи под документом поставили врио губернатора Андрей Чибис и статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

Реконфигурация и модернизация производства Кольской ГМК затрагивают все производственные площадки «Норникеля» в Мурманской области: Заполярный, Никель и Мончегорск.

— Одна из важнейших наших задач — развитие экономики региона, создание новых рабочих мест. Но при этом развитие промышленности не должно давать дополнительной нагрузки на экологию, поэтому особое внимание мы уделяем проектам по снижению вредных выбросов, я рад отметить, что «Норникель» готов реализовывать социально ориентированные проекты на нашей территории, в свою очередь, регион готов оказывать подобным инициативам всестороннюю поддержку, — подчеркнул Андрей Чибис.

Как отметил Дмитрий Пристансков, в результате реализации проекта существенно сократятся выбросы вредных веществ при производстве.

Специальный инвестиционный контракт предусматривает предоставление господдержки проекту со стороны региона — снижение ставки по налогам на имущество и прибыль на срок действия контракта.

— Со своей стороны компания планирует дополнительно увеличить объем инвестиций в программу реконфигурации производства на 32 процента — с 25,7 миллиарда рублей до 34 миллиардов. Плюс мы берем на себя обязательство поддерживать средний уровень заработной платы работников выше среднемесячной в регионе среди металлургических предприятий. Проект рассчитан до 2023 года. Предполагается, что за пять лет его реализации рост доходов в бюджет Мурманской области составит 5,4 миллиарда рублей. Я уверен, что наше стратегическое сотрудничество с Мурманской областью станет еще одним примером эффективного государственно-частного партнерства на благо развития Кольского Заполярья и всей нашей страны, — подчеркнул топ-менеджер «Норникеля».

Основными мероприятиями инвестиционного проекта являются строительство узла отгрузки медно-никелевого концентрата на обогатительной фабрике в г. Заполярный и модернизация никелевой рафинировки (перевод отделения электролиза никеля № 2 цеха электролиза никеля на технологию электроэкстракции никеля из растворов хлорного растворения никелевого порошка трубчатых печей).

СУЭК поддержит развитие городской среды Мурманска

По предложению главы Мурманской области Андрея Чибиса Сибирская угольная энергетическая компания станет партнером проекта развития Мурманска.

Вчера в рамках Международного арктического форума в Санкт-Петербурге глава региона провел рабочую встречу с заместителем генерального директора по логистике СУЭК Денисом Илатовским.

СУЭК готов продолжать активное сотрудничество в реализации проектов по благоустройству города Мурманска и принимать дальнейшее участие в его развитии. Участники встречи также договорились, что угольная компания станет партнером проекта развития городской среды, детальная концепция которого сейчас разрабатывается правительством региона.